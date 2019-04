Silver Arrows Marine prepara la versione scoperta della “Mercedes Classe S dei mari”

MONTECARLO - Silver Arrows Marine, il cantiere monegasco che in forza di un accordo con Mercedes produce il cabinato veloce di 14 metri Arrow 460 Granturismo ispirato al design delle auto più sportive e prestigiose della celebre casa automobilistica tedesca, è all’opera per realizzare una versione open. Il progetto verrà presentato entro l’estate, ma sin da ora è trapelato che la barca sarà ispirata alle roadster della Stella, e infatti si chiamerà, in perfetto gergo automobilistico, Arrow 460 Cabrio.

“Proprio come l’Arrow 460 Granturismo, la Cabrio incarnerà la filosofia di design e di purezza sensuale Mercedes-Benz” fanno sapere i vertici del cantiere, confermando la priorità data allo stile. “Ancora una volta sarà un design innovativo, elegante e sportivo” informa Paolo Bonaveri, portavoce dell’azienda monegasca, aggiungendo che “la versione Cabrio, come già avvenuto per la Granturismo, presenterà molte caratteristiche innovative, alta tecnologia e una visione contemporanea del lusso”.

In attesa della presentazione del progetto definitivo (presumibilmente il varo non avverrà prima del 2020) Silver Arrows Marine ha annunciato la definizione di nuovi accordi mirati alla vendita e all’assistenza dell’Arrow 460 Granturismo in due località agli antipodi: uno a Vancouver, sulla costa canadese, dove opera Blackfish Marine, il principale agente di vendita e charter di yacht di lusso della costa nord-occidentale del Pacifico; l’altro in Turchia, a Begun, sede della Begun Yachting, società leader nella vendita, nell’assistenza e nel charter di grandi imbarcazioni da diporto.

La Turchia è stata, tra l’altro, la prima sede operativa del cantiere monegasco, che proprio in un capannone della costa turca fece costruire, nel 2013, il prototipo numero 000 di quella che sarebbe diventata la prima “Mercedes dei mari”. In proposito, il presidente di Silver Arrows Marine, Ron Gibbs, ha tenuto a ricordare che “la costa turca può vantare una grande storia marittima e una grande industria di yachting in crescita” e che “la Begun Yachting ha le carte in regola per rappresentare al meglio, nella regione, la Mercedes Classe S dei mari”.