Sirena Yachts: cresce la famiglia delle ammiraglie turche. Dopo il superyacht di 36 metri, ecco il 42M e il 50 è in arrivo

La fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2026 si sono rivelati un periodo intenso per Sirena, il cantiere turco da tempo impegnato in una sfida senza esclusione di colpi ai migliori nomi dello yachting europeo: dopo la presentazione al Salone di Cannes (8-13 settembre) del Sirena 118, yacht di 36 metri per 7,8 di baglio, a distanza di pochi giorni, ovvero tra il 23 e il 26 dello stesso mese, è stato esibito in anteprima mondiale allo Yacht Festival di Monaco il Sirena 42M, nuova ammiraglia del cantiere destinata a segnare l’ingresso nel segmento dei superyacht in acciaio e alluminio.

Lunga 42,23 metri, con baglio massimo di 8,80, la nuova ammiraglia naviga su una carena dislocante/veloce disegnata dagli olandesi di Van Oossanen, studio specializzato in scafi a spostamento rapido ed efficiente, con attenzione alla stabilità, alla resistenza all’onda e alla riduzione dei consumi. Esterni ed interni sono invece italiani, firmati dall’architetto Luca Vallebona e dallo studio milanese Hot Lab. La prima unità è stata già venduta al prezzo base (più IVA, accessori e personalizzazioni) di 23.950.000 euro.

“Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra nuova ammiraglia” ha affermato Cagin Genc, ​​CEO di Sirena Marine, sottolineando che “questo yacht rappresenta una pietra miliare per il cantiere e il risultato di anni di esperienza, investimenti e determinazione da parte di tutto il team. Dalla sua ingegneria e dalle sue prestazioni alla qualità del suo design e della sua costruzione, ogni dettaglio – ha sottolineato il manager - è stato sviluppato per soddisfare le aspettative del mercato dei superyacht”.

Distribuito su quattro ponti, è per ora il più grande della nuova linea di Sirena Superyacht, una linea che inizialmente comprenderà tre modelli, tra cui il 35 metri visto a Cannes e un maxi di 50 metri in arrivo. Caratteristica distintiva del gioiello visto a Monaco è sicuramente la terrazza armatoriale a prua, che crea un intimo rifugio all’aperto con una forte connessione con l’ambiente circostante. In modo del tutto unico, questa soluzione permette di aprire un’ampia sezione del ponte di prua, creando una sorta di atrio o patio sul ponte principale, a cielo aperto e rivestito in vetro. Tra le qualità distintive, la capacità di offrire un’oasi di pace e privacy unica, senza dire degli arredi con comode poltrone indipendenti, del pergolato ombreggiato e della serenità assicurata da piante vere disposte intorno al ponte. Attraverso ampie porte scorrevoli in vetro, l’area comunica direttamente con la cabina armatoriale a tutto baglio, completando una suite che comprende un lussuoso bagno, uno studio dedicato e una cabina armadio.

A poppa, il beach club si sviluppa su più livelli intorno a una piscina centrale. Le murate abbattibili ampliano la superficie disponibile e avvicinano ulteriormente gli ospiti all’acqua, mentre il flybridge propone aree prendisole, zone conviviali e spazi dedicati alla vita all’aperto. Di sotto, le ali ribaltabili ampliano la piattaforma e facilitano l’accesso al mare; nello stesso spazio trovano posto aree relax, soluzioni per il rimessaggio di tender e toys e dispositivi idraulici per le piattaforme.

Il cantiere fa notare che l’ampiezza della zona consente sia usi ludici sia esigenze più tecniche legate alle operazioni quotidiane del marinaio. Le ali – vale la pena osservarlo - non sono un mero abbellimento: aumentano la superficie utile e semplificano le operazioni di lancio e recupero del tender, oltre a creare un collegamento visivo fra esterno e interno durante le soste in banchina. Quanto agli ambienti interni, progettati per accogliere fino a dieci ospiti in cinque cabine, combinano legni naturali, tessuti morbidi, superfici luminose e geometrie organiche.

La motorizzazione è affidata a due Diesel MAN V12 da 1.450 cv/1.066 kW ciascuno, in grado di assicurare una velocità massima di 16 nodi. 10 nodi l’andatura di crociera, 4.600 miglia l’autonomia dichiarata.

Meno grande e meno potente, ma non meno sofisticato il Sirena 118, yacht di 36 metri (per 7,8 di baglio massimo) visto pochi giorni prima allo Yachting Festival di Cannes. In questo caso l’architettura navale è stata affidata a German Frers, non nuovo a collaborazioni con Sirena. Ciò detto, le linee esterne sono state sviluppate “in casa” dall’ufficio stile interno del cantiere, mentre gli interni sono stati affidati a Cor D. Rover, noto specialista olandese, che ha confessato di aver lavorato molto sulla creatività, richiamandosi al tema dell’esplorazione e mantenendo al tempo stesso il carattere domestico degli ambienti. “Le forme, i colori e i materiali – ha rivelato il progettista - derivano dalle imbarcazioni e dagli strumenti di quel mondo: scafi chiodati, fusoliere di aerei, oblò militari d’epoca, bussole di bordo sono stati rielaborati in qualcosa che resta caldo e vissuto anziché letterale. È un interno che parla di curiosità, movimento e volontà di andare avanti”.

Quanto alla struttura, in questo caso lo scafo è in vetroresina, con fibra di carbonio nei ponti superiori e costruzione per infusione di resina, soluzione adottata per contenere peso e manutenzione. Identiche a quelle della “sorella maggiore” le prestazioni dichiarate dal cantiere, ovvero velocità di crociera di 10 nodi e massima di 18. La motorizzazione standard è composta da due MAN da 1.550 cavalli, per una velocità di crociera di 10 nodi e una massima di 16. Con il pacchetto opzionale di due MAN V12 da 1.990 cavalli la velocità massima sale a 18 nodi.

Anche in questo caso la suite armatoriale occupa la parte prodiera del ponte principale e dispone di accesso diretto alla terrazza di prua. La configurazione opzionale Owner Split la collega, tramite una scala a chiocciola dedicata, a un ufficio e a una lounge privati sul ponte inferiore, dove un balcone apribile si affaccia sull’acqua. Originale e interessante l’allestimento dell’area conviviale all’aperto allestita a prua.

Le cabine ospiti sono sei, master compresa, per un massimo di 12 persone, con equipaggio fino a cinque unità in tre cabine. Sul ponte superiore si trovano una lounge e una terrazza di poppa; sopra, un sundeck allestibile secondo le richieste dell’armatore; a poppa del ponte principale si trova una zona lounge con divani, collegata da porte doppie al salone, dotato di vetrate a tutta altezza.

Tornando agli interni, risultano originalissime certe soluzioni, come il soffitto ricoperto da foglie pressate racchiuse in più strati di vetro opalino, retroilluminati dalla luce naturale. Alcune superfici decorative sono realizzate con piume di pavone e i piani di appoggio contengono conchiglie. La scala a chiocciola tra la cabina armatoriale e la lounge privata sul ponte inferiore utilizza uno specchio d’epoca alto due piani: con il balcone aperto, il moto ondoso è visibile dalla camera soprastante per riflesso.

Quanto ai colori, sono state previste tonalità come verde muschio, bordeaux e senape, con arredi di provenienza internazionale e finiture che riprendono materiali naturali o l’effetto della patina. L’armatore che ha acquistato la prima unità ha inoltre richiesto un grande tavolo da pranzo nella lounge del ponte superiore e, sul sundeck, un bar all’aperto con sedute sotto l’hard-top in fibra di carbonio. Bontà loro, i vertici del cantiere turco assicurano che comunque “ogni yacht può avere un carattere proprio, pur restando parte della stessa storia progettuale”.