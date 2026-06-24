Pronto al debutto il nuovo Solaris Power 64, yacht con fly bridge che esalta stile, spazio e prestazioni

E’ in arrivo il nuovo Solaris Power 64, yacht di 19,70 metri ft (per 5,60 di baglio massimo) destinato a collocarsi al top della gamma fly bridge. Si segnala per una serie di qualità – stile (definito con la collaborazione di Dragoni Design Lab), volumi, marinità, prestazioni, comfort – che ne decreteranno sicuro successo. Tra i plus – vale la pena dirlo subito – spiccano il pozzetto e la beach area più grandi della categoria e la possibilità di ampliare i posti letto da 6 a 8. Ma si fanno apprezzare anche le qualità di navigazione, grazie a una carena che promette una eccezionale stabilità anche con mare formato e – viene assicurato – consente di fare a meno degli stabilizzatori giroscopici quando si è ancorati alla fonda.

Ma andiamo con ordine. E cominciamo col dire che la configurazione in stile walkaround assicura capacità di movimento e sicurezza al top. In casa Solaris sottolineano che “le passeggiate laterali larghe ben 70 centimetri e con un’altezza media di 75 offrono sicurezza e libertà di movimento da prua a poppa in qualsiasi condizione di mare e risultano molto sicure anche per i bambini”. Le generose dimensioni del pozzetto consentono inoltre di configurare divani e prendisole secondo diverse soluzioni personalizzabili, creando un ambiente arioso e funzionale, in cui muoversi dovrebbe risultare sempre comodo e naturale. Nel discorso rientra anche la beach area di poppa, che si presenta straordinariamente ampia e in grado di garantire un accesso al mare estremamente agevole anche grazie alla plancetta, fruibile sia sollevata sia in posizione semi-sommersa.

Ma in materia di vivibilità all’aperto gioca un ruolo importante anche la lounge di prua, che presenta due ampi divani a ferro di cavallo contrapposti, con due tavoli che collegano le sedute, offrendo uno spazio ideale per trattenersi al sole o sotto una tenda, magari per un aperitivo o per pranzare all’aperto. Ma il top, su questo versante, lo offre il fly bridge, che è stato progettato come un vero spazio living all’aperto: ampio e ben arredato, offre ampi spazi per rilassarsi, pranzare e godersi la vita a bordo. Un grande divano e comodi prendisole invitano gli ospiti a distendersi ammirando il panorama circostante, mentre il tavolo da pranzo crea l’ambiente ideale per piacevoli momenti conviviali.

All’interno, la dinette promette di offrire tutti i comfort di un ambiente domestico, con una cucina di dimensioni generose e un’accogliente area relax. Le grandi superfici vetrate, tutte completamente apribili, assicurano un contatto continuo con il mare da ogni punto della barca. I posti letto, come detto, sono 6 in tre cabine (una per l’armatore e due per gli ospiti o altri membri della famiglia), più un alloggio marinaio; ma è possibile, a richiesta, aggiungere due posti letto. Tre i bagni (a richiesta 4) più uno per l’alloggio marinaio. Non manca un garage per il tender: è collocato a poppa e può ospitare un piccolo mezzo di 3,45 metri, disposto longitudinalmente e servito dalla movimentazione della plancia della beach area. Non manca lo spazio per stivare vari water toys.

La motorizzazione è affidata a due Volvo Penta D13 - IPS 1200 da 900 cv, in grado di assicurare velocità massima di 26 nodi e 18 di crociera; ma è possibile adottare anche una motorizzazione più potente (Volvo Penta IPS 1.350 da 1000 cv), grazie alla quale la velocità di punta sale a 28 nodi. Secondo le anticipazioni del cantiere, al di là della motorizzazione prescelta, il nuovo Solaris 64 “offre un passaggio molto morbido sull’onda e mantiene la coperta priva di spruzzi e sempre asciutta grazie alla prua stellata, profonda e svasata a sezione convessa”. Se non bastasse, il cantiere tiene a far sapere che “le qualità della carena assicurano anche una navigazione efficiente e senza rollio, sia in assetto di planata che in dislocamento a basse velocità, oltre a favorire bassi consumi e, di conseguenza, lunga autonomia”.