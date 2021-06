Solaris, pronto per il lancio il Power 44 Open. Walkaround che coniuga stile e comfort con ottime qualità marine

AQUILEIA - Da qualche tempo, quando si parla di una nuova barca, irrompono i pareri e le scelte di architetti e arredatori esperti di stile e comfort, valori spesso prevalenti sull’architettura navale, la qualità della carena, la capacità di navigazione con mare formato… Per fortuna, però, c’è ancora qualcuno che non si lascia travolgere dalla moda e s’impegna invece a trovare almeno il giusto compromesso tra le qualità marine e tutto il resto. Insomma, qualcuno che non si lascia travolgere dalla mania di trasformare le barche in case galleggianti più o meno grandi, più o meno comode e più o meno lussuose.

Uno dei casi illuminanti di questa capacità di sintesi tra le due tendenze è espresso da Solaris, il cantiere di Forlì che ha appena ultimato la costruzione del nuovo Solaris Power 44 Open, un lussuoso walkaround di 13,47x4,35 metri, nato dalla collaborazione con Brunello Acampora, il designer napoletano che ha già firmato, con Victory Design, il Solaris Power 48 Open, barca che ha fruttato il premio “European Power Boat of the Year 2020”, oltre ad un successo commerciale andato oltre le più rosee aspettative.

Gli sforzi del progettista sono stati concentrati, dunque, sull’obiettivo di esaltare il giusto compromesso tra capacità di navigazione e qualità della vita a bordo. Non per niente, in questa fase di pre lancio, il cantiere ha diffuso una nota in cui si parla di “passaggio morbido sull’onda anche con mare formato”, di “grande stabilità sia in navigazione sia alla fonda” e di “capacità di navigare perfettamente sia in dislocamento sia in planata”. Con un po’ di enfasi, inoltre, il cantiere tiene a sottolineare che “mai una imbarcazione di questa dimensione ha offerto tanto”.

Una delle caratteristiche fondamentali sta sicuramente nella forma della prua stellata, che dovrebbe contribuire a mantenere la barca morbida sull’onda e asciutta, anche se il mare non è calmo. I test preliminari sono stati svolti dal cantiere nelle acque dell’Adriatico con la collaborazione del campione mondiale di offshore Luca Ferrari e sono state raggiunte velocità vicine ai 40 nodi. Ma le prestazioni sono legate, ovviamente, anche al tipo di motorizzazione prescelta. E sono tre le opzioni possibili, tutte con doppio Volvo Penta IPS D6 (500, 600 o 650) e potenze, rispettivamente, di 370, 435 o 480 hp. Secondo i tecnici del cantiere alle diverse potenze corrispondono velocità di punta di 33, 36 e 39 nodi e andature di crociera di 22, 25 e 28 nodi.

Soprattutto, il cantiere tiene a far sapere che i test interni hanno fatto registrare bassi consumi (dunque buona autonomia), ridotte emissioni di CO2 e bassa rumorosità. Valore aggiunto la facilità di manovra assicurata dal joystick in dotazione e la più elevata stabilità autonoma in rada, senza necessità di utilizzare stabilizzatori. Il progettista Brunello Acampora ha tenuto a sottolineare, da parte sua, che “il nuovo Solaris Power 44 Open ha caratteristiche uniche rispetto ad altri day-cruiser della stessa tipologia e, grazie alla specifica carena, è in grado di offrire comfort e stabilità sia in dislocamento sia alle velocità più elevate”.

Sul fronte del comfort e degli spazi fruibili all’aperto e sotto coperta è stata dedicata particolare attenzione alla vivibilità a bordo nel suo complesso: è stata realizzata dunque un’imbarcazione walkaround che offre murate laterali abbattibili, grazie alle quali la superficie del pozzetto aumenta del 20%, trasformandolo in una vasta zona aperta sul mare. La piattaforma di poppa, inoltre, è abbassabile. Sufficientemente larghi, in coperta, i camminamenti laterali per spostarsi agevolmente ed in sicurezza da poppa a prua e viceversa. Ampio e comodo si profila anche il prendisole di prua, che si aggiunge a quello di poppa che copre un ampio garage utilizzabile per il tender e i water toys. La passerella idraulica, inoltre, si trasforma in una comoda scaletta da bagno.

Le aree sottocoperta sono paragonabili a quelle di un’imbarcazione con deck house e - particolare non trascurabile - il nuovo Solaris Power 44 Open dispone della maggiore superficie della categoria tra il tambuccio d’ingresso sottocoperta e l’estremità del prendisole di poppa. In tal modo viene offerta agli ospiti la più ampia zona di vivibilità tra dinette esterna e prendisole. Ciò detto, vale la pena ricordare che il layout interno è disponibile in differenti versioni, con due cabine o una cabina e dinette, e un bagno. Da notare che l’impiego di materiali di alta qualità e le finiture artigianali di alto livello sono parte essenziale della costruzione, così com’è sempre stato per Solaris.

Le prime informazioni tecniche fornite dall’azienda segnalano, infine, una sala macchine ariosa, spaziosa e di facile accesso, un serbatoio carburante da 1.200 litri e uno dell’acqua da 330. La portata massima è di 12 persone. Il prezzo non è stato ancora comunicato, ma è presumibile che sia inferiore a quello del “fratello maggiore” 48 Open, il cui listino parte da 850.000 euro.