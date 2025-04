Spagnoli protagonisti nel Boat Show di Palma di Maiorca. In prima linea Girbau Boats e Maxim Yachts

Il salone di Palma di Maiorca, in programma dal 30 aprile al 4 maggio, offrirà al Made in Spagna l’occasione per recitare un ruolo da protagonista nella manifestazione fieristica che apre le porte alla stagione nautica del Mediterraneo. In prima linea ci saranno nomi ben noti anche in Italia, come quello di De Antonio, titolare di una gamma articolata, che spazia dai 23 ai 60 piedi, ma non solo: tra i “padroni di casa” che guardano con attenzione anche al nostro mercato si farà notare, di certo, anche Girbau Boats, cantiere leader nella costruzione di imbarcazioni di qualità, in legno e vetroresina, in particolare gozzi simili a quelli prodotti da noi.

Reduce dalla partecipazione alla Fiera Nautica di Murcia, svoltasi dal 17 al 20 aprile, il cantiere di Castelló d’Empúries, in provincia di Girona, in Catalogna, presenterà due dei suoi modelli più apprezzati in Spagna, che riflettono la tradizione artigianale e l’eccellenza nel design: il G30 e il G28.

Con i suoi 9,10 metri, il primo offre spazio per 10 persone, 4 comodi posti letto, un bagno e spazi all’aperto “intelligenti”, modulabili in base alle diverse esigenze. Dotato di due motori Yanmar per complessivi 500 cv, assicura velocità di punta di 30 nodi (25 di crociera) e offre una combinazione perfetta di potenza, comfort e design inconfondibile. In occasione del salone di Palma verrà presentato in una special edition di colore bordeaux, dotata di piattaforma idraulica e allestimento premium.

Di misura leggermente inferiore (8,61 metri), il G28 viene proposto come entry level del cantiere. Sia pure su dimensioni diverse, anche il “fratello minore” si rivela una barca versatile e prestazionale, in grado di imbarcare fino a 9 passeggeri, offrendo 3 comodi posti letto e spazi godibili all’aperto, con prendisole a prua e area conviviale a poppa. In questo caso la motorizzazione è affidata a un unico Yanmar da 250 cv.

Alla vigilia del salone di casa, Girbau ha diffuso una nota in cui viene ricordato che “il cantiere è impegnato sul fronte dell’innovazione con prodotti eco-friendly, integrando tecnologie avanzate che riducono le emissioni e l’impatto ambientale e contribuendo a una navigazione più sostenibile”. Più in dettaglio, è stato anticipato che allo studio ci sono tecnologie che combinano motorizzazione tradizionale ed elettrica, ovvero che si sta esplorando la motorizzazione ibrida come alternativa valida per migliorare l’efficienza, ridurre l’impatto ambientale e, non ultimo, ridurre i consumi di carburante, a tutto vantaggio dei costi sostenuti dagli armatori.

Tra i cantieri spagnoli si farà notare anche Maxim Yachts, giovane azienda che dopo aver partecipato ai più importanti eventi internazionali si presenta per la prima volta al Palma International Boat Show con il suo Max 43 Comfort, un day cruiser di 13 metri progettato da Alex Cherigny con l’ingegneria dello studio tecnico Isonaval.

Motorizzabile sia con due entrobordo Volvo Penta, sia con due fuoribordo, la barca è in grado di assicurare prestazioni velocistiche interessanti, con punte superiori ai 40 nodi, ma soprattutto offre spazi esterni con un layout versatile, caratterizzato dalle murate abbattibili, da due tavoli pieghevoli e quattro divani, uno dei quali include due frigoriferi integrati. La postazione di comando è dotata di due sedute doppie e una consolle in fibra di carbonio dal design raffinato, equipaggiata con le tecnologie marine più avanzate, tra cui due display Garmin da 16 pollici e 11 indicatori analogici.

La cucina è dotata di un piano cottura in ceramica, lavello e due frigoriferi di grandi dimensioni (ma è possibile installarne fino a quattro), oltre a una macchina per il ghiaccio. Alle sue spalle si trova un’area versatile arredata con un tavolo doppio e sedute laterali.

Gli interni, rifiniti con materiali di qualità, includono una spaziosa cabina doppia che può ospitare fino a quattro persone, oltre a un bagno completo. Il cantiere assicura che grazie all’ampia altezza interna, la barca offre una delle cabine più alte del suo segmento, migliorando il comfort e la vivibilità a bordo.