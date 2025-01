La stagione dei saloni nautici 2025 al via con il Boot di Düsseldorf. Dagli yacht ai gommoni, italiani come sempre in primo piano

E’ tutto pronto per l’edizione 2025 del Boot di Düsseldorf, la più grande fiera nautica indoor del mondo. In programma dal 18 al 26 gennaio, il salone tedesco metterà in mostra, in un’area espositiva di 220.000 metri quadri, distribuita tra 16 padiglioni, le barche, le attrezzature e gli accessori per la pesca e gli sport acquatici presentati da 1.500 espositori in rappresentanza di 120 nazioni. Oltre 200.000 i visitatori attesi, un numero imbattibile per i grandi saloni allestiti in città di mare come Cannes, Genova, Montecarlo e Southampton. Del resto gli organizzatori tedeschi assicurano una manifestazione di qualità, con molte new entry proiettate sulla stagione nautica 2025 e un’accoglienza adeguata nella città attraversata dal Reno, dove tra l’altro è possibile, come membri del boot.club, visitare per due giorni consecutivi il salone al costo di 19 euro.

Il made in Italy sarà rappresentato, come tradizione, da alcuni dei migliori marchi nazionali, e reciterà un ruolo da protagonista in vari settori, dagli yacht ai natanti. Questo sito darà informazioni dettagliate delle novità più importanti proposte dalle aziende più rappresentative. Intanto, qui di seguito, ecco una prima panoramica delle principali novità attese sotto le luci della fiera tedesca, e in particolare nel padiglione 6, dove sono concentrate le imbarcazioni più grandi.

Tra i big del settore si preannuncia interessante la partecipazione di Sanlorenzo, che si prepara a giocare un ruolo da protagonista con l’SP92, yacht simbolo della sua vocazione all’innovazione, alla sostenibilità e all’eleganza. Nell’occasione, il cantiere guidato da Massimo Perotti terrà, in collaborazione con i motoristi tedeschi di MAN, una conferenza dedicata a innovazione e sostenibilità, tema che vedrà i due colossi della cantieristica e dei motori marini impegnati in partnership per lo sviluppo del primo yacht bi-fuel. “Per noi – dicono ad Ameglia – una nuova pietra miliare della nostra Road to 2030”.

Anche Bluegame, marchio di proprietà Sanlorenzo, sarà a Düsseldorf, dove esporrà i già noti BGX63 e BG74, due yacht iconici, simboli del DNA del cantiere, ovvero di una tipologia di barche che ignora le classiche categorie (open, fisherman, day cruiser, walkaround) per proporsi come unità originali, polivalenti, in grado di superare ogni caratterizzazione e di offrire un’esperienza unica. In occasione della fiera tedesca, Bluegame ufficializzerà anche l’arrivo, nel corso del 2025, di una nuova gamma di multiscafi denominata BGF (Foil), il cui primo modello, il BGF45, dovrebbe essere varato entro l’estate dell’anno appena cominciato. A fine anno dovrebbe arrivare poi anche il BGX83, nuova ammiraglia della flotta, che si aggiungerà alla gamma crossover mantenendone la filosofia intatta e offrendo soluzioni e layout inediti.

Azimut-Benetti sarà presente con i prodotti di ultima generazione della linea Seadeck (6 e 7), esempi concreti di innovazione mirata all’abbattimento delle emissioni nocive e alla salvaguardia dell’ambiente marino. Sono infatti motoryacht ibridi in grado di ridurre le emissioni fino al 40% e, dettaglio non trascurabile, utilizzano materiali riciclati e riciclabili. Ulteriore valore aggiunto, il pozzetto dal design innovativo che abbraccia il mare per esaltare uno stile di vita fondato sul benessere. Con i Seadeck, il cantiere guidato da Giovanna Vitelli esporrà anche i noti fly 53 e 62 e il Grande 26M.

Non mancherà Ferretti Group (Ferretti Yacht, Pershing, Riva, Itama, CRN, Custom Line, Wally) che con ogni probabilità concentrerà le maggiori attenzioni del pubblico sui recenti Wallytender 48, Pershing GTX80 e Ferretti Yacht 500, gioielli di nuova generazione destinati a rafforzare ulteriormente la leadership della holding italo-cinese guidata dall’avvocato Galassi.

Tra gli italiani non passerà inosservato lo stand di Absolute, che esporrà il 47 Fly, il 52 Fly e le navette 53 e 64.

Al primo salone nautico dell’anno non mancherà Pardo Yacht, presente con il Pardo 43 e il GT52. Il cantiere di Forlì, tra l’altro, è in lizza, con il Pardo GT75, per il premio dell’European Powerboat of the Year 2025, la cui cerimonia di consegna è prevista durante la Flagship-Night del 18 gennaio.

Tutta da scoprire la new entry di Mylius Yachts, cantiere boutique di Podenzano (Piacenza) specializzato in imbarcazioni full carbon (a vela e a motore), che presenterà a Düsseldorf un rivoluzionario motoscafo/tender superveloce, lungo 15,40 metri, denominato M47P, destinato – nelle intenzioni dei progettisti – a ridefinire il design, il lusso e le prestazioni, con una carena a doppio step, linee sportive e minimaliste, e capacità di raggiungere velocità degne di competizioni offshore grazie alla spinta di 4 motori fuoribordo Mercury 450R. Tutto ciò con il valore aggiunto di due cabine (una a prua per l’armatore, l’altra a poppa) con 4 posti letto e due bagni.

Nel campo dei motoscafi veloci conquisteranno la scena anche le proposte “autonautiche” di FIM, Fabbrica Italiana Motoscafi imparentatasi con BMW, e di Frauscher, cantiere austriaco rappresentato in Italia da Feltrinelli, che svelerà sotto le luci del salone tedesco la sua seconda barca sportiva elettrica realizzata in collaborazione con Porsche, ovvero utilizzando motorizzazione a apparato batterie derivati dalla Macan.

Saxdor Yachts, cantiere finlandese noto per il suo design “fuori dal coro”, sarà presente con una gamma aggiornata, nella quale spiccherà, con il rinnovato 320 GTC, la presentazione in prima tedesca del 340 GTWA, walkaround di 14 metri che stabilisce un nuovo standard di design e funzionalità per la navigazione in tutte le condizioni atmosferiche. Nell’occasione verrà annunciata anche l’introduzione di soluzioni innovative progettate per migliorare l’esperienza di navigazione, come il sistema Fathom e-power, che rende inutile l’impiego di un generatore tradizionale, sfruttando un pacco batterie agli ioni di litio che è in grado di stivare e poi fornire l’energia necessaria a molteplici servizi di bordo. Vale la pena ricordare che questa barca ha già vinto il Design Innovation Award 2024 nella categoria "Imbarcazioni a motore fino a 14 metri" ed è candidata al premio European Powerboat of the Year 2025. Se non bastasse, anche il Saxdor 400 GTC è candidato per il Motor Boat Award che verrà assegnato proprio in occasione del Boot di Düsseldorf.

Discorso simile per Beneteau, che a Düsseldorf festeggerà i 140 anni svelando in anteprima mondiale il nuovo Antares 9, storico modello riprogettato integrando innovazioni e miglioramenti delle barche più grandi, in modo da assicurare qualità marine, comodità, sicurezza e divertimento degni della tradizione del marchio.

Su misure maggiori si faranno notare le new entry di Aiata (parte del prestigioso gruppo turco Anadolu, al debutto nel mondo della nautica) che presenterà il rivoluzionario Wyfinder 38 in tre diverse configurazioni (Cabin, Open e Fishing), mentre gli inglesi di Pearl Yachts esibiranno, sotto i riflettori del salone tedesco, il nuovo Pearl 63, novità più recente del cantiere specializzato in imbarcazioni con fly bridge.

Tutta da scoprire la new entry di Maxim Yachts, cantiere spagnolo per la prima volta presente al Boot di Düsseldorf con il 43 Comfort, un elegante day cruiser di 13 metri, definito dai progettisti “simbolo di lusso e performance”.

Dalla Polonia arriva Galeon, che esporrà sei modelli, in testa il 435 GTI in prima mondiale e la versione entrobordo del 435 GTO (Grand Touring Outboard) che debuttò nel 2024 proprio a Düsseldorf. Il costruttore polacco esporrà anche i restyling del 640 Fly nato nel 2018 e del 480 Fly, oltre ai modelli coupé 450 HTC, 410 HTC e 335 HTS.

Sunseeker sarà presente con 7 imbarcazioni, tra le quali spiccherà il CGI Manhattan 68, esibito in anteprima mondiale in una nuova veste rivisitata nella distribuzione degli spazi e degli allestimenti. La barca più grande del cantiere britannico sarà però l’Ocean 156, un motoryacht con flybridge di 25 metri che ha fatto il suo debutto mondiale al Southampton International Boat Show del 2024 ed è stato poi lanciato in America, in occasione del Fort Lauderdale Boat Show.

Princess, che celebra il suo 60° anniversario nel 2025, presenterà 6 modelli, tra i quali spicca il motoryacht flybridge F58 esibito in anteprima mondiale. Non da meno il debutto a Düsseldorf dei modelli sport-bridge S80 e S65, nonché la prima uscita del V40, nell’ambito di una serie di eventi programmati per celebrare i sei decenni dalla fondazione del cantiere nato nel 1965 a Plymouth.

Tra gli specialisti del Made in England spicca anche Pearl Yachts, che metterà in mostra al salone tedesco il suo Pearl 80: 24 metri di lunghezza per 6 di larghezza, frutto della collaborazione tra l’architetto navale Bill Dixon, che ha progettato gli esterni, e la designer Kelly Hoppen, responsabile degli interni.

Come raramente capita in un salone indoor, grazie ai grandi spazi disponibili non mancheranno i catamarani, tipologia in grande sviluppo, con numerose novità in arrivo: tutta da scoprire, in particolare, quella degli americani di Four Winns, che hanno annunciato la presentazione del TH36 Foil Assist, imbarcazione a doppia carena che si segnala per le dimensioni non troppo impegnative (11 metri) e la possibilità di motorizzazione fuoribordo, a tutto vantaggio dell’ulteriore conquista di spazio e della praticità ed economicità di gestione. Nell’occasione Four Winns presenterà anche il nuovo H9, tradizionale bowrider in vtr di 9,10 metri.

Non mancheranno i battelli pneumatici e, come tradizione, il Made in Italy sarà ben rappresentato da alcuni dei marchi più noti. Tra questi spicca la novità annunciata da Capelli e Yamaha, che dopo il successo del rivoluzionario Stradivari 43 (datato 2021) hanno deciso di andare avanti sulla strada tracciata in collaborazione con il BG DesignFirm e il Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” di Cremona ed hanno realizzato lo Stradivari 52, maxi battello di 16 metri destinato a ricoprire il ruolo di ammiraglia del cantiere: un’ammiraglia di straordinaria originalità ed eleganza, che promette anche prestazioni eccezionali.

Lomac ha anticipato che a Düsseldorf verrà presentato il “Lomac Atelier powered by D-Factory”, una nuova esperienza estetica dove l’unico limite è la fantasia di ogni cliente. In pratica sarà possibile, per i diportisti che sceglieranno un gommone del cantiere milanese, personalizzarlo a proprio piacimento, sfruttando l’esperienza e le capacità di D-Factory nel design su misura. In esposizione, come prova concreta delle possibilità di esaltare stile, design, eleganza e dotazioni, ci sarà il primo show-RIB Odyssey, basato sull’iconico modello Lomac Adrenalina 8.5, che interpreta il nuovo servizio di personalizzazione. Ogni Lomac, del resto, può essere costruito con tubolari di qualsiasi colore e tonalità, così come la console di guida, il quadro comandi, le decorazioni esterne e interne, i tendalini, il T-top, i sedili, gli inserti e i corrimano. Le opzioni offerte per la tappezzeria, le finiture interne ed esterne e la cuscineria completano l’infinita gamma di combinazioni possibili.

Anche Sacs Tecnorib ha annunciato novità tutte da scoprire, che verranno svelate in una conferenza stampa in programma sabato 18 gennaio.