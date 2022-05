Stile e fascino senza tempo ritornano nel Golfo del Tigullio per ricordare Carlo Riva e i suoi splendidi “gioielli del mare”

SANTA MARGHERITA LIGURE - “Sonny” Levi e gli altri: la storia della nautica è piena di cervelloni capaci di dare svolte epocali al diporto e alle competizioni, nell’offshore come nella grande vela. Ma nessuno più di Carlo Riva ha avuto la capacità di trasformare una barca in un oggetto di culto, in grado di resistere al tempo e alle mode, in virtù di uno stile e di un’eleganza senza pari. E’ per questo che dopo il grande successo delle passate edizioni ritornerà il Tributo a Carlo Riva, un evento in grande stile in programma a Santa Margherita Ligure dal 2 al 5 giugno.

Giunta alla quarta edizione, la manifestazione richiamerà una quarantina di collezionisti proprietari dei mitici motoscafi in mogano costruiti a Sarnico, dal piccolo Sebino al grande Aquarama, passando per il Florida, il Tritone, l’Ariston, il Rudy, lo Junior, declinati nelle varie versioni (normali, super e special). Ma non solo: la parata di questi autentici gioielli del mare farà da sfondo ai festeggiamenti per i 180 anni dalla nascita del cantiere, i 60 dalla presentazione dell’Aquarama e i 100 anni dalla nascita di Carlo Riva.

Organizzata dal Riva Society Tigullio (primo Club di Riva storici in Liguria) la manifestazione si propone come occasione imperdibile per celebrare queste straordinarie ricorrenze in una atmosfera di eleganza e di glamour senza pari. Per questo gli organizzatori hanno ottenuto la collaborazione dell’Ascom Confcommercio e di altri enti del territorio, come l’amministrazione comunale e il Gruppo Albergatori Santa Margherita–Portofino, mentre Portofino e Rapallo garantiranno il supporto organizzativo e logistico.

Gli armatori degli splendidi motoscafi d’epoca costruiti nello storico cantiere di Sarnico si troveranno dunque, nel cuore della Riviera di Levante, a vivere giornate uniche, all’insegna del glamour più esclusivo e dell’entertainment, per onorare uno dei brand che grazie al suo inconfondibile stile ha reso celebre il Made in Italy nel mondo. Tutto ciò – tengono a ricordare gli organizzatori - dando anche al pubblico la possibilità di godere di uno spettacolo unico di esibizioni e sfilate.

L’area portuale d’interesse sarà quella di Calata del Porto, dove verrà allestito il villaggio ospitalità, ma tutta la città di Santa Margherita sarà coinvolta nello spirito dell’evento e ospiterà incontri e iniziative dedicate ai partecipanti e agli spettatori. Di spicco, in questo ambito, si annuncia la mostra fotografica itinerante per tutta la durata del raduno.

L’evento si articolerà su quattro giornate (l’ultima opzionale), all’interno delle quali gli equipaggi presenti avranno modo di sfidarsi in singolari prove di abilità e di partecipare al tradizionale concorso d’eleganza.