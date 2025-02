Stile, eleganza e prestazioni al top: ecco il Riva Iseo Super. Presentato a Düsseldorf, pronto a conquistare il mondo

Chi conosce la storia dei motoscafi Riva, il cantiere di Sarnico che nel secolo scorso ha scritto pagine memorabili del Made in Italy nautico, con runaboat straordinari per stile, eleganza e prestazioni, come i vari Florida, Ariston, Tritone, Aquarama (tanto per citare i più celebri), sa bene che ognuno di questi modelli ha avuto una “doppia vita”: dopo il modello base è arrivata sempre, a distanza di qualche anno, una versione Super, destinata a migliorare lo stile, gli allestimenti, le prestazioni. Una consuetudine imposta da Carlo Riva, che della ricerca della perfezione fece la ragion d’essere del suo cantiere, oggi ripresa dai suoi eredi, ovvero dallo staff di Ferretti Group, proprietario del marchio Riva.

Ebbene, da un secolo all’altro, ecco riproposta la formula dell’aggiornamento di gamma affidato alla versione Super: dopo il Riva Iseo del 2011, arriva dunque l’Iseo Super, arrivato 14 anni dopo la prima serie e un anno dopo la versione elettrica, ribattezzata El-Iseo, che però fa storia a sé.

Il nuovo motoscafo del cantiere di Sarnico è stato presentato in anteprima mondiale al Boot di Düsseldorf, dove ha conquistato la scena con il suo stile elegante, la ricchezza delle dotazioni e la “promessa” di prestazioni migliori rispetto alla versione base. Della quale conserva le misure (27 piedi, ovvero 8,24 metri), reinterpretando però al meglio il connubio tra heritage e innovazione.

Evoluzione del modello di successo del 2011, l’Iseo Super è frutto del lavoro di Mauro Micheli e Sergio Beretta, fondatori di Officina Italiana Design, lo studio che disegna e progetta in esclusiva tutte le barche Riva, in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto da Piero Ferrari, e la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Il risultato è una barca dallo stile unico, in grado di proporsi come inimitabile tender per super yacht e mega yacht, o anche come pratica barca per veloci navigazioni giornaliere nei mari più blasonati del globo, da Miami alla Cote d’Azur, dalla Costa Smeralda all’Amalfitana, dalle Eolie alle Baleari, dalla Croazia alla Grecia… e via girovagando tra le località più belle del pianeta.

Collocandosi al top tra i day-cruiser privi di cuccette e toilette, l’Iseo Super promette il meglio per godersi mare e sole con navigazioni brevi e veloci, in perfetta sintonia con la tradizione del marchio di Sarnico, ma con il vantaggio di una costruzione impeccabile in vetroresina e legno, sulla base di una carena planante veloce e affidabile, e con una serie di plus difficilmente disponibili su imbarcazioni di pari misura.

L’Iseo Super esprime infatti, in meno di 9 metri, la raffinatezza che unisce tutti i modelli Riva, compresi i superyacht di 70 metri: ogni linea e ogni dettaglio riflettono maestria artigianale e cura per i particolari, dal mogano lucidissimo che veste la coperta e la pedana di poppa, al sofisticato nuovo colore dello scafo, il vulcan grey, che si aggiunge alla già nota gamma di vernici del brand.

Più in dettaglio, il nuovo motoscafo presenta gli stilemi tipici dei modelli che hanno reso iconico il brand - come il mogano righettato lucido trattato con 24 mani di vernice, i dettagli in acciaio delle griglie laterali e la linea di galleggiamento acquamarina – perfettamente in armonia con le varie novità che migliorano sia la vivibilità a bordo, sia le capacità di navigazione.

Il parabrezza è stato completamente modificato ed è ora realizzato con la tipica controcurvatura diventata una delle caratteristiche più riconoscibili delle barche Riva, che conferisce un look dinamico e grintoso. Anche per la plancia è stato pensato un design moderno e lineare: al centro del cruscotto si trova un display chartplotter da 9 pollici Volvo Penta per il controllo della navigazione, posizionato simmetricamente tra la plancia analogica a destra e il vano porta oggetti a sinistra; la plancia è disponibile anche in versione digitale con uno schermo Böning da 12’’. Sotto al vano porta oggetti - che contiene anche una presa USB, un lettore SD e il pannello per il controllo del sound system - ecco il frigo a cassetto, mentre sotto al plotter è disponibile un ampio vano storage per i parabordi.

Novità anche nel pozzetto, con una dinette completamente rinnovata e più ampia rispetto alla versione precedente, grazie a una sapiente ottimizzazione di tutto lo spazio alle spalle della postazione di guida. Il nuovo design prevede un elegante divanetto a U rivestito in tessuto sky waterproof in sintonia con il colore dello scafo scelto dall’armatore. Il divanetto è integrato con un tavolino con movimentazione elettrica, che quando non viene utilizzato può essere nascosto dalla cuscineria, diventando quindi parte integrante della seduta, sul lato opposto della quale è stata ricavata un’ulteriore area di storage, massimizzando così lo spazio disponibile. Dietro lo schienale del divanetto si trova il bimini manuale a scomparsa, mentre a poppa, sotto il prendisole rivestito con lo stesso tessuto sky delle cuscinerie della dinette, è posizionato il vano motore.

A proposito di motorizzazione, anche per la versione Super dell’Iseo è stato deciso di confermare il tradizionale sistema di propulsione monomotore con applicazione a piede poppiero. Nella sua versione standard, il motoscafo è equipaggiato con un Volvo Penta D4-300A, un diesel da 300 cv (221 kW) a 3500 giri/min abbinato a un piede poppiero Aquamatic DP-I duoprop, che permette di navigare a 33 nodi a velocità di crociera e a 38 alla sua massima velocità (dati preliminari).

In alternativa, sono disponibili due motorizzazioni opzionali a benzina: Volvo Penta V8 350 CE da 355 cv (261 kW) a 5800 giri/min con piede DP-S duoprop per prestazioni elevate (36 nodi a velocità di crociera e 41 massima), e Volvo Penta V8 300 CE da 305 cv (224 kW) a 5800 giri/min, anch’esso con piede DP-S duoprop. Secondo dati preliminari forniti dal cantiere, così equipaggiato l’Iseo Super naviga a 33 nodi a velocità di crociera e a 38 alla massima velocità. Per ottimizzare la stabilizzazione in navigazione, inoltre, il motoscafo è dotato di un autotrim che regola il piede poppiero, e di Interceptor Zipwake per la correzione dell’assetto.

Un’ulteriore soluzione innovativa a disposizione degli armatori di questa fantastica reinterpretazione del runabout è il telone di copertura, di derivazione automotive: denominato “cappa d’ormeggio”, è stato progettato per garantire la massima protezione dello scafo. E’ realizzato in doppio strato: il materiale tecnico waterproof dello strato esterno ripara dagli agenti atmosferici, mentre lo strato interno in lana traspirante assorbe l’umidità, preservando la barca in condizioni ottimali durante l’ormeggio.

Il listino del nuovo gioiello di Riva è stato fissato con prezzi a partire da 484.340,00 euro (più IVA). Una cifra da yacht. Ma in genere chi acquista un Iseo lo yacht già ce l’ha, magari anche più grande e più costoso. E il motoscafo lo utilizza come tender, o magari come il più grande e sofisticato dei suoi yacht-toys…