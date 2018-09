Sting protagonista della serata evento organizzata da Ferretti Group e Yacht Club di Monaco

MONTECARLO - Protagonista annunciato dello Yachting Festival di Cannes, con cinque anteprime mondiali e una flotta di 25 imbarcazioni in mostra, il Gruppo Ferretti si è regalato, alla vigilia del Salone della Costa Azzurra, una serata fuori dall’ordinario nella scintillante cornice dello Yacht Club di Monaco, lì dove, pochi giorni dopo la chiusura di Cannes, andrà in scena, dal 26 al 29 settembre, l’evento fieristico più esclusivo del mondo, dedicato a un pubblico interessato a super yacht e mega yacht extra lusso.

Non nuova a iniziative del genere, la super holding del miglior Made in Italy nautico (del gruppo fanno parte, con Ferretti, anche Riva, Itama, Pershing, CRN, Custom Line) ha organizzato dunque, per il quarto anno consecutivo, una private preview trasformatasi in vera e propria serata evento incentrata sull’esibizione di Sting, autentica leggenda della musica.

“Fields of Gold” è il titolo del concerto esclusivo che la star inglese ha tenuto per i selezionatissimi ospiti di Ferretti Group nella straordinaria cornice dello Yacht Club del Principato, circondati da una flotta di oltre 30 yacht in rappresentanza di tutti i marchi del Gruppo.

Sting ha rapito il pubblico interpretando una selezione di hit della sua straordinaria carriera da solista e del repertorio della sua storica band, i Police. Gli spettatori si sono emozionati sulle seducenti note di Roxanne, sulla melodia dell’intramontabile Every breath you take e di veri e propri cult, come If I ever lose my faith in you, Message in a bottle, del melanconico Fragile e della celeberrima Fields of gold.

«Musicista eclettico e raffinato, Sting colleziona successi da oltre 40 anni reinterpretando il proprio inconfondibile stile musicale» - ha commentato l’amministratore delegato del Gruppo Ferretti, Alberto Galassi, che della musica è un autentico cultore (e chi lo conosce sa che se la cava assai bene con una chitarra e un microfono). “Alla luce della personale amicizia ed ammirazione verso questo artista unico – ha aggiunto Galassi - sono fiero di aver reso Sting protagonista del nostro irrinunciabile appuntamento annuale a Montecarlo. Ci ha onorato di un concerto molto emozionante, intimo e divertente al tempo stesso; una performance irripetibile riservata ai nostri armatori e ai soci dello Yacht Club di Monaco, ai quali abbiamo dedicato due giorni di visite a bordo e prove in mare”.

«Nel rispetto del nostro progetto “Monaco Capitale dello Yachting”, siamo felici, a pochi giorni dal Cannes Yachting Festival e del Monaco Yacht Show, di dare inizio alla stagione autunnale della “Grande Plaisance” sulla Costa Azzurra» ha detto da parte sua Bernard d’Alessandri, segretario generale dello Yacht Club del Principato. E ha aggiunto: “Grazie alla collaborazione con Ferretti Group, è stato per noi un grande piacere accogliere un artista come Sting, tanto per il suo talento musicale quanto per il suo impegno in favore della protezione dell’ambiente, un valore caro allo Yacht Club de Monaco e al Principato.

Prima del trasferimento a Cannes, dunque, presso la marina dello Yacht Club hanno fatto bella mostra di sé, in anteprima assoluta, le barche della flotta Ferretti, dalla possente Navetta 42 alla magnifica Custom Line 120, dall’elegantissimo Riva 66’ Ribelle al flybridge Riva 110 Dolcevita, fino al nuovo Ferretti Yachts 670, il modello del cinquantesimo anniversario del marchio, e al CRN 50 Metri Latona.