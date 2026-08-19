Super-RIB: Anvera a Cannes con due anteprime mondiali: il 200 capace di volare a 70 nodi e il super comodo 48XD

Abitualmente li chiamiamo tutti gommoni; con maggiore precisione li definiamo battelli pneumatici, meglio se li chiamiamo RIB, ovvero Rigid-Inflatable-Boat, che in italiano vuol dire battello pneumatico a scafo rigido. Basterà per definire la nuova ammiraglia di Anvera, il cantiere di Misano Adriatico specializzato in imbarcazioni hi-tech, veloci e prestazionali come poche altre al mondo? Potremo stabilirlo tra l’8 e il 13 settembre quando allo Yachting Festival di Cannes verrà presentato in anteprima mondiale l’Anvera 200, un gigante gommato di 20 metri (per la precisione 19,97) che nella versione Racing sarà l’imbarcazione più veloce della sua categoria”.

Nelle anticipazioni lasciate trapelare si legge che la nuova imbarcazione “rappresenterà il manifesto tecnologico Anvera, diventando la nuova ammiraglia del brand, un’imbarcazione full carbon che spinge lo yachting ad alte prestazioni verso nuovi standard di comfort, design e ingegneria”. E ancora: viene anticipato che nella configurazione top di gamma Racing “andrà oltre il concetto di barca, assicurando velocità di punta di oltre 70 nodi”.

Progettata per inaugurare una nuova classe di hyperyacht gommati, l’Anvera 200 combinerà dunque potenza radicale e vivibilità raffinata, restando comunque fedele – viene assicurato - alla regola delle “prestazioni sostenibili”. Dalle prime immagini disponibili s’intuisce che spazi generosi, volumi ampi e linee inconfondibili danno forma a un’esperienza in cui il lusso incontra l’adrenalina, lo spazio dialoga con l’efficienza e il compromesso semplicemente non esiste. Vale la pena ricordare, in proposito, che il baglio massimo è di quasi 6 metri (5,96), che possono diventare 6,85 aprendo le murate laterali: un valore aggiunto, questo, che genera una sorta di terrazza sul mare, con una zona di poppa di oltre 30 metri quadri, configurabile come meglio si crede.

Se a tutto ciò aggiungiamo gli interni progettati con rigore assoluto, o meglio – come dicono in cantiere – “con intelligenza funzionale” – si avrà chiara l’idea del grado di comfort raggiungibile a bordo di questo nuovo maxi-RIB. Sotto coperta è possibile allestire tre cabine, ma sono previste anche altre configurazioni, in base ai desiderata dell’armatore di turno. Di base, comunque, si fanno apprezzare gli spazi sorprendentemente generosi e altezze interne di riferimento per la categoria. “Un’architettura pensata per offrire aria, luce e proporzioni che raramente si incontrano in un’imbarcazione di queste dimensioni” dicono con orgoglio in casa Anvera.

L’ampia area lounge con zona dining sotto il T-Top, protetta lateralmente e perfettamente fruibile anche nelle ore serali, introduce a un ponte inferiore caratterizzato da volumi che consentono una personalizzazione profonda. Le molteplici configurazioni includono una comoda dinette, fino a due cabine ospiti con doppi servizi e una cabina equipaggio con bagno dedicato e accesso indipendente.

Quanto alle prestazioni, secondo il cantiere “la nuova ammiraglia dominerà il mare a velocità impressionanti, mantenendo al tempo stesso consumi sorprendentemente contenuti”. La motorizzazione di base è affidata a due motori MAN V8 da 1.300 hp abbinati a eliche di superficie Top System. Secondo il cantiere “una scelta che rappresenta l’equilibrio ideale tra potenza e comfort, garantisce una velocità di crociera di 40 nodi e una velocità massima superiore ai 50 nodi”.

Per chi desidera di più senza rinunciare all’efficienza, è prevista una versione 200-S che adotta due motori MAN V12 da 1.800 hp, sempre abbinati a eliche di superficie Top System, che consentono di spingere l’imbarcazione oltre i 60 nodi. Al top della gamma, poi, si colloca la versione Racing, spinta da due MAN V12 da 2.200 hp ciascuno, sempre accoppiati a eliche di superficie Top System. Una configurazione estrema, capace di assicurare velocità di punta di 70 nodi, pensata per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni.

Oltre alla nuova super ammiraglia, il cantiere di Misano Adriatico presenterà a Cannes anche il nuovo Anvera 48 XD, innovativo maxi-rib hi-tech in fibra di carbonio destinato a introdurre una reinterpretazione totale degli spazi di coperta, con una sovrastruttura ridisegnata, passavanti asimmetrici e un nuovo concetto di zona lounge a prua per ottimizzare la vita all’aria aperta e le prestazioni.

Interamente in fibra di carbonio, l’imbarcazione presenta una configurazione di coperta inedita, con passavanti asimmetrico e prua ridisegnata, frutto del lavoro di Aldo Drudi, concentrato sulla ricerca del compromesso ideale tra linea sportiva, funzionalità e comfort. Sulla poppa si farà apprezzare l’ampia beach area convertibile e modulabile a seconda delle esigenze dell’armatore. Tutto ciò nel quadro di un progetto mirato alla reinterpretazione totale degli spazi di coperta, mirato a realizzare un ponte continuo su un unico livello, capace di fluire senza alcuna interruzione visiva o fisica da poppa a prua. Secondo il cantiere “l’assenza di ostacoli al movimento trasforma il 48 XD in un’unica grande piattaforma beach, dove gli ambienti esterni si fondono armoniosamente ampliando l’area dedicata al relax, alla convivialità e al contatto diretto con l’acqua”.

Nonostante la profonda vocazione per la vita all’aperto, gli interni dell’Anvera 48 XD sorprenderanno per ampiezza e cura dei dettagli. Secondo le anticipazioni del cantiere “l’architettura navale garantisce un’altezza interna straordinaria e un’abbondante illuminazione naturale, offrendo la sensazione di una vera e propria suite sul mare”. E ancora: il layout standard prevede un’ampia zona convertibile in letto armatoriale king-size, capienti guardaroba e mobili funzionali. Una cabina ospiti doppia e un bagno a tutta altezza completano l’accoglienza. E tutto ciò – viene assicurato – “garantirà un comfort eccezionale anche per lunghi soggiorni a bordo”.

Particolare non trascurabile, il nuovo 48 XD non viene proposto come un’imbarcazione di serie standardizzata: ogni esemplare sarà una creazione unica, totalmente customizzabile su misura dell’armatore. Layout, materiali, colori e finiture possono essere selezionati per adattarsi perfettamente alle esigenze e allo stile di vita di chi andrà a vivere il mare a bordo del nuovo RIB.