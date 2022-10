Super yacht da 130 metri, Poetry consente di fare un tuffo nell'oceano dalla piscina sul mare

Beach club a bordo, spa, piscina e anche un salone di bellezza. Nel superyacht per miliardari c'è tutto. Lungo 130 metri e largo 19 metri, la barca "Poetry" ha spazio sufficiente per 14 ospiti e 47 membri dell'equipaggio. Il natante è stato pensato dall'ufficio di design olandese e sta suscitando scalpore tra i super ricchi. Il nobile progettista navale ha conquistato per anni i miliardari con il design di lusso dei suoi super yacht.

Tre anni fa, "Aqua" è stato molto gettonato. Lungo "solo" 120 metri, cioè 10 metri più corto dell'ultimo modello "Poetry", ma si dice sia il primo superyacht con propulsione a idrogeno. Si dice che sarà lanciato nel 2024. La società di design ha finora smentito le voci secondo cui Bill Gates sarà il primo a ordinare lo yacht.

Il costo del gioiello? Dovrebbe essere di circa 600 milioni di dollari. Ma non è ancora ufficiale, così come quando sarà mai costruito. Di certo rappresenta un nuovo approccio tematico al design dei superyacht che, secondo l'azienda olandese, è incentrato sui sogni del potenziale armatore.

"Ci siamo sfidati a creare un concetto che soddisfi pienamente i desideri e lo stile di vita dell'armatore, senza compromettere il design dello yacht", ha affermato il designer Sander Sinot in una nota.

A tal fine, Poetry è meno simile a un superyacht tradizionale e più una casa elegante e moderna. Sinot ha deciso di spostare la timoneria dal ponte più alto a un punto più funzionale a prua per creare un'area riservata per l'armatore. Di conseguenza, la suite armatoriale si estende sull'intero ponte superiore.

Altrove, Poetry sfoggia quattro spaziose cabine e due VIP che possono ospitare fino a 12 ospiti, insieme a 21 cabine doppie per l'equipaggio, quattro cabine ufficiali e una cabina del capitano che può ospitare collettivamente 47 membri dell'equipaggio.

CONCEPT POETRY: Sinot presented during MYS its latest dream giga yacht a 424 footer where the only limit is your imagination. #theluxuryyachtlady @sinot_ya_d https://t.co/iVzrn1d3Kw