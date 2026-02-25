Suzuki al Pescare Show, esibizione da leader. Presentato anche il Trofeo Fishing Cup 2026

RIMINI - Canne da pesca di ogni tipo e dimensioni, materiali speciali che segnano record contemporaneamente di leggerezza e robustezza. E poi esche artificiali sofisticatissime, veri e propri robot in miniatura, capaci di fare gola anche al più smaliziato abitante degli abissi. Pescare Show, un evento organizzato da Italian Exhibition Group che ha attirato appassionati anche dall’estero nei padiglioni della Fiera di Rimini. Ma non solo canne e esche. La pesca sportiva è un business in crescita: lo ha intuito perfettamente Suzuki che a Rimini ha portato tutta la gamma stealth dei suoi motori marini, alcuni con speciali applicazioni pronte a soddisfare proprio i pescatori di Traina d’altura o il Drifting. E se tanto mi dà tanto, si spiega così il varo del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026. Una gara, una vera e propria competizione che accompagnerà i Campionati Italiani Assoluti Fipsas nelle discipline, appunto, del Drifting e della Traina d’Altura.



La Suzuki Fishing Cup è organizzata all’interno del calendario gare Fipsas, coinvolgerà tutti gli equipaggi e società impegnati nei Campionati Italiani Assoluti e culminerà con la premiazione ufficiale a febbraio 2027, in occasione della prossima edizione di Pescare Show. «La collaborazione tra Suzuki e Fipsas - ha detto Domenico Sciaraffa, sales manager della divisione Marine di Suzuki Italia - nasce dalla condivisione di valori fondamentali come eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto del mare e spirito sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competizioni di alto livello e premiare le performance dei team che scelgono la nostra tecnologia». Suzuki a Rimini ha dimostrato tutta la sua capacità di assecondare le esigenze dei fisherman, sia per l’impiego in mare sia per le acque interne. I suoi motori sono stati scelti da tanti cantieri di imbarcazioni progettate e costruite proprio per la pesca sportiva.



Poppe basse, spazio per il pescato, zone di riposo per i pescatori. In questo contesto che è sta svelata al pubblico la nuova gamma di gommoni BSC B-Tec Fishing, progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei pescatori sportivi più evoluti. E come non andare da Tuccoli, lo specialista della poppa bassa da pesca. Tuccoli ha lanciato il T250VMax e mostrato i primi rendering del nuovo fisherman Tuccoli T235 SF, modello entry level della neonata categoria Executive Sport vessel. A Rimini Suzuki ha anche orgogliosamente messo in mostra la Stealth Line di fuoribordo: potenza che si guida ed eleganza che si distingue.