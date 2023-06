Suzuki presenta DF350AMD e DF300BMD, come volare sull'acqua in modo piacevole e sicuro

BAVENO - Scivolare sull’acqua a 50 nodi. Un piacere unico quando le acque sono quelle placide del Lago Maggiore e sei su Cayman 38 di Ranieri spinto da due super motori, i nuovissimi Suzuki DF350AMD corredati di tutta la più moderna strumentazione che Suzuki ha elaborato, proprio per questi motori, come uno straordinario joystick che, tra l‘altro, sincronizza gli angoli dei due motori e il thruster rendendo semplicissime le evoluzioni e le accostate. Il pilota automatico, una volta inserito, è anche in grado di raggiunge un punto preciso della mappa, di fermare la barca (anche con la leva della marcia ingranata) e di tenerla su quel punto senza agire su nessun altro strumento se non il cambio. Insomma diavolerie di ogni genere per rendere la navigazione piacevole e, soprattutto, sicura. Insomma lI Suzuki DF350AMD porta l'eccellenza nella gamma fuoribordo Suzuki ad un nuovo livello grazie alla timoneria integrata nel motore, che rende l'esperienza di navigazione ancora più piacevole e confortevole.

Ma torniamo ai motori. Suzuki per l’estate 2023 lancia il DF350AMD e il DF300BMD. Motori compatti, avanti con tecnologie che riducono al minimo gli attriti, che filtrano le microplastiche, che riducono in maniera sensibile i consumi, che abbassano la temperatura del carburante per aumentare il rendimento, che controllano preventivamente la presenza di acqua nel carburante. E tanto altro ancora.

La versione 350, sei cilindri, ha una cilindrata di 4.390 cc, pesa 352 chilogrammi e sviluppa 360 cavalli. La navigazione ottimale è tra i 5.700 e i 6.300 giri. E la prova sul Lago Maggiore ha confermato che siamo di fronte a motori silenziosi e con dalle prestazioni veramente super. Sul Cayman 18, con il piano di carburante, taniche dell’acqua vuote, e sei passeggeri la coppia di motori DF350AMD ha raggiunto in poco meno di 20 secondi i 47,5 nodi con il contagiri che segnava 6.400 giri. Una velocità, questa, tenuta anche nelle ampie virate. E la piacevole sensazione di volare sull’acqua non è stata per nulla scalfita, appunto, dalla rumorosità contenuta.

Il DF300BMD, è un sei cilindri, da 4.390 cc e pesa Rapporto generalmente riservato a unità termiche da competizione, il più alto per un fuoribordo prodotto in serie. Il DF300BMD è equipaggiato con un potente motore DOHC 6 cilindri da 4.390. e sviluppa 300 cavalli di potenza. Il rapporto, in questo motore è il più alto, per un fuoribordo prodotto in serie. Il design del piede è stato rivisto riducendo del 4% le dimensioni della parte frontale: in questo modo, è stato anche possibile incrementare la velocità massima di oltre il 2%. Invece l'olio richiesto per la lubrificazione degli ingranaggi è stato ridotto, passando da 3,2 a 2,8 litri, e si può intervenire nel cambio olio piede senza sollevare l'imbarcazione.

I prezzi. Iva compresa e franco concessionario il DF350ADM parte da 38.400 euro mentre il DF300BDM parte da 34.100 euro.