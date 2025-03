Suzuki Drive Experience: in arrivo sui social 10 video dedicati al miglioramento della sicurezza in mare

Si chiama Suzuki Drive Experience. E’ un progetto della filiazione italiana della casa giapponese produttrice di motori fuoribordo mirato a migliorare la sicurezza in mare. Destinatari i diportisti di oggi e quelli di domani, in particolare i neofiti, prevedibilmente in aumento vista l’entrata in vigore della normativa che consente il rilascio della patente nautica anche ai sedicenni, il cosiddetto patentino D1 grazie al quale si può navigare entro le 6 miglia, esclusivamente nelle ore diurne, ai comandi di barche motorizzate con propulsori fino a 115 cavalli.

L’operazione sicurezza è stata messa a punto da Suzuki con la collaborazione di una scuola guida nautica ligure (Spotornoli) e con una concessionaria (la Marine Wizard), grazie alle quali sono stati realizzati tutorial specifici, ovvero video che danno accesso a informazioni e addestrano gli utenti illustrando tutto ciò che è necessario sapere per una navigazione consapevole e sicura. Sono 10 i video della Suzuki Drive Experience pubblicati sui canali social del marchio giapponese e su YouTube nella playlist specifica, ovvero sulle piattaforme social Instagram, Facebook, TikTok, YouTube e LinkedIn.

“La sicurezza in mare non è un’opzione, è un valore assoluto!” recita lo slogan diffuso da Suzuki Italia nel lanciare quest’iniziativa che si prefigge di agevolare il rispetto delle norme, il ricorso al buon senso e l’aver cura dell’ambiente: tre valori ritenuti “elementi essenziali per godere appieno dell’esperienza nautica, senza rischi per sé e per gli altri”.

I tutorial – vale la pena sottolinearlo – non si limiteranno a rammentare le principali regole del codice della navigazione. Toccheranno argomenti interessanti anche per chi volesse approfondire la conoscenza del mare e allargheranno la sfera d’interesse anche alle norme non scritte, quelle che rientrano nel buon senso. “L’obiettivo – si legge in una nota di Suzuki Italia - è fornire strumenti pratici e teorici per ridurre i rischi in navigazione e migliorare il proprio approccio alla nautica da diporto”.

Sicurezza, consapevolezza, responsabilità, rispetto, divertimento: sono questi i cardini su cui si fonda il progetto. Un progetto mirato a promuove una nuova cultura del diportismo nautico, attraverso #SuzukiDriveExperience, brand promotore di una vera e propria svolta culturale.

Più in dettaglio, il progetto si sviluppa attraverso 10 video. I contenuti, chiari e accessibili, trattano in chiave pratica aspetti fondamentali come la preparazione dell’uscita in mare, la gestione del motore, le regole di precedenza, l’ancoraggio, il meteo, il rispetto dell’ambiente. Un’attenzione particolare è dedicata all’uso corretto del trim, che permette di navigare al meglio e consumare meno, e alla convivenza a bordo tra diportisti per garantire un’esperienza piacevole a tutti.