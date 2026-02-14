Suzuki Fishing Cup 2026 al via dal Pescare Show di Rimini. In primo piano anche Tuccoli, Focchi, BSC e Nuova Jolly

E’ in svolgimento alla fiera di Rimini, fino a domenica 15 febbraio, l’edizione 2026 del Pescare Show, appuntamento di riferimento per l’intera community della pesca sportiva e del mondo outdoor, organizzato da Italian Exibition Group in partnership con la FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee. Come tradizione, al di là dell’esposizione di attrezzature specifiche per la pesca (canne, mulinelli, esche, fiocine, tecnologie varie) è significativa anche la presenza di aziende produttrici di imbarcazioni da pesca, di elettronica, componentistica, motori fuoribordo. E tra queste spicca la presenza di Suzuki, da tempo vicinissima a questo mondo: non per niente è titolare di più di una partnership nel settore e nell’occasione ha annunciato l’arrivo di nuovi modelli, di nuove collaborazioni (in particolare con Tuccoli, Focchi, BWA e Nuova Jolly) e, soprattutto, l’edizione 2026 della Suzuki Fishing Cup.

Il nuovo progetto sportivo, che rafforza ulteriormente la collaborazione tra la casa produttrice di motori fuoribordo e la Federazione Pesca Sportiva, prevede che la competizione sia organizzata all’interno del calendario gare FIPSAS, coinvolgendo equipaggi e società impegnati nei campionati italiani assoluti. “Questa collaborazione - è stato spiegato – nasce dalla condivisione di valori fondamentali, come eccellenza tecnica, affidabilità, rispetto del mare e spirito sportivo, con l’obiettivo di valorizzare le competizioni di alto livello e premiare le performance dei team che scelgono la tecnologia Suzuki”.

Il Trofeo – com’è facile immaginare – sarà riservato esclusivamente agli equipaggi e alle società che partecipano ai campionati italiani assoluti FIPSAS con imbarcazioni spinte dai motori della casa di Hamamatsu, garantendo una classifica dedicata e indipendente per ciascuna disciplina. Il sistema di punteggio del Trofeo Suzuki Fishing Cup 2026 sarà dunque quello previsto dal regolamento del Campionato Italiano Assoluto FIPSAS, basato sul numero di catture e, a parità di catture, sull’orario del primo strike. La competizione è organizzata all’interno del calendario gare FIPSAS, coinvolgendo equipaggi e società impegnati nei campionati italiani assoluti, e culminerà con la premiazione ufficiale a febbraio 2027, in occasione del Pescare Show.

In palio c’è un montepremi complessivo di 21.000 euro, con premi di assoluto prestigio dedicati ai migliori delle varie categorie. La FIPSAS ha istituito anche uno Special Point, che sarà valido esclusivamente per la classifica del Trofeo Suzuki, prevedendo 8 punti aggiuntivi per il team che effettuerà la prima cattura di giornata del campionato, certificata dall’ispettore e dal giudice di gara. Oltre alla presentazione della Fishing Cup 2026, nello stand della filiazione italiana della casa di Hamamatsu sono state esibite, in bella mostra, anche alcune novità assolute, come il RIB BSC 79 Fishing, i gommoni fishing Focchi, l’affermato RIB Nuova Jolly NJ 850 Se@Fish e le barche del cantiere Tuccoli Marine, con in primo piano la Premiere Tuccoli T250 VMax.

Attenzione è stata dedicata anche ai frequentatori delle acque interne, con uno spazio espositivo per Milha Boat, un natante innovativo e dal costo contenuto, trait d’union tra i kayak e le utility boats in allumino di John e DeeVee, piccole barche con ponte e gavoni stampati, spazio per due persone, predisposizione per motore elettrico di prua, portacanne integrati e binari T-Track. E ancora, si fa notare sotto le luci della fiera di Rimini la piccola imbarcazione per la pesca in alluminio di Nakhoda, oltre alla Bass Boat Triton 189TRX di Alessandro Villari, campione di Bass Fishing da oltre 30 anni.

A Rimini è stata riproposta anche la nuova gamma Suzuki BSC B-Tec Fishing, progettata specificamente per rispondere alle esigenze dei pescatori sportivi più evoluti. In primo piano, inoltre, la nota linea Suzuki Stealth Line, che si distingue per l’esclusiva livrea in nero opaco, declinata nelle potenze più diverse, dal “senza patente” da 40 cv (il tre cilindri più leggero della categoria, con uno dei migliori rapporti peso/potenza) ai più grandi propulsori da 150, 200, 300 e 350 hp, dedicati a imbarcazioni di maggiori dimensioni.

E proprio in materia di imbarcazioni motorizzate Suzuki, ha conquistato la scena, sotto le luci della Fiera di Rimini, il progetto del nuovo Tuccoli T235SF, quello che sarà, entro pochi mesi, il primo modello della gamma Executive Sport Vessel (ESV), una categoria che porta l’approccio dell’over-engineering professionale nel segmento dei 7 metri, offrendo una robustezza e una sicurezza certificate in Categoria B. Punti chiave della barca che vedremo in acqua a ottobre, al salone di Genova, saranno come al solito per Tuccoli la robustezza e la funzionalità, ma anche l’innovazione e la tracciabilità: il T235SF sarà dotato infatti di passaporto digitale NFC integrato nello scafo, una tecnologia che garantisce la tracciabilità dei materiali e dello storico manutenzioni, tutelando il valore dell’imbarcazione nel tempo. Con la spinta di motori Suzuki, il nuovo fisherman cruiser del cantiere toscano promette velocità di punta di 42 nodi, oltre a un layout versatile che include un locale toilette separato e una cabina con letto matrimoniale di oltre due metri.

In attesa della nuova barca, Tuccoli ha esposto a Rimini il T250VMax, sempre motorizzato Suzuki, così come gli altri partner abituali del marchio giapponese. Tra questi si è fatta notare la nuova gamma B-Tec di BSC, progettata specificamente per la pesca sportiva e presentata in anteprima assoluta. Denominato BSC 79 Fishing, il nuovo modello è un gommone di 8 metri (per la precisione 7,96), con baglio massimo di 3,20, ed è stato presentato con motore Suzuki DF300AP Stealth Line.

Tra i partner abituali di Suzuki non poteva mancare Focchi, che al Pescare Show espone 5 RIB, definiti dal cantiere “espressione del perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione”. Le principali novità sono rappresentate dai modelli 490 Sub-Fish e 550 Sub-Fish, progettati per rispondere alle esigenze tecniche della pesca e delle attività subacquee. A completare l’esposizione i collaudati 640 Fish e 730M, modelli di grande successo, reinterpretati con allestimenti e configurazioni evolute, pensati per offrire prestazioni elevate nella pesca.

In prima linea anche Nuova Jolly, presente a Rimini con due modelli della gamma Se@Fish: NJ 700 Se@Fish motorizzato con il DF250 Kuro del comandate Lorenzo Musu, e NJ 850 Se@Fish con il Suzuki DF300BMD. In esposizione anche il Nuova Jolly NJ 850 XL Se@Fish, gommone pensato per i pescatori più esigenti che unisce alte prestazioni, comfort e funzionalità dedicate. Lungo 8,73 m e largo 3,30, offre grande stabilità, ampi spazi, portata fino a 16 persone e motorizzazione massima fino a 450 hp. Ricco di dotazioni per la pesca e altamente personalizzabile, rappresenta una soluzione versatile che non rinuncia al comfort di un mezzo da diporto.