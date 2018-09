Suzuki e Marshall insieme per un'inedita linea SUB (Sport Utility Rib). A Genova il lancio di 4 nuovi gommoni

BAVENO - Negli anni 80/90 i gommoni Marshall recitavano un ruolo importante sul mercato europeo: semplici, robusti e funzionali, si erano conquistati l’apprezzamento di chi mirava a solidità e semplicità unite a qualità dinamiche che conferivano anche un carattere sportivo. Si erano guadagnati l’appellativo di “Ombre Rosse”, per via del colore, e la fiducia di molti gommonauti poco influenzati dalle mode e molto attenti alla sostanza. Scomparsi dalla scena per un bel po’, i Marshall preparano ora il gran ritorno, con una flotta tutta nuova e un programma di portata europea varato in collaborazione con Suzuki Marine Italia.

Dopo la timida anteprima di un anno fa a Genova, il piano Marshall-Suzuki ha preso corpo nel corso del 2018 e al prossimo salone ligure (19-23 settembre) verrà presentato in pompa magna, con ben quattro novità di prodotto tutte da scoprire: M2 di 5,50 metri, M3 di 6,65, M4 di 7,80, M8 di 9,30. Tutti i nuovi battelli monteranno esclusivamente motori Suzuki, da 40 a 600 hp, e in molti casi verranno venduti presso le concessionarie della casa giapponese. “E’ un progetto di partnership tutto nuovo che prende le mosse dall’Italia ma verrà esteso al resto d’Europa” hanno spiegato Fabrice Boyer, export manager di Marshall, e Paolo Ilariuzzi, direttore commerciale di Suzuki Marine Italia, nel corso di un’anteprima svoltasi a Baveno, sul lago Maggiore.

«Ripartiamo con una interpretazione più attuale dello spirito Marshall – ha detto Boyer -. Ma è certo – ha aggiunto il manager francese – che non sconfineremo nel campo occupato da BWA, che fa parte del nostro stesso gruppo e si dedica a prodotti più ricercati. Noi punteremo a un prodotto trasversale, non specificamente mediterraneo, adatto allo svago, alla pesca, agli appassionati di subacquea e anche al lavoro, tanto è vero che ispirandoci un po’ ai Suv abbiamo definito i nostri gommoni SUR, ovvero Sport Utility Rib».

Per ora Marshall riparte, come detto, con quattro nuovi modelli dai 5,5 ai 9,5 metri, che vengono prodotti nello stabilimento di Casalpusterlengo (Lodi) e affidati alla rete di vendita Ribitaly con i motori Suzuki montati all’origine. L’operazione ha evidentemente una valenza commerciale che richiama i package di concorrenti noti (Selva-Selva, Capelli-Yamaha). Ma è qualcosa di diverso. «Fornire un gommone già motorizzato significa, in questo caso, assicurare al cliente un prodotto sviluppato e testato insieme, dunque più affidabile, più performante, più semplice da gestire - spiega Ilariuzzi -. Del resto – aggiunge il manager di Suzuki Marine - è un pò ciò che succede da sempre nel mondo dell’auto: avete mai visto una macchina venduta senza motore? Noi, d’intesa con Marshall, vogliamo introdurre questa mentalità del prodotto chiavi in mano anche nella nautica: si deve sapere che i gommoni Marshall nascono con la motorizzazione Suzuki, che il progetto viene sviluppato in sinergia e dunque battello e motore si possono acquistare esclusivamente insieme». A testimonianza di quanto forte sia la sinergia tra i due marchi, lo slogan di lancio è “Marshall, born with Suzuki” (nato con Suzuki).

I prezzi della nuova gamma Marshall-Suzuki non sono stati ancora fissati (il listino verrà svelato a Genova). Intanto, però, viene anticipato che «saranno prezzi aggressivi» e che «verranno proposti pacchetti tutto compreso, anche se poi ognuno potrà personalizzare il proprio battello come meglio crede». Già deciso, invece, che inizialmente saranno tre le linee proposte, Open, Touring e Grand Bus, mentre in futuro arriveranno anche le versioni Dynamic. «Le carene - informa Boyer – sono state riprogettate per ridurre la resistenza all’avanzamento e contenere i consumi, ma soprattutto per rispondere a esigenze di sportività e comfort, in modo da soddisfare un po’ tutti. I nostri gommoni sono adatti alla famigliola tranquilla, ma anche a gente con forti passioni, magari non convenzionali. Del resto lo spirito d’avventura è nel nostro dna da sempre, come ricordano anche gli slogan della nostra campagna di lancio, fondati sul concetto del sea adventure».

Sul piano estetico, per tutti i nuovi Marshall non ci saranno alternative al colore grigio con finiture e carene rosse. La presenza del rosso è una costante alla quale anche la “nuova” Marshall non ha voluto rinunciare, e infatti il tocco di colore compare sistematicamente su tutti i gommoni, rendendoli immediatamente riconoscibili. A richiesta del cliente, tra l’altro, sarà possibile avere in rosso anche i tubolari: scelta coraggiosa, ma sicuramente non banale. Altro elemento comune ai nuovi Marshall è lo spazio di prua adattabile a varie soluzioni, mentre è comune a tutti i nuovi modelli la presenza di maniglie lungo i tubolari, piccola ma funzionale dotazione scomparsa da molti Rib di ultima generazione, ma gelosamente salvaguardata da Marshall. Perché? «Perché innovare non significa rinnegare la tradizione. E il gomme nasce ed è tuttora, per noi, un mezzo semplice e sicuro per navigare. Com’era all’inizio così deve essere ancora oggi».