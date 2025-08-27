Sylvie Ernoult, direttrice Salone di Cannes: «Avremo 710 barche, 150 in anteprima mondiale e premieremo l’eco-compatibilità»

A Cannes fervono i preparativi per l’edizione 2025 dello Yachting Festival (9-14 settembre), orgogliosamente definito dagli organizzatori francesi “il più grande salone nautico in acqua d’Europa, vera e propria celebrazione dell’eccellenza e dell’arte di vivere per gli appassionati del mare e i professionisti di tutto il mondo”.

Al di là dello sciovinismo francese, e del disappunto che certe manifestazioni d’orgoglio provocano tra i rivali di Genova (che allestiscono il salone italiano pochi giorni dopo, dal 18 al 23 settembre), l’evento in programma in Costa Azzurra, tra il Vieux Port e il Port Canto, metterà in mostra oltre 710 imbarcazioni provenienti dai più prestigiosi cantieri internazionali, offrendo un panorama ampio e articolato del comparto: barche a vela e a motore, attrezzature innovative e servizi premium. “Questa nuova edizione – informano gli organizzatori - promette un’esperienza completa, riunendo in un unico luogo l’eccellenza, l’innovazione e il know-how del settore”.

Sylvie Ernoult, direttrice del salone, anticipa che “saranno circa 150 le anteprime mondiali e non mancheranno nuovi marchi tutti da scoprire”. Resta confermata la storica divisione tra Port Canto (destinato alla vela) e Vieux Port (per le barche a motore) e non mancheranno spazi dedicati ad accessoristica e servizi. “L’allestimento è cominciato l’11 agosto e procede alla perfezione – tiene a dire la direttrice –. Non vediamo l’ora di ritrovare espositori e visitatori”.

Per quanto riguarda il Vieux Port, sarà possibile ammirare circa 360 imbarcazioni nuove a motore, monoscafo e multiscafo, rigide o semirigide, di lunghezza compresa tra 12 e 45 metri. Qui saranno presenti anche tutti i produttori di attrezzature e le società di servizi legate a questo settore. Lungo le banchine sarà possibile scoprire uno spazio Tender, uno spazio Motoristi e il “Power Cat Village” dedicato a 24 catamarani situati al Quai Max Laubeuf. Non mancherà inoltre il villaggio delle attrezzature, nell’area Panitero.

Al Port Canto saranno in mostra 125 imbarcazioni nuove, monoscafo e multiscafo a vela, di una lunghezza media di 17 metri. I visitatori potranno inoltre trovare un’area dedicata ai water toys, mentre la Power Boat Marina riunirà 180 imbarcazioni di lunghezza inferiore a 13 metri. Il sito ospiterà anche il settore del brokeraggio, con una selezione di 45 yacht usati da 25 a 55 metri.

Per il secondo anno consecutivo l’«Innovation Route» evidenzierà i progressi fatti dall’industria nautica nel campo dell’efficienza, del contenimento dei consumi e del rispetto dell’ambiente marino. Questo percorso, chiaramente identificato grazie a una segnaletica dedicata, consentirà ai visitatori di orientarsi facilmente verso le soluzioni più innovative, valorizzando quindi al meglio gli attori che stanno plasmando un settore nautico più attraente e sostenibile, senza compromessi in termini di prestazioni e divertimento. Per l’edizione 2025, 40 imbarcazioni, servizi o attrezzature sono stati già selezionati da una giuria composta da personalità influenti del mondo nautico. Quattro di questi progetti, considerati dalla giuria di esperti come i più meritevoli, saranno premiati durante gli Innovation Route Awards, che copriranno quattro categorie: miglioramento dell’esperienza di navigazione, tecnologie sostenibili, sistemi di propulsione/energie alternative e prodotti/processi a basso impatto ambientale. I vincitori saranno annunciati all’apertura del salone, il 9 settembre. Sarà inoltre assegnato un premio speciale della Giuria a un progetto particolarmente audace.

Il Salone di Cannes sarà aperto al pubblico dalle ore 10 di martedì 9 settembre alle ore 18 di domenica 14. Nella giornata inaugurale e nei giorni successivi l’apertura è prevista dalle ore 10 alle 19; venerdì apertura anche serale fino alle ore 22; sabato fino alle 19, domenica fino alle 18. La vendita dei biglietti è prevista solo online con prezzi a partire da 40 euro, ma sono previste varie opzioni, anche con biglietti per famiglia e per visite di più giorni.