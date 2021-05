Tankoa: a luglio via ai lavori per il T580, superyacht di 58 metri in acciaio e alluminio con eliporto a prua

GENOVA - Il Made in Italy della nautica di lusso continua a crescere. Nuovi vari e nuovi progetti si susseguono a ritmo incalzante, rafforzando sempre più fatturati e immagine di prodotti in grado di conquistare la scena internazionale. Design, stile, eleganza, tecnologia e prestazioni sono alla base di questo successo che non conosce pause, neanche in tempi difficili come questi condizionati dall’emergenza sanitaria. Il più recente esempio di questa virtuosa escalation arriva da Genova, per la precisione da casa Tankoa, il cantiere specializzato in progetti totalmente customizzabili, cioè sviluppati “su misura” per clienti particolarmente esigenti, raramente italiani, quasi sempre stranieri.

T580 è la sigla di riconoscimento del super yacht appena ordinato da un armatore affidatosi alla consulenza di Giancarlo Mussino, direttore di Sinos S.A., società di business con uffici a Lugano, specializzata in consulenze sulla progettazione di navi, natanti, piattaforme marine e, in generale, in grado di operare in tutti i rami del settore marittimo.

La barca ordinata è il primo modello Tankoa di 58 metri. Lo scafo (nell’immagine in alto un rendering) sarà costruito in acciaio con sovrastrutture in alluminio; l’exterior design è curato da Francesco Paszkowski, mentre gli interni sono affidati a Margherita Casprini. Dalle prime anticipazioni lasciate filtrare dal cantiere sarà un World Wide Explorer dalle linee sportive, in grado di affrontare lunghe navigazioni grazie a un’autonomia di oltre 5mila miglia.

Un ponte dedicato a decollo e atterraggio di elicotteri caratterizzerà l’area di prua, mentre a poppa un grande beach club con murate abbattibili renderà possibile godersi al meglio la propria “isola privata”. Sei le cabine dedicate all’armatore e ai suoi ospiti, oltre a quelle dell’equipaggio. Un grande garage accoglierà due tender, di cui uno lungo ben 9 metri. La costruzione del nuovo Tankoa T580 avrà inizio a luglio, mentre la consegna è prevista entro aprile 2024.

“Con la vendita di questa unità consolidiamo il nostro portafoglio ordini”, ha dichiarato Euro Contenti, amministratore delegato di Tankoa Yachts. “L’obiettivo del cantiere – ha aggiunto - è arrivare a concludere tre nuove vendite di yacht sopra i 40 metri ogni anno, così da stabilizzare la produzione e ottimizzare la struttura organizzativa, continuando a garantire i più elevati standard qualitativi che da sempre ci contraddistinguono”.