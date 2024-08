Tankoa, pronto per il debutto a Cannes il T450. Primo yacht di 45 metri già venduto in America

E’ targata Genova una delle imbarcazioni più interessanti tra le première mondiali annunciate al prossimo Cannes Yachting Festival, in programma dal 10 al 15 settembre. E’ il 45 metri M/Y Go, prima unità della nuova serie T450 di Tankoa, cantiere specializzato nella costruzione di superyachts dalle dimensioni comprese tra i 45 e i 90 metri, da sempre in grado di distinguersi per l’alta qualità dei prodotti, per il design sviluppato in collaborazione con alcuni tra i più importanti architetti navali e per l’ampia possibilità di personalizzazione del prodotto finale.

Primo modello sotto i 50 metri di Tankoa, il T450 è destinato ad ampliare la gamma di yacht di lusso del cantiere ligure, trasferendone i valori nel mercato dei superyacht più compatti. Costruito con una solida combinazione di acciaio e alluminio, è frutto di un progetto innovativo sviluppato da Cassetta - Yacht Design & Architecture, mirato a mantenere comunque l’estetica senza tempo del cantiere. Una nota dell’azienda sottolinea che “sono stati introdotti audaci elementi verticali nella sovrastruttura e linee orizzontali eleganti, creando così un profilo distintivo e moderno”. Con questo nuovo modello destinato a un armatore americano – viene spiegato - “si vuole riaffermare la reputazione del cantiere per qualità, comfort, innovazione ed eleganza, stabilendo un nuovo standard in questo segmento”.

Presentato dall’Italian Yacht Group di Fort Lauderdale, l’armatore ha richiesto un aumento della stazza lorda originale da 430GT a 450GT. Ciò ha comportato un miglioramento del volume interno, che ha contribuito a rendere l’imbarcazione quanto mai comoda, funzionale e lussuosa, facendone un gioiello destinato a dare ulteriore lustro alla flotta di superyacht di Tankoa.

Tutto ciò ha consentito a Claudio Corvino, responsabile del cantiere per le Americhe e l’Asia Pacifico, di affermare, con orgoglio, che “si tratta di una piattaforma incredibilmente flessibile su cui possiamo creare yacht semi-custom, offrendo grandi volumi senza compromettere le linee eleganti e slanciate”. E ancora: “Questa prima unità – ha aggiunto il manager - è una dimostrazione di ciò che Tankoa può offrire anche su queste dimensioni, e il risultato finale è stato reso possibile grazie al grande lavoro di squadra tra il cantiere, il giovane ed entusiasta armatore e lo studio Cassetta”.

L’euforia per il varo della nuova unità e l’imminente passerella internazionale a Cannes hanno forse fatto dimenticare ai vertici del cantiere ligure di fornire notizie anche sulla progettazione della carena, sulla motorizzazione, sulle prestazioni e sull’autonomia del nuovo yacht. In compenso, viene comunicato con discreta dovizia di particolari che “il salone principale è dedicato al comfort totale sia per l’armatore che per i suoi ospiti, e offre una vista mozzafiato a 270 gradi sull’acqua”.

Quanto alla suite armatoriale, viene spiegato che è situata a prua, sul ponte principale, ed è caratterizzata da un ampio spazio privato, tranquillo e rilassante. Secondo i progettisti “un rifugio perfetto per il relax e un sonno ristoratore”. Sul ponte inferiore, cinque lussuose suite per gli ospiti garantiscono ampie e comode sistemazioni; le grandi finestrature inondano l’interno di luce naturale, evidenziando gli spazi di ogni area; non mancano spazi conviviali ampi e luminosi e, per mantenersi in forma, c’è anche un’attrezzata palestra. All’esterno, il generoso beach club presenta piattaforme laterali apribili che avvolgono la poppa e un prendisole scorrevole che copre la piscina durante la navigazione. Inutile dire che tra tender e toys, a bordo del GO (questo il nome già assegnato dall’armatore al nuovo Tankoa) non mancheranno occasioni per godersi al meglio le vacanze in mare.