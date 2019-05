Tankoa, varato il nuovo S501 Hybrid: mega yacht di 50 metri che esalta lusso, comfort e ecocompatibilità

GENOVA - Troppo presto per esibirlo al Versilia Yachting Rendez-vous: il nuovo Tankoa S501 Hybrid appena varato a Genova farà il debutto sulla scena internazionale al Monaco Yacht Show (25-28 settembre) e il fortunato armatore francese che lo ha già acquistato potrà goderselo nella stagione 2020, al termine di un intenso programma di prove in mare che si svolgeranno durante l’estate 2019. Ciò premesso, sarà bene chiarire subito che questo mega yacht di 50 metri si segnala sin da ora come un capolavoro dello stile e della tecnologia del miglior Made in Italy nautico.

Precedentemente denominato S502 Elettra, il nuovo Tankoa Hybrid ricalca lo stile del Vertige, il primo yacht della serie di 50 metri Tankoa. Ma si distingue dal predecessore per alcuni aspetti fondamentali, in testa la motorizzazione ibrida, costituita da una coppia di MTU 8V4000M54 (895 kW) e da due propulsori elettrici (300 kW) guidati da due generatori 250 kW a velocità variabile.

In modalità DEM (Diesel Electric Mode) i motori elettrici sono alimentati da due generatori a velocità variabile che permettono di raggiungere una velocità di 10,5 nodi e un’autonomia massima di 4900 miglia. “La modalità DEM – informa il cantiere - assicura un notevole risparmio di carburante e contribuisce a ridurre i livelli di rumorosità”.

In modalità Ibrida uno dei due motori principali fornisce la potenza elettrica necessaria per alimentare il secondo motore elettrico per la propulsione e i servizi di bordo. A 12 nodi, lo yacht è accreditato di una autonomia di crociera di circa 4.000 miglia (in questa modalità i due generatori diesel sono semplicemente spenti durante la navigazione); in modalità Tradizionale lo yacht può navigare a 16,5 nodi utilizzando entrambi i motori principali a gasolio per la propulsione e un generatore diesel per i servizi di bordo. In questo caso, i generatori a velocità variabile regolano autonomamente la loro velocità di rotazione in base alla carica richiesta. In modalità Full Speed, con entrambi i motori principali e i generatori in funzione per alimentare i due motori elettrici e i servizi di bordo, lo yacht può raggiungere una velocità massima di oltre 18 nodi.

Ibrido a parte, il nuovo Tankoa si distingue anche per altre particolarità, frutto di accordi preventivi tra il cantiere e l’armatore, che ha partecipato attivamente alla definizione del progetto. In particolare, l’imbarcazione dispone di 5 cabine con suite armatoriale sul main deck e di quattro cabine ospiti sul ponte inferiore; la cucina è sul ponte principale invece che sul lower deck e l’area prodiera accoglie un helipad touch-and-go.

Il design degli interni è frutto della collaborazione tra Francesco Paszkowski Design e Margherita Casprini: unisce tonalità luminose e al contempo moderne con una grande ricchezza di materiali naturali. Il lower deck dispone di una palestra e di un beach club, di due cabine VIP con letti king-size e di due cabine ospiti con due letti singoli, oltre agli alloggi per l’equipaggio e i locali di servizio.

Sul ponte principale, il pozzetto accoglie una zona prendisole sovradimensionata, un divano a U, coffee tables e una zona bar. Gli interni comprendono un grande salone, la sala da pranzo, la cucina e una superba suite armatoriale con ufficio e lounge dotata di terrazza apribile a dritta e una grande finestratura apribile a sinistra. L’upper deck è stato concepito con grandi aree esterne per il relax degli ospiti, con tavolo da pranzo e accesso a una confortevole skylounge. A prua solarium e una open air lounge, entrambi concepiti per offrire la massima privacy. Spazio al comfort anche sul fly deck, con aree relax dotate di divani, lettini, tavoli, bar e l’immancabile vasca Jacuzzi.