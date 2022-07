La tecnologia ibrida avanza anche in mare: nel 2023 il nuovo D28 Formentor e-Hybrid di Cupra e De Antonio

BARCELLONA - La contaminazione tra automotive e nautica ha portato, negli ultimi tempi, novità interessanti, soprattutto nella parte alta del mercato (vedi il Technomar-Lambroghini 63 e il De Antonio-Cupra Formentor D28 ispirato alla sportiva VZ5, un’auto da 390 cv). Nella scia di questi prodotti di successo è in arrivo ora una novità firmata ancora una volta dall’accoppiata tutta spagnola Cupra-De Antonio: parliamo della D28 Formentor e-Hybrid, barca di 9 metri dotata di doppia motorizzazione (termica ed elettrica) realizzata sfruttando le esperienze maturate in campo automobilistico e in grado di mettere i diportisti che lo vorranno in condizione di navigare a zero emissioni, anche in acque soggette a restrizioni (laghi e aree marine protette). La messa a punto definitiva è in fase avanzata e la barca ibrida verrà presentata al pubblico all’inizio del 2023.

Questa novità in chiave green appena annunciata è il naturale sviluppo dell’accordo di collaborazione nato nel 2020, quando venne realizzata da De Antonio la showboat imparentata con la Cupra Formentor D28, una day boat sportiva in grado di raggiungere una velocità massima di 40 nodi. Le forme squadrate, il carattere dinamico e i colori poco convenzionali hanno contraddistinto il design esterno di questa prima imbarcazione, e tali segni di riconoscimento sono ora replicati nel nuovo modello ibrido, sia pure con qualche distinzione legata ai colori e ad altri dettagli.

La collaborazione tra Cupra e De Antonio è in perfetta sintonia con il processo di transizione energetica in atto. E l’elettrificazione applicata non solo all’auto, ma anche alle barche, rappresenta probabilmente un percorso inevitabile, visto che Cupra è un brand giovane (nato nel 2018), sfidante e non convenzionale, con l’innovazione nel Dna, esattamente come lo è De Antonio per i prodotti nautici.

“Amiamo sconfinare e portare le nostre performance in altri territori. De Antonio è il partner perfetto per rappresentare il carattere unconventional del brand in un ambiente completamente diverso, in mare. Ora, con la versione ibrida del D28 Formentor, stiamo per compiere un ulteriore passo avanti” afferma Antonino Labate, responsabile di strategia, sviluppo business e operazioni di Cupra.

Il nuovo powertrain, sviluppato da BlueNav, prevede che a bordo della barca spagnola siano sistemati dunque due motori elettrici a scomparsa da 15kw, che insieme al motore fuoribordo a scomparsa Mercury da 400 hp offre un sistema ibrido che consente alla barca di funzionare sia in modalità termica sia completamente elettrica. Nella navigazione elettrica vengono generate zero emissioni, quindi l’acqua non viene inquinata e non viene emessa quasi nessuna emissione acustica. Secondo le anticipazioni fornite dal costruttore un pacco di sei batterie agli ioni di litio conferisce un’autonomia in modalità elettrica fino a 12 miglia, con circa due ore di navigazione a una velocità di crociera di 6 nodi e una velocità massima di 8 nodi.

​Questa motorizzazione – vale la pena sottolinearlo - permette di effettuare una navigazione a emissioni zero in aree vicine alla costa, agli ingressi e alle uscite dai porti oltre che in aree sensibili e protette. Per la navigazione in mare aperto ci si affiderà invece alle prestazioni sportive e alla sicurezza fornita dal motore fuoribordo a benzina da 400 cv.

Tutto ciò riguarda una day-boat sportiva, in grado di portare fino a 10 passeggeri, che sarà riconoscibile dalla verniciatura in grigio graphene (già presente nella gamma colori di Cupra) in abbinamento al ponte in teak sintetico e alla tappezzeria in grigio. Nessuna anticipazione è stata data, per ora, sulle modalità di ricarica della componente elettrica, su prezzi e tempi di consegna.