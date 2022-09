TecnoRib a Cannes con il Pirelli 50, nuova ammiraglia nata dalla collaborazione con gli svedesi di Mannerfelt

MILANO - Va avanti con successo il piano di sviluppo 2020-2022 di TecnoRib, l’azienda milanese licenziataria del marchio Pirelli che produce battelli pneumatici di gamma alta pensati per un uso versatile, dalla crociera giornaliera o di medio raggio al ruolo di chase boat di un superyacht. Nel pieno rispetto dei piani di rinnovamento intrapresi nel 2020 con l’apertura di un nuovo stabilimento produttivo nei pressi di Milano, il raddoppio della produzione e l’allargamento dei confini commerciali dall’Europa all’Australia, arriva ora la nuova ammiraglia della linea Walkaround: il Pirelli 50, gigante gommato di 15 metri destinato al ruolo di protagonista del Cannes Yachting Festival in programma dal 6 all’11 settembre.

Dopo la spring preview del Salone di Palma di Maiorca, la nuova imbarcazione verrà presentata in pompa magna nel salone francese, dove TecnoRib esporrà anche un Pirelli 42 e due esemplari del Pirelli 35, quello che si è aggiudicato il Red Dot Design Awards 2022, e un secondo modello entrofuoribordo. Per la prima volta sarà dunque esposta la linea Walkaround al completo. Se non bastasse, allo stand di TecnoRib sarà in mostra anche un modello in scala del nuovo Pirelli 30, il cui debutto è previsto a gennaio.

Il Pirelli 50 è stato progettato, come ormai tradizione per TecnoRib, con la collaborazione degli svedesi del Mannerfelt Design Team, ai quali si deve riconoscere la capacità di esaltare il connubio tra le prestazioni adrenaliniche e l’abitabilità di uno yacht. Ai visitatori di Cannes l’imbarcazione si presenterà con un look aerodinamico e contemporaneo che richiama il family feeling della gamma. Secondo le anticipazioni fornite dal cantiere “la carena planante a due step progettata da Ocke Mannerfelt combina il massimo grado di stabilità e sicurezza a prestazioni eccezionali, mentre il figlio Ted, oggi a capo dello studio, si è occupato del design della coperta, esempio di modernità e funzionalità”.

Dalle prime immagini diffuse in anteprima emerge un layout esterno che consente un‘estrema libertà di movimento: tutto il camminamento perimetrale è protetto dalle murate e servito da due lunghi corrimano nascosti alla vista. Il prendisole di poppa è provvisto di schienale a pantografo e alle spalle del solarium c’è una dinette con un tavolino in teak. La zona bar/cucina è coperta dalla prosecuzione dell’hard-top e provvista di un mobile con lavandino, piano cottura, tre frigoriferi e icemaker. La zona di guida prevede una plancia di comando con tre sedute ed è in posizione rialzata, mentre l’area di prua è arredata con divano e prendisole. Sottocoperta, in un contesto di design contemporaneo curato nei minimi dettagli, ci sono due cabine doppie e un bagno.

La motorizzazione del primo esemplare è affidata a due fuoribordo Mercury Verado da 600 cavalli ciascuno per una velocità massima di 50 nodi, mentre l’esemplare presente a Cannes monterà una coppia di entrofuoribordo Volvo Penta D6 da 440 cavalli. Ancora non comunicato il prezzo.