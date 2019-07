Tecnorib prepara la nuova ammiraglia Pirelli: un maxi WA di 12,50 metri progettato in Svezia e costruito in Italia

PORTOFINO - Per ora è soltanto un modello in scala e l’imbarcazione vera e propria non sarà varata prima del 2020, ma suscita già grande attenzione nel popolo dei diportisti di fascia alta, quelli che mirano ai maxirib capaci di completare le dotazioni dei super yacht, e non solo. Ci riferiamo al Pirelli 1250, innovativo walkaround disegnato dal celebre studio svedese Mannerfelt Design per conto di Tecnorib, il cantiere italiano che da tempo produce, con il marchio Pirelli, una linea di gommoni nota per la qualità costruttiva, le prestazioni e la capacità di assolvere al meglio – nelle misure più piccole – il ruolo di tender esclusivo per gli yacht di Azimut.

Nelle intenzioni dei progettisti, il Pirelli 1250 “sarà il primo modello di una nuova linea di prodotti destinata a soddisfare i clienti più esigenti, in grado di conciliare sportività, comfort e design in una imbarcazione versatile, destinata sia all’uso giornaliero sia come chase boat o imbarcazione per crociere di medio raggio”. Il maxirib sarà provvisto di prendisole a prua e poppa, avrà una zona giorno con tavolo esterno e una sottocoperta con dinette trasformabile e bagno.

Il debutto ufficiale avverrà al Salone di Düsseldorf 2020. Lo ha rivelato Gianni De Bonis, direttore di Tecnorib, nel corso di una serata a Portofino presentata da Serena Autieri e organizzata da V Marine (dealer di Azimut Yachts) nell’ambito di una tre giorni dedicata ai propri clienti/armatori, ai quali è stata data la possibilità di vedere e provare il Pirelli J45 nella versione Azimut Special Edition, il 1400 Cabin e l’880 L Edition.

Nell’occasione è stato svelato in anteprima lo stile della nuova unità grazie a un modellino in scala che ha dominato la scena nell’esclusivo palcoscenico della piazzetta. Con questo nuovo modello – è stato spiegato - Tecnorib completerà la gamma ed offrirà così un range di lunghezza che, con i tender della linea J-LINE, parte dai 2,9 metri per arrivare fino a 19 metri.