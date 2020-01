Tecnorib presenta il nuovo Pirelli 42 in anteprima mondiale a Dusseldorf

DUSSELDORF - Stile, sportività, prestazioni, comfort: sono queste le caratteristiche del nuovo Pirelli 42, maxi-rib di 13,10 metri che Tecnorib (licenziataria del colosso della gomma) presenterà al Boot di Dusseldorf, in programma dal 18 al 26 gennaio. L’obiettivo è andare a collocarsi al centro della propria gamma (che arriva fino a 19 metri) e in cima a uno dei segmenti di mercato più ambiti, storicamente popolato da numerosi marchi, come BWA, Capelli, Nuova Jolly, Sacs, MV Marine, Salpa, e chi più ne ha più ne metta.

Realizzato in collaborazione con lo studio svedese Mannerfelt Design, noto per le sue barche da regata e i motoscafi da competizione, il nuovo battello pneumatico sarà svelato al pubblico nello stand E46 del padiglione 5, ma siamo in grado sin da ora di svelarne parte dei contenuti essenziali e di proporvi un rendering che ne illustra le forme.

Il nuovo Pirelli è innanzitutto un walkaround dal look sportivo, con dettagli raffinati, al quale viene affidata una mission ben definita: deve inaugurare una gamma di battelli di nuova concezione, che si distingueranno per la spaziosità in coperta, per le generose dimensioni del baglio e per la collocazione della postazione di comando al centro, con tanto di copertura rigida. Lo ha confidato, alla vigilia del salone tedesco, il direttore di Tecnorib Gianni De Bonis, definendo il Boot di Dusseldorf “un appuntamento imperdibile per la nautica mondiale, nonché primo salone del nuovo anno e per questo scelto per l’anteprima mondiale della nostra novità più attesa”.

Del nuovo Pirelli 42, in verità, s’era già scoperto qualcosa in occasione di un evento organizzato qualche mese fa a Portofino, dove era stato mostrato un modellino in scala. Ma ora è tutto pronto per la vetrina tedesca, dove operatori e potenziali acquirenti toccheranno con mano la novità. Il Pirelli 42 – sarà bene dirlo subito - si segnala per le linee aggressive, accentuate dal T-Top profilato, collegato al parabrezza senza soluzione di continuità, ma è provvisto anche di comodi prendisole a prua e a poppa, di una zona giorno con tavolo esterno, e dispone di un sottocoperta con dinette trasformabile e bagno.

Per il momento il cantiere non ha fornito anticipazioni né sulla carena né sulle possibili motorizzazioni (entrobordo/fuoribordo), ma è fuor di dubbio che potrà essere equipaggiato con propulsori di grande potenza, presumibilmente fino a un totale di 1200 cavalli, se non di più. Non ancora comunicato neanche il prezzo.

Al Boot, presso lo stand Pirelli sarà esposto anche il piccolo J33 col nuovo motore Rotax ACE 903 da 90 hp. Nello stand di Azimut Yachts sarà presente invece il Pirelli J45 Diesel Azimut Special Edition. Un altro esemplare del Pirelli J33, infine, sarà esposto presso lo stand di Linssen: il cantiere olandese, infatti, ha da poco scelto di proporre i tender italiani ai suoi armatori di yacht dislocanti tra i 9 e i 15 metri.