The Italian Sea Group al Cannes Yachting Festival: in mostra il Picchiotti 24 e il Tecnomar for Lamborghini 63

Dopo anni di mancate partecipazioni ai saloni nautici, dal 2024 The Italian Sea Group ha invertito la rotta e per il 2025 ha annunciato la presenza allo Yachting Festival di Cannes, dove verranno esposte, lungo le banchine di Port Vieux, vetrina privilegiata per le imbarcazioni a motore, il nuovo Picchiotti Gentleman 24 e il già noto Tecnomar for Lamborghini 63, due yacht che raccontano, ciascuno a modo suo, l’essenza dell’eccellenza italiana in materia di stile, tecnologia, prestazioni e visione futura.

Alle due unità viene affidato un compito importante: conquistare spazio e notorietà sulla scena internazionale, e soprattutto in Francia, dove ci sono 13 milioni di diportisti e le immatricolazioni di imbarcazioni da diporto aumentano di circa 12.000 unità l’anno. Lungo le coste francesi – vale la pena ricordarlo - ci sono più di mille tra porti e marine, 8.500 km di vie navigabili e innumerevoli laghi e specchi d’acqua, e la Francia è il primo costruttore di imbarcazioni da diporto in Europa e il secondo al mondo.

Si spiegano anche così le parole pronunciate da Gianmaria Costantino, direttore commerciale di TISG, alla vigilia dell’edizione 2025 del salone francese. “Il Cannes Yachting Festival – ha detto infatti il manager - è per noi un appuntamento di grande valore strategico, un’occasione per rafforzare la nostra presenza sui mercati internazionali e dialogare con armatori, partner e operatori di primo piano”.

Il Gruppo accoglierà gli ospiti in un elegante stand espositivo presso il The Super Yachts Extension 146, concentrando tutte le attenzioni sui succitati Gentleman 24 di Picchiotti, storico brand della nautica italiana dalle linee classiche ed eleganti, e Tecnomar for Lamborghini 63. Nel primo caso si tratta di un vero e proprio debutto sulla scena internazionale, con una imbarcazione firmata da Luca Dini (Design & Architecture) che – viene anticipato dal cantiere – “vuol essere un omaggio alla tradizione nautica italiana, reinterpretata con uno stile contemporaneo e sofisticato”.

Lungo 24 metri, il nuovo Picchiotti combina l’eleganza classica con interni lussuosi e un design dello scafo in alluminio semi-dislocante che offre agilità e stabilità. È disponibile in diverse configurazioni, tra cui una versione con beach-club ampliato, e può ospitare fino a 8 ospiti in 3-4 cabine. Una nota del cantiere di Carrara sottolinea inoltre che “le linee armoniose, la sovrastruttura in legno impreziosita da dettagli in acciaio e interni dal fascino senza tempo incarnano perfettamente l’equilibrio tra classicità e innovazione”.

Il Tecnomar for Lamborghini 63 rappresenta invece la sintesi perfetta tra performance estrema e design d’avanguardia, di ispirazione automobilistica. Frutto della collaborazione con Lamborghini (per il design, non per la motorizzazione), conquista per le sue linee ispirate alle supercar, per i dettagli in carbonio, le luci a “Y” e un cockpit che richiama le emozioni di un’auto da corsa. Costruita utilizzando notevoli quantità di fibra di carbonio (pesa soltanto 24 tonnellate) e motorizzata con due MAN V12 da 2000 cv ciascuno, la barca raggiunge una velocità massima di 63 nodi (circa 117 km/h), con velocità di crociera di circa 40 nodi e un’autonomia di circa 210 miglia nautiche.