Seashore va in acqua: è l'ammiraglia di MSC, la più grande nave da crociera mai costruita in Italia

MONFALCONE - Ha toccato il mare per la prima volta la nuova ammiraglia di Msc Crociere, la Seashore. Un momento particolarmente importante nel processo di costruzione della nave, applaudito a lungo dagli operai di Fincantieri e dai tecnici di Msc Crociere. Msc Seashore con i suoi 339 metri è la nave più lunga della Compagnia e la più grande mai costruita in Italia. Subito dopo il galleggiamento, avvenuto con l’allegamento del bacino di costruzione, Msc Seashore è stata spostata in un altro dock del cantiere di Monfalcone dove proseguirà i lavori di realizzazione degli interni fino alla sua consegna prevista a luglio 2021.

Msc Seashore sarà la terza di quattro navi dell’innovativa classe Seaside, dopo Msc Seaside e Msc Seaview, varate rispettivamente nel 2017 e nel 2018, questa nuova ammiraglia è la prima di due navi appartenenti alla generazione Seaside Evo che rispetto alle precedenti presentano spazi pubblici completamente ridisegnati, più cabine e un più alto rapporto spazio esterno per ospite di qualsiasi altra nave della flotta della Compagnia. Oltre il 65% della nave è stato migliorato tanto da rendere Msc Seashore un prototipo di nave ancora più avanzato, anche rispetto alle sue navi gemelle.

“Siamo impegnati - ha detto Pierfrancesco Vago, Executive Chairman, di Msc Cruises - nella realizzazione del nostro piano di espansione della flotta e con la presentazione di nuovi prototipi di classe che, ogni volta, ci spinge ad innovare e a stabilire nuovi standard nel settore. Msc Seashore sarà infatti la più grande e innovativa nave da crociera mai costruita in Italia, dotata delle più recenti e avanzate tecnologie ambientali attualmente disponibili. Sarà anche una delle due nuove navi - ha aggiunto Vago - che saranno consegnate nel 2021, confermando così la nostra fiducia nelle prospettive di crescita a lungo termine del settore - come dimostrano anche il ritorno in servizio della nostra prima nave all'inizio di questa settimana e gli investimenti effettuati nel nostro nuovo protocollo operativo per la salute e la sicurezza che sta già definendo un nuovo standard per il settore”.

Giuseppe Bono, ceo di Fincantieri, ha commentato: “Il primo galleggiamento è sempre stato uno dei momenti più ricchi di soddisfazione per chi – come noi - si occupa di costruire navi. È anche l'occasione per rilanciare ulteriormente l'impegno di tutti, perché quando la nave tocca il mare molto lavoro è già stato realizzato, ma ce n’è ancora molto da fare. Questo vale ancora di più per Msc Seashore, che diventerà la nuova ammiraglia di Msc Crociere: una nave da record, che punta sull'innovazione, sulla tecnologia e sul design, sottolineando ancora una volta la leadership di Fincantieri. La situazione di incertezza che stiamo vivendo in tutto il mondo - ha concluso Bono - aggiunge ancora più rilievo a questa giornata, che fa ben sperare non solo per Msc Crociere e per la nostra società, ma per l'intero settore crocieristico".