Tornado rilancia il 50s, open di 15,30 metri con interni spaziosi e carena inedita riprogettata con Volvo Penta

GENOVA - Se è vero che Genova è il Salone più importante del Mediterraneo e che le imbarcazioni open di dimensioni medie rappresentano il clou della manifestazione, si può ben dire che il nuovo Tornado 50s è una delle novità più interessanti dell’edizione numero 58 della rassegna ligure. Linea sportiva, interni spaziosi, finiture curate, potenza e prestazioni adeguati sono i valori indiscutibili di questa barca di 15,30 metri per 4,36, che undici anni fa era finita nell’obio e oggi torna invece prepotentemente alla ribalta, con l’obiettivo di andare a occupare la parte alta del segmento, ripetendo il successo ottenuto dal più piccolo Tornado 38.

Evoluzione del precedente modello, il nuovo Tornado 50s ricalca lo stile del predecessore, ma non è il frutto di un semplice restyling: il cantiere ha tenuto anzi a precisare che la barca adotta una nuova carena progettata in collaborazione con i tecnici Volvo Penta al fine di ottenere il massimo, sia in termini di prestazioni sia di contenimento dei consumi, dai due IPS 800. Risultato della partnership sono prestazioni molto interessanti: velocità massima a parte (oltre 40 nodi), ad andatura di crociera (25 nodi) la barca contiene il consumo a 120 litri/ora e assicura una autonomia di 430 miglia (la capacità dei serbatoi carburante è di 2.100 litri).

Se l’aspetto esterno è rimasto quello tipico degli open mediterranei già visto sul precedente Tornado 50, ricco di spazi dedicati alla convivialità e ai bagni di sole, il nuovo Tornado 50s si presenta rinnovato invece negli ambienti interni, che i tecnici del cantiere hanno riprogettato al fine di offrire ancora più comfort all’armatore e ai suoi ospiti.

Il layout standard prevede dunque una cabina armatoriale prodiera con locale bagno dedicato, un quadrato con dinette, mobile cucina e un secondo locale bagno, e una seconda cabina di poppa con letti separati. Una terza cabina singola è destinata al marinaio. A richiesta del cliente, è disponibile una lunga lista di optional, con ampie possibilità di personalizzazione. La prima unità varata, ad esempio, è equipaggiata con alcune dotazioni optional quali la plancia sommergibile, il generatore Coelmo e l’impianto di climatizzazione.