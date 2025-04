Treno più bus e da casa vai direttamente in crociera. L'iniziativa di Msc in collaborazione con Italo

La nave da crociera passa a prenderti sotto casa. Togli e metti è questo il concetto alla base di una iniziativa di Msc Crociere che da oggi garantisce un servizio combinato con Italo, altra società del Gruppo Msc, per condurre i croceristi nei porti di Civitavecchia, Napoli e Venezia. In pratica con una unica prenotazione si può andare da casa direttamente a bordo.

Chi prenota una crociera Msc in partenza da questi tre porti - specifica una nota della compagnia - può, quindi, scegliere di utilizzare il viaggio combinato Italo/Itabus per raggiungere direttamente la nave dalla propria città di partenza. Si tratta di un servizio multimodale molto importante per iniziare nel modo giusto la propria vacanza attraverso l’utilizzo dei diversi mezzi di trasporto per raggiungere in modo comodo e agevole la nave presso il porto di imbarco e per tornare poi a casa al termine della “Siamo orgogliosi - ha detto Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa di Msc Crociere -che l’ingresso di Italo nel gruppo Msc abbia già portato un risultato concreto e tangibile così importante per i nostri ospiti. La prima parte di una vacanza inizia quando si lascia la propria abitazione ed è fondamentale che l’esperienza per raggiungere la nave sia comoda, confortevole e mantenga gli standard dei servizi che offriamo a bordo delle nostre navi. Possiamo quindi affermare che con questo servizio la vacanza in crociera inizia nel modo giusto perché rende più agevole il percorso treno + bus per raggiungere il porto di imbarco. Siamo convinti che questo servizio sarà molto apprezzato da numerosi ospiti e che presto faremo altri passi per ampliare questa sinergia con servizi sempre più di ampio respiro”.

Da oggi, grazie a questo nuovo servizio, dunque, dalle principali città italiane si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), nei giorni in cui ci sarà la nave di Msc Crociere pronta a salpare. Si tratta del primo servizio di intermodalità treno/bus/nave in tutta Europa. Si può così arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il terminal crociere e viceversa sbarcare dalla nave, prendere il bus in porto per andare in stazione e prendere il treno; stessa cosa a Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza. Per il porto di Napoli il servizio si estende: non attivo solo per le connessioni con le crociere, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche i servizi marittimi le altre destinazioni del golfo.

“L’intermodalità rappresenta - ha detto Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo e presidente Itabus - il futuro dei trasporti, sempre più viaggiatori chiedono servizi integrati e door to door. Da diverso tempo siamo impegnati per stringere sinergie di questo calibro, a beneficio dei nostri passeggeri. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato il nostro impegno in questa direzione. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questo percorso di crescita e sono certo che continueremo a sviluppare collegamenti all’insegna di una mobilità condivisa e green”.