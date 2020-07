Tuccoli lancia la formula prendi 2 paghi 1: in omaggio un Suzuki 150 hp per il fisherman T250 Capraia

LIVORNO - Prendi 2, paghi 1. Ricordate la pubblicità del famoso detersivo proposto da Paolo Ferrari? Da oggi diventa il refrain del cantiere nautico Tuccoli, che affronta il dopo-Covid con una proposta commerciale mai praticata nel settore: chi acquista un nuovo fisherman ha in regalo uno dei due fuoribordo previsti dalla motorizzazione. L’operazione, battezzata Rombo di tuono, viene realizzata in collaborazione con i dealer del cantiere toscano e con Suzuki Marine, che da tempo affianca Tuccoli in numerose iniziative.

La promozione, in vigore dal primo luglio al 30 agosto, nasce con l’obiettivo di risvegliare la domanda dopo la lunga pausa imposta dalla pandemia e dal lockdown. “Vogliamo fare in modo che diventi impossibile resistere al richiamo del mare” dicono in casa Tuccoli, puntando essenzialmente sul sostegno al lancio commerciale del T250 Capraia, il fisherman cabinato di 7,5 metri metri presentato al Salone di Genova 2019. Equipaggiato con due fuoribordo Suzuki da 150 cavalli (i DF 150A) per un totale di 300 cv, la barca ha un valore di 139.000 euro (IVA esclusa). Sfruttando l’operazione Rombo, ovvero con l’addebito di un solo motore (valore di listino 15.800 euro) il prezzo scende a 123.200 euro (più IVA). Un vantaggio interessante, che non esclude, tra l’altro, un ulteriore sconto del 12%, che mette in condizione di acquistare la barca con una spesa di 108.000 euro (sempre +IVA).

Domanda: e se si volesse optare per la motorizzazione singola, come di sovente si vede sui Tuccoli che adottano il potente Suzuki DF 300B da 300 cavalli? In questo caso, è ovvio, non può esserci un omaggio tout court, ma il cantiere e Suzuki, d’intesa con la rete commerciale, hanno deciso di accordare comunque una promozione, che prevede a vantaggio del cliente il pagamento della metà del valore commerciale del motore.

Insomma, se appartenete a quella folta schiera di diportisti eternamente indecisi sull’opportunità di preferire un fisherman italiano ai blasonati marchi americani che da sempre imperversano nei nostri mari, forse è arrivato il momento giusto per abbandonare l’esterofilia. E non solo per l’oggettiva convenienza economica: lo storico cantiere toscano rappresenta infatti un’eccellenza del made in Italy nautico, con una gamma altamente “tecnica” di fisherman e una solida reputazione tra gli esperti. Non per niente è stato scelto da un pescatore come Marco Volpi, 33 volte campione del mondo di pesca da natante, per realizzare la sua barca da pesca ideale.