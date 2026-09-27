Brabus, il tuning conquista la nautica: lanciato al salone di Monaco l’AB110, yacht italiano con firma tedesca

Gli appassionati di auto, e in particolare di auto sportive, conoscono bene il marchio Brabus, azienda tedesca specializzata in tuning, ovvero in personalizzazioni ed elaborazioni dedicate in particolare alla auto della Mercedes (e alle consociate Maybach e Smart), soprattutto negli allestimenti AMG, mirati alla potenza e all’esclusività, ma non solo. Fondata nel 1977 a Bottrop, nella regione industriale della Ruhr, a poca distanza da Essen, l’azienda tedesca ha sviluppato partnership anche con altri marchi prestigiosi come Bentley, Rolls Royce, Lamborghini, Porsche, Range Rover, oltre a cimentarsi nel campo motociclistico con la KTM. Dal 2019, poi, si è cimentata anche nella nautica e attraverso la divisione Brabus Marine ha avviato importanti partnership strategiche con cantieri navali di primo piano.

La più importante con AB Yachts, brand italiano di Next Yacht Group, che al Monaco Yacht Show ha presentato il Brabus AB110, uno yacht di lusso ad alte prestazioni di 34 metri (per la precisione 33,7, per un baglio massimo di 6,80) che combina l’inconfondibile DNA stilistico del marchio tedesco con l’esperienza ingegneristica del cantiere viareggino.

Motorizzabile con tre propulsori MTU 16V 2000 M96L, ciascuno in grado di erogare 1.939 kW/2.600 cv (7.800 in tutto!) è uno yacht in grado di raggiungere la ragguardevole velocità massima di 48 nodi! Ma al di là delle prestazioni, è un’imbarcazione che si distingue per il concept esterno, concepito su una base costruttiva in fibra di carbonio e sviluppato dedicando massima attenzione ai dettagli. Un’attenzione – vale la pena ricordarlo – dedicata anche ad altri due modelli della gamma: Brabus AB95 e AB150.

Ma il clou dello stand di AB Yachts a Port Hercule è stato l’AB110, yacht di lusso ad alte prestazioni che combina, come detto, l’inconfondibile DNA stilistico di Brabus con l’esperienza ingegneristica del cantiere viareggino. Tra gli elementi distintivi figurano un concept esterno in fibra di carbonio, ampi ponti con generosi spazi abitativi interni ed esterni, gli iconici interni Masterpiece firmati Brabus e realizzati con una meticolosa attenzione ai dettagli. Personalizzate anche le cabine, per un massimo di 10 ospiti, ai quali sono dedicati anche gli spazi all’aperto, con soluzioni mirate, come il garage di poppa progettato per trasformarsi in un’esclusiva beach area e lounge a livello del mare.

Il concept del design esterno – vale la pena sottolinearlo - comprende una serie di esclusivi elementi in fibra di carbonio, realizzati per accentuare il carattere dello yacht. Uno spoiler illuminato sul tetto spicca tra gli elementi distintivi della silhouette, affiancato da profili anteriori in carbonio a vista, dettagli di design su misura che si sviluppano lungo i lati di dritta e di sinistra e caratteristiche luci a LED posizionate nella parte anteriore della sovrastruttura. Ulteriori elementi in fibra di carbonio incorniciano le prese d’aria dei motori integrate nella sezione di poppa. Questi dettagli sono completati da finiture esterne dalle linee tipicamente slanciate e dagli iconici accenti di design rossi tipici di Brabus. Insieme creano un impatto visivo immediato e ogni elemento sembra mirato a definire un design contemporaneo e all’avanguardia, espressione di un’identità inconfondibile da ogni prospettiva.

Ma al di là dei dettagli estetici, vale la pena ricordare che la collaborazione tra AB Yacht e Brabus si è sviluppata su vari livelli, dal lower deck al main deck e al sun deck. Quest’ultimo svolge anche la funzione di flybridge ed è accessibile dalla zona di poppa del main deck attraverso due scale rivestite in fibra di carbonio. “Il layout – è stato spiegato a Monaco - è stato appositamente progettato per coniugare ampie aree dedicate alla convivialità con cabine private e spazi funzionali riservati all’equipaggio, assicurando una chiara separazione tra le zone destinate al relax, all’intrattenimento e alle attività operative”.

Quanto alla vita all’aperto, sul nuovo yacht griffato Brabus tutto inizia sul main deck esterno. A prua, un ampio prendisole e un’ulteriore area lounge danno vita a un rifugio privato en plein air, con una vista libera verso l’orizzonte, mentre una seconda zona lounge a poppa offre un ulteriore spazio dedicato alla convivialità e al relax, ancora più vicino all’acqua. I rivestimenti esterni presentano la caratteristica trapuntatura Brabus “Triangle”, che crea una continuità visiva tra le diverse aree outdoor e rafforza l’identità stilistica distintiva e immediatamente riconoscibile dello yacht.

Al livello superiore, l’ampio sun deck offre un’ulteriore area all’aperto dedicata alla convivialità e all’intrattenimento. Due grandi prendisole sono affiancati da spaziose zone lounge disposte a dritta e a sinistra. Due tavoli in fibra di carbonio mettono a disposizione superfici versatili per trascorrere momenti conviviali, mentre due ampi vani contenitore integrati contribuiscono a mantenere il ponte ordinato. Il sun deck funge anche da flybridge dello yacht. Progettati principalmente per le manovre in porto, i comandi della postazione di guida secondaria controllano il sistema a idrogetto e sono integrati direttamente nel vano contenitore sul lato di dritta. Quando non vengono utilizzati, possono essere completamente retratti.

All’interno, il main deck presenta l’inconfondibile atmosfera Brabus Masterpiece, che combina proporzioni generose con materiali, finiture e dettagli stilistici ispirati al mondo delle supercar. Al centro degli interni si trova un’ampia area conviviale caratterizzata da due grandi divani. Immediatamente adiacente, una zona pranzo dedicata, con un ampio tavolo in grado di accogliere fino a otto persone, crea l’ambiente centrale per i pasti e l’intrattenimento a bordo. Il main deck comprende inoltre un bagno separato.

La postazione di comando è stata progettata per creare un collegamento diretto tra il pilota e lo yacht. I sistemi di navigazione, la gestione dell’imbarcazione e l’infotainment sono riuniti in un ambiente operativo concepito per garantire un controllo intuitivo e immediato. Tra gli elementi distintivi figurano un volante realizzato su misura da Brabus e il sedile del pilota rivestito in pelle Masterpiece, anch’esso impreziosito dalla caratteristica trapuntatura “Triangle” del brand tedesco.

Il lower deck combina gli alloggi destinati agli ospiti con le aree tecniche e operative necessarie per trascorrere lunghi periodi in mare. La cabina armatoriale offre un rifugio privato spazioso ed è dotata di bagno padronale comunicante e guardaroba dedicato. Due ulteriori cabine per gli ospiti, ciascuna con bagno privato, sono affiancate da una cabina VIP separata, anch’essa dotata di bagno privato. Le quattro cabine, realizzate su misura, offrono sistemazioni di alto livello per un massimo di dieci ospiti e costituiscono ambienti intimi progettati secondo la stessa filosofia Brabus Masterpiece che caratterizza l’intero yacht. Il lower deck comprende inoltre la cucina, una dinette dedicata all’equipaggio e due cabine per il personale di bordo, assicurando un servizio fluido e discreto durante l’intera navigazione. Come tradizione dell’intera industria nautica, anche in questo caso non è stato comunicato il prezzo di questo nuovo gioiello italo-tedesco. Ma non pensiamo di essere lontani dalla realtà ipotizzando un listino vicino ai 17 milioni di euro.