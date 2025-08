Turismo nautico e ruolo dei porti: al via una strategia per valorizzare innovazione, sostenibilità e territorio

Dopo un 2024 da record, anche il 2025 si sta rivelando un anno positivo per il turismo in Italia, con aumenti sensibili delle presenze e della spesa riversata sul territorio. Rispetto al 2019, ultimo anno pre-pandemia, si sono registrati aumenti superiori al 30%, con incrementi soprattutto al Sud e con punte record registrate in alcuni territori, come Napoli e l’intera Campania. In questo contesto c’è però ancora molto da lavorare, soprattutto in materia di turismo nautico, come ben sanno gli esperti dei Blue Marina Awards, ovvero coloro che attraverso una rete di eventi, roadshow e momenti di confronto pubblico-privato, contribuiscono a creare un vero e proprio “ecosistema culturale” per la portualità turistica.

Alla base c’è l’assegnazione annuale di un premio (assegnato attraverso una metodologia certificata dal RINA) legato al grado di avanzamento delle strutture portuali su temi chiave come sostenibilità, digitalizzazione, efficienza energetica, gestione sostenibile, accessibilità e valorizzazione dei territori. Ma l’obiettivo dichiarato è facilitare un trait d’union tra infrastrutture ed imprese per l’implementazione di soluzioni utili all’ammodernamento di quanto esiste, partendo dall’ascolto delle esigenze del comparto.

E negli ultimi giorni sono arrivati due segnali importanti, capaci di riaccendere una volta di più l’attenzione sul futuro della portualità turistica italiana: da un lato l’incontro istituzionale convocato presso il Ministero del Turismo, che ha messo al centro il ruolo dei porti turistici nell’ecosistema del turismo nautico italiano; dall’altro l’avvio del primo tavolo tecnico nazionale promosso da ASSONAT, l’Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, e da SACE, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, specializzato nel sostegno alle imprese, soprattutto per quanto riguarda l’export, l’internazionalizzazione e la transizione verso un’economia più sostenibile.

I due appuntamenti confermano l’urgenza di sostenere un settore che rappresenta un asset fondamentale per l’economia del mare, ma che necessita di strumenti adeguati per affrontare le sfide della transizione energetica, dell’innovazione infrastrutturale e della sostenibilità ambientale. La strategia d’intervento prevede la valorizzazione e lo sviluppo del turismo nautico e della portualità turistica in Italia. E’ stato concordato dunque di partire da un masterplan nazionale dei porti turistici italiani, suddiviso per regione, per censire e incentivare la riqualificazione delle infrastrutture esistenti con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’integrazione con il tessuto territoriale circostante.

In questo contesto si inserisce con coerenza e visione l’esperienza dei Blue Marina Awards, che rappresentano un indicatore dinamico dello stato di salute dei porti turistici italiani. E infatti – si legga in una nota diffusa alla stampa – “grazie alla capillarità del roadshow, si sono rivelati un collante tra porti turistici, imprese, operatori del settore e istituzioni, facilitando il dialogo tra i diversi attori e promuovendo buone pratiche replicabili a livello nazionale e mediterraneo”.

In un momento in cui si discute di nuovi modelli di concessione, pianificazione degli investimenti e accesso a strumenti finanziari mirati, la presenza di un sistema di valutazione terzo e trasparente come quello dei Blue Marina Awards può rappresentare dunque un vero e proprio “biglietto da visita” per i porti turistici, anche in termini di attrattività verso investitori e utenti finali. È quindi auspicabile – come sostengono i vertici della struttura - che iniziative come questa vengano sempre più riconosciute e integrate nei percorsi istituzionali di programmazione strategica, come quelli avviati da Ministero del Turismo, da Assonat e SACE”.