Due porti e un grande salone: tutto pronto a Cannes per lo Yachting Festival dedicato alla nautica dei record

Tutto pronto per l’apertura dell’edizione 2024 dello Yachting Festival di Cannes, in programma dal 10 al 15 settembre nello splendido scenario della Costa Azzurra. In esposizione sono annunciate circa 700 imbarcazioni, in prevalenza a motore, ma con una rappresentanza della vela da record: ben 120 unità. Circa 600 gli espositori, provenienti da 42 nazioni, tra le quali spicca l’Italia, annunciata protagonista del salone francese. Un salone di assoluto prestigio, dove verranno messe in mostra circa 150 new entry presentate in anteprima mondiale, a conferma della “buona salute” di un settore che continua a registrare numeri significativi di produzione e vendite.

Gli organizzatori hanno annunciato, per l’edizione 2024, un significativo +25% di nuovi stand, ma in attesa del completamento dei lavori di ammodernamento avviati nell’area è stato necessario dare una nuova configurazione agli spazi espositivi, oltre che definire un percorso dedicato all’innovazione tecnologica. Che non è dedicata esclusivamente all’elettrico e al green, ma a tutto ciò che concorre a migliorare le prestazioni globali e in generale l’efficienza delle imbarcazioni.

Come tradizione, il salone francese viene allestito in due location vicine, Port Canto (che è un porto pubblico), e Port Vieux (privato), ma se in passato la doppia location veniva utilizzata per dividere la vela dal motore, quest’anno è stata fatta una scelta diversa. A Port Canto è stata creata dunque la Power Boat Marina per natanti dai 6 ai 12 metri di lunghezza. È un’area con circa 2.000 metri quadrati di spazio a terra e più di 300 metri lineari di banchina. Qui restano anche le imbarcazioni a vela, le unità fino a 55 metri di lunghezza e la zona dedicata al brokeraggio. A beneficio dei visitatori sono state aggiunte anche alcune banchine galleggianti motorizzate per facilitare il passaggio e la visita.

A Port Canto saranno esposte circa 170 imbarcazioni, di cui 140 ormeggiate in acqua, le restanti a terra, con scafi sia rigidi che semirigidi. Qui i visitatori troveranno anche gli stand di una parte dei produttori dei motori fuoribordo adatti a questo tipo di imbarcazione. Nell’area Sailing Yacht vengono presentate poi le succitate 120 nuove unità a vela, mentre sono circa 50 gli yacht in brokeraggio di lunghezza da 24 metri in su.

Nel Vieux Port continuano ad essere esposte le unità a motore dai 10 ai 50 metri di lunghezza. Sono circa 350 yacht, sia mono che multi scafo, rigidi e semi rigidi. E accanto agli stand dei principali cantieri si trovano gli stand dei produttori di componenti e servizi. Gli stand dei produttori dei motori per i mega yacht sono stati collocati lungo la spiaggia di fronte al Palais. Anche nel Vieux Port è stata ripensata la logistica: l’entrata principale si trova ora più vicino alla Croisette, nella zona in cui è posizionato il Red Carpet durante il Festival del cinema. Inoltre, una nuova entrata è stata aggiunta nel centro del Pantiero, in sostituzione di quella nel Quai Max Laubeuf.

Tra i servizi previsti per agevolare il collegamento tra i due porti, c’è anche una piccola flotta di barche, con partenze ogni 5 minuti per un tragitto che ne dura circa 7.