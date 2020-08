Varato a Viareggio un altro gioiello del made in Italy: Codecasa 55, yacht di 55 metri, 4 ponti, stile inconfondibile

VIAREGGIO - Nessuna fuga in avanti, nessun volo pindarico alla ricerca di originalità e novità a tutti i costi. Quando l’armatore, a maggio del 2018, si è rivolto al management di Codecasa, a Viareggio, per farsi costruire uno yacht di 55 metri interamente custom, ha imposto una condizione imprescindibile: voleva una barca classica, dalle linee sobrie ed eleganti, ancorché in grado di rispettare alti standard tecnici e qualitativi, sfruttando al meglio tutto ciò che la tecnologia mette oggi a disposizione.

E’ nato così il Codecasa 55 (costruzione 123), super yacht dislocante con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, varato nella seconda metà di luglio, senza ritardi (nonostante il lockdown) rispetto ai termini di consegna programmati due anni fa, quando venne firmato l’ordine allo storico cantiere versiliese. La cerimonia del varo si è svolta in forma privata nella darsena di Viareggio, dove per la prima volta è stato possibile vedere in acqua il frutto del lavoro svolto dai Cantieri Navali Codecasa (titolari del progetto tecnico) in collaborazione con un architetto nominato dalla società armatrice per gli interni.

Il risultato è uno yacht dal design sobrio, elegante e accattivante, con baglio massimo di 10,20 metri, 4 ponti e abitabilità per 12 persone (più l’equipaggio) realizzata “su misura”, ovvero rispettando fedelmente tutte le richieste dell’armatore. Finora non sono stati forniti troppi dettagli sulle dotazioni, gli arredi e quant’altro contribuirà a rendere piacevole la vita a bordo. E’ trapelato però che ci sono quattro cabine doppie per gli ospiti, più una cabina VIP e una suite riservata all’armatore; il comandante ha una cabina autonoma e l’equipaggio dispone di altre sei cabine a due letti.

Vista dall’esterno, l’imbarcazione si fa notare per l’aspetto tutto sommato tradizionale, come una autentica regina del mare dall’eleganza rigorosa e per nulla schiava delle mode. La comodità a bordo dovrebbe essere garantita dagli ampi spazi disponibili e dalla presenza di un ascensore che collega tutti i ponti dello yacht. Di certo sarà apprezzabile anche la luminosità assicurata all’interno dalle ampie vetrate che caratterizzano le linee esterne di ciascun ponte.

La motorizzazione è affidata a due Caterpillar 3512C da 2365 cv in grado di assicurare una velocità massima di 17 nodi a dislocamento leggero, per un’autonomia di 5000 miglia alla velocità di crociera di 12 nodi. La capacità dei serbatoi di gasolio è di 140.000 litri; 25.000 litri quella dei serbatoi d’acqua.