Varato il Diamond 145 di Benetti, ammiraglia della linea Class. Primo yacht in vetroresina lungo 44 metri

VIAREGGIO - Mai prima d’ora era stato realizzato uno yacht di 44 metri in vetroresina. Ci ha pensato Benetti, vanto della cantieristica italiana, con Diamond 145, ammiraglia della linea Class varata il 25 gennaio dallo scivolo di Viareggio. Come tutti i vari, l’ingresso in acqua della barca (la prima di due unità già vendute) ha suscitato soddisfazione ed emozione, ma in questo caso s’è andati oltre. Il battesimo del mare si è svolto infatti in un clima di grande partecipazione, alla presenza di centinaia di persone, cittadini comuni, autorità locali, maestranze, fornitori e dipendenti dello storico cantiere controllato dalla famiglia Vitelli.

«Detentori di una grande tradizione, abbiamo realizzato centinaia di vari, ma oggi – ha tenuto a dire Paolo Vitelli - gli elementi rivoluzionari dell’ammiraglia della categoria Class promettono di portare Benetti a rinnovati successi. Questo scivolo è una vera rampa di lancio su cui la nostra capacità tecnica e la nostra voglia di andare avanti pongono una sfida tecnologica che punta al traguardo della continuità».

Il Diamond 145 misura, come detto, 44 metri, la stazza lorda è di 456 tonnellate e a bordo possono trovare posto dieci passeggeri ospitati in quattro cabine nel lower deck, assieme alla cabina armatoriale sul main deck. I sei membri dell’equipaggio alloggiano anch’essi in quattro cabine nel lower deck, mentre il capitano dispone di una cabina privata sull’upper deck, vicino alla timoneria.

Con carena dislocante e motorizzazione affidata a 2 MAN 12V da 1.400 hp (1,029 Kw), lo yacht è accreditato di un’autonomia di 3.800 miglia navigando a velocità di 11 nodi, ma la velocità di crociera è di 14 nodi, la massima di 15.

Il lavoro sugli esterni è stato curato dall’architetto Giorgio Maria Cassetta, mentre degli interni s’è occupato il dipartimento Interior Style del cantiere. L’armonia e l’equilibrio delle proporzioni sono il valore aggiunto dell’imbarcazione, così come la straordinaria luminosità assicurata dal disegno delle vetrate dei ponti principali, molto ampie, che accompagna l’intera lunghezza dello yacht. A poppa, porte a vetro scorrevoli si aprono poi su una grande beach area destinata al relax, ma non manca uno splendido salotto all’aperto allestito a prua, con tanto di divani, tavoli, prendisole e piscina.

«Diamond 145 nasce da un progetto che punta a migliorare la vita a bordo non solo degli armatori e degli ospiti, ma anche di tutto il personale – ha tenuto a specificare Cassetta -. Le sue dimensioni hanno permesso di sviluppare la barca attraverso un’ergonomia imponente che assicura un incedere maestoso e avvolge dettagli modernissimi coniugati con uno sviluppo stilistico che rispetta l’idea di uno yacht senza tempo».

Il prezzo è stato fissato in 23,500,000 euro: roba per paperoni, o per società specializzate in charter d’alto bordo. La commercializzazione del nuovo gioiello di Benetti è stata avviata in collaborazione con le società di brokeraggio Domeyachts e The Doc Yacht Services, e le prime due unità, come detto in apertura, sono state già vendute.