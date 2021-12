Varato il primo B.NOW 50M di Benetti, mega yacht in acciaio che esalta il connubio tra progettazione inglese e Made in Italy

VIAREGGIO - E’ stato varato di recente e sarà consegnato nei primi mesi del 2022 al suo fortunato armatore (un magnate ucraino) il primo esemplare di 50 metri della famiglia di yacht B.NOW di Benetti, rivoluzionaria serie di imbarcazioni dislocanti full custom con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, per le quali sono previsti livelli di comfort e di personalizzazione molto innovativi. Soprattutto, le nuove tecniche sviluppate negli ultimi quattro anni da Benetti consentono di velocizzare il processo di ingegnerizzazione e, di conseguenza, di abbreviare i tempi di consegna anche del 30%.

Il B.NOW 50M fa parte di una flotta composta da quattro modelli con lunghezza di 50, 58, 66 e 72 metri, progettati in collaborazione con lo studio inglese RWD. Sono dunque yacht votati a rappresentare nel migliore dei modi la capacità d’innovazione del nostro Made in Italy nautico in sintonia con i partner d’Oltremanica.

Si chiama Iryna il primo frutto della collaborazione italo-inglese ed è, come detto, un’imbarcazione caratterizzata da uno scafo dalle linee sinuose e avvolgenti, decisamente eleganti, della quale s’erano visti, finora, soltanto rendering. La foto in alto è la prima scattata in mare, l’unica messa a disposizione dal cantiere prima della consegna all’armatore, che avverrà nei primi mesi del 2022.

Non ci sono, per ora, immagini degli interni, ma vale la pena ricordare che offrono 6 cabine per 12 ospiti e altre 6 per 10 membri dell’equipaggio, e sono totalmente personalizzabili. Tra i tanti plus di cui potranno giovarsi l’armatore e i suoi ospiti, la ricchezza delle dotazioni e degli arredi, con dettagli lavorati in palladio, uno dei metalli più preziosi al mondo.

Gli interni sono il risultato della collaborazione tra l’Interior Style Department di Benetti e lo studio Visionnaire, luxury brand di riferimento specializzato in progetti cuciti su misura sui desideri dei clienti. Palladio a parte, le architetture che compongono il rivestimento e i cielini sono realizzate con legni pregiati come l’acero frisé color seta e il rovere, mentre una pelle di colore avorio è stata scelta per i soffitti. Tra le particolarità del layout ci sono la palestra situata sul ponte superiore, le ampie zone relax, l’area pranzo del main-deck che, all’interno, offre un bel salone con zona lounge e dining e una luminosissima suite armatoriale a prua con balcone privato.

Ma il vero valore aggiunto della linea B.NOW sta nella straordinaria godibilità degli spazi all’aperto, assicurata da soluzioni innovative come l’Oasis Deck, progettato per vivere nel miglior modo possibile gli spazi tra sole e mare. Basti dire, in proposito, che quasi la metà della superficie abitabile dello yacht è esterna e che la barca offre un esclusivo accesso al mare con un beach club di 36 metri quadri. Non manca una piscina a sfioro che sembra un’estensione del ponte di poppa e può sfruttare anche una speciale illuminazione notturna. Il beach club dispone anche di un portello ad ala di gabbiano a dritta e di un bagno turco. Il garage per il ricovero di tender e toys è collocato a prua del main deck e può ospitare un natante di 6,25 metri, un jet-sky, quattro seabob e un mezzo di salvataggio.

La carena, studiata per navigare in dislocamento, è stata progettata dallo studio P.L.A.N.A Design in collaborazione con il Dipartimento Ricerca e Sviluppo di Azimut-Benetti. La motorizzazione è affidata a due MAN V12 da 1400 hp, in grado di assicurare una velocità massima di 15 nodi, mentre l’andatura di crociera si attesta sui 12 nodi. 4.500 miglia l’autonomia dichiarata: quanto basta per diverse settimane di navigazione senza mai toccare terra per i rifornimenti.