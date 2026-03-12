Varato l’AB Yachts 95S: spazio, lusso e comfort in 28,45 metri, ma prestazioni sportive, con velocità di punta a 53 nodi!

Nel panorama della grande nautica italiana c’è un gruppo che ha affrontato il 2026 con le carte in regola per confermarsi ai massimi livelli: è Next Yacht, che ha chiuso un 2025 da record con 10 vendite tra AB Yachts (il marchio che esalta lusso e prestazioni ai massimi livelli) e Maiora (concentrato su lusso e comfort). 6 vari, 4 consegne, 4 nuovi progetti lanciati e l’ingresso nella top 20 mondiale del Global Order Book rappresentano credenziali importanti per il gruppo viareggino. Ma a dare ulteriore spinta a questo trend di crescita c’è ora un varo importante. AB Yachts ha annunciato infatti il battesimo dell’acqua per la prima unità di AB 95S, versione Sport dell’AB 95, imbarcazione nata per esaltare ulteriormente il DNA ad alte prestazioni del brand.

“Con questa nuova unità – informa il cantiere - confermiamo la nostra vocazione alla velocità e all’innovazione tecnologica, proponendo uno yacht sviluppato per armatori che ricercano l’adrenalina pura e l’emozione della velocità sull’acqua, sempre in sicurezza e con stile”.

Nonostante le dimensioni importanti (28,45 metri), nella configurazione “fast lap” l’AB 95S è accreditato di una velocità massima superiore a 53 nodi. Un exploit spiegabile con la potenza di 6.600 cavalli assicurata da 3 motori MAN V12X-2200, ma non solo. Importante ricordare che scafo e coperta sono realizzati in materiale composito, con largo impiego di carbonio, scelta che consente di contenere il dislocamento in circa 93 tonnellate e ottimizzare il rapporto peso/potenza.

Decisive, in funzione delle prestazioni, anche le scelte stilistiche mirate ad esaltare la penetrazione aerodinamica. Di spicco il parabrezza avvolgente, elemento iconico che enfatizza il carattere racing dell’imbarcazione. Si fa apprezzare anche il tetto apribile integrato nel profilo aerodinamico della sovrastruttura, frutto di una scelta progettuale che abbassa visivamente le linee, accentua la pulizia del design e consente di vivere il ponte principale con una forte connessione open-air, mantenendo al tempo stesso l’inconfondibile silhouette delle produzioni viareggine.

L’esemplare numero uno del nuovo yacht sarà ora sottoposto ai rituali test in mare e poi consegnato, entro la fine di aprile, al suo acquirente, un esperto armatore americano. Il quale ha preteso le alte prestazioni, ma non solo. La barca è infatti un esempio eccellente di sintesi tra velocità, lusso e comfort. A cominciare dal main deck. Il ponte principale è concepito come uno spazio aperto e continuo, dove la percezione della velocità si accompagna a luminosità e apertura verso il mare. A poppa si fa apprezzare una vera e propria beach area completamente equipaggiata e pronta da vivere. Qui trovano spazio tender e numerosi water toys, tra cui un tender di 4 metri e oltre, un jet-sky e vari gonfiabili.

Il pozzetto accoglie poi gli ospiti in un ambiente ideale per la convivialità e il relax, in continuità con il salone interno. Le ampie superfici vetrate e il parabrezza avvolgente garantiscono un’ottima visuale, mentre il tetto apribile amplifica la sensazione di libertà durante la navigazione.

La plancia di comando, elemento di alta tecnologia, è stata realizzata in collaborazione con Fincantieri. Secondo il cantiere “è perfettamente integrata nel layout del ponte e riflette l’anima tecnica del brand, con ergonomia, controllo totale e strumentazione avanzata pensati per una conduzione precisa anche alle alte velocità”. Tra i pregi spicca anche lo studio sui materiali che ha portato all’utilizzo di pannelli coibentati, pelli e scamosciati che consentono di ovattare gli ambienti sottocoperta e ridurre i rumori.

E veniamo al lower deck. Qui è ospitata la zona notte, organizzata per offrire massimo comfort e privacy. Gli spazi possono accogliere fino a 8/10 ospiti, a seconda della configurazione scelta dall’armatore, con una suite armatoriale a tutto baglio e cabine ospiti curate nei dettagli. L’attenzione ai materiali, alle finiture e all’illuminazione contribuisce a creare un’atmosfera raffinata e contemporanea, in cui il design italiano dialoga con soluzioni funzionali pensate per la vita a bordo ad alta velocità. Separata, l’area equipaggio assicura 4 posti letto in due cabine e – assicura il cantiere - garantisce operatività efficiente e discrezione durante la navigazione.