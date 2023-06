Tra futuro e tradizione: con vela e barche elettriche torna anche lo storico raid motonautico Pavia-Venezia

VENEZIA - Esiste al mondo un palcoscenico migliore della Laguna di Venezia per allestire manifestazioni acquatiche ad alto contenuto spettacolare? La risposta è no, e per questo gli organizzatori del Salone nautico hanno messo in cantiere, per la quarta edizione della fiera nautica veneta, una serie di manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con società, club e professionisti del settore. Nelle acque della Serenissima, tra l’Arsenale e il Lido, sono dunque in programma, dal 31 maggio al 4 giugno, competizioni per barche elettriche, regate per barche a vela ed esibizioni spettacolari di vario genere.

Torna anche il raid motonautico Pavia-Venezia, fermato l’anno scorso per le condizioni del Po (la siccità aveva reso insicura la navigazione in alcuni tratti del fiume). In programma domenica 4 giugno, l’evento è organizzato in collaborazione tra le associazioni motonautiche di Pavia e di Venezia. Giunto alla 70ma edizione, il raid vedrà al via circa 150 imbarcazioni, affidate a team provenienti da tutto il mondo.

Ma la gran parte degli eventi collaterali sarà dedicata alla nautica green, ovvero alle imbarcazioni a vela e a quelle di nuova generazione, spinte da motori elettrici a zero emissioni. Le regate per le barche a vela saranno protagoniste con il 6° campionato italiano Microclass, ma tra le attrazioni spicca la regata delle Repubbliche Marinare, evento collaterale per imbarcazioni a vela condotte da equipaggi in rappresentanza delle città che partecipano al celebre Palio delle Antiche Repubbliche Marinare. Per Venezia, Pisa, Amalfi e Genova una sfida in più organizzata dalla Compagnia della Vela e da Panathlon Venezia. Nell’occasione sarà anche presentata la Venice Hospitality Challenge, regata che si disputerà ad ottobre nelle acque del Bacino San Marco.

Un’altra regata, organizzata sempre dalla Compagnia della Vela, è in programma per domenica 4 giugno a bordo dei monotipi SB20. Intitolata “Salone Nautico di Venezia Cup”, vedrà al via otto team in rappresentanza dei circoli velici dell’alto Adriatico che si sfideranno a bordo di imbarcazioni monotipo nella splendida cornice del bacino di San Marco, tra l’isola di San Giorgio e l’Isola di San Servolo.

Le manifestazioni per imbarcazioni elettriche, nel segno della sostenibilità, inizieranno giovedì 1 giugno con le gare di manovrabilità dedicate alle aziende italiane e straniere che espongono al Salone. Nel bacino acqueo dell’Arsenale, a partire dalle 10 del mattino, si terrà la prova di slalom e, a seguire, la divertente E-Ballerina, dove i partecipanti si sfideranno cimentandosi in coreografie con la propria barca accompagnati dalla musica prescelta.

Partirà dall’Arsenale, alle 17,30 del pomeriggio, la scenografica sfilata delle barche elettriche, la E-Regatta organizzata da Assonautica di Venezia, con un percorso nella città storica attraverso il Canal Grande. Una quarantina di imbarcazioni sfileranno silenziosamente nel cuore della città fino ad arrivare al Bacino di San Marco per poi tornare all’Arsenale.

Il 2 giugno, tra le ore 11 e le 18, ancora gare per barche elettriche nello spazio acqueo dell’Idroscalo, dove si compete nella seconda edizione di GT Electra, una gara di velocità riconosciuta dalla FIM, alla quale possono partecipare solo barche monotipo elettriche affidate a piloti giovanissimi, tra i 14 e i 17 anni.

Lo Yacht Club Venezia ripropone inoltre, anche nel 2023, la Sci–Voga, un originale format che offre la possibilità di partecipare cimentandosi in ambedue gli sport, lo sci prima e la voga dopo. Dopo la prima manche disputata a fine marzo sulla neve di Cortina d’Ampezzo, l’esito di questa gara decreterà la classifica generale che assegnerà il Trofeo Challenge.

Per chi volesse cimentarsi in prima persona in prove di abilità legate al mare, gli organizzatori hanno fatto in modo che il Salone diventi il palcoscenico di molte attività ludico-sportive, dedicate ad adulti e piccini. Nel tranquillo specchio d’acqua del Rio delle Galeazze, per tutta la durata del Salone i visitatori potranno mettersi alla prova nei diversi sport remieri, tra cui voga alla veneta, vela, canoa, kayak, dragon boat, e molti altri. Scivoleranno sulle acque del Rio delle Galeazze anche le gondole dell’Associazione Gondolieri Venezia, pronte ad offrire passeggiate a bordo dell’imbarcazione più famosa e amata al mondo. Il 31 maggio e il 3 e 4 giugno sarà dato spazio alle dimostrazioni di salvataggio in acqua.

Per gli appassionati di nautimodellismo, sabato 3 giugno si potrà assistere, nel bacino medio di carenaggio, a dimostrazioni di imbarcazioni a propulsione elettrica e barche a vela radiocomandate, che daranno vita anche a regate ad inseguimento con spettacolari virate e cambi di direzione. Per grandi e bambini sono inoltre in programma spettacolari esibizioni di foil elettrici a motore e surf elettrici. Appuntamento tutti i giorni, dalle ore 10,30 in poi, per un’incredibile esperienza di bodyboard e surf.

Per i più piccoli Dogaressa Kids organizza molteplici attività, concentrate tra le 10,30 e le 19 di tutti i giorni. Nell’area del sommergibile Dandolo sarà possibile giocare, fare amicizie ed esperienze alla scoperta delle tradizioni veneziane, con una squadra di educatrici a disposizione dei piccoli visitatori del Salone. Si potrà partecipare a laboratori didattici di disegno assistito, di manualità, uso di mappe e bussola, laboratorio di nodi, antichi mestieri, costruzione di imbarcazioni tipiche veneziane con materiali ecologici. A terra verrà inoltre posizionato un sandolo, imbarcazione tradizionale che farà provare l’esperienza della voga ai bambini, a cui si aggiungerà un divertente percorso ginnico e di sopravvivenza. In acqua ci sarà invece a disposizione un Dragon Boat, per provare la bellezza di remare sulle acque veneziane.