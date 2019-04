Versilia Yachting Rendez-vous, presentata la 3^ edizione. Il meglio della nautica di lusso a Viareggio dal 9 al 12 maggio

MILANO. E’ cominciato il conto alla rovescia per la terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, il salone della nautica di lusso in programma a Viareggio dal 9 al 12 maggio. Organizzata da Fiera Milano in collaborazione con Nautica Italiana e con il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana, la manifestazione si avvale della collaborazione del territorio grazie agli interventi della Regione e della città di Viareggio, cui si aggiungono i patrocini dei Comuni di Forte dei Marmi, Lucca e Pietrasanta.



L’edizione 2019 dell’evento versiliese metterà in mostra buona parte di un’eccellenza del Made in Italy che vale, nel suo insieme, 3,88 miliardi di euro, occupando oltre 19.600 addetti ed esportando circa l’83% della produzione. Tra i nomi più prestigiosi che hanno confermato la presenza spiccano quelli di Azimut-Benetti, Baglietto, Fincantieri Yachts, Perini Navi, Sanlorenzo, storici marchi presenti al VYR sin dalla prima edizione del 2017. Con loro, saranno presenti anche Codecasa, Cantieri di Sarnico, Cerri, Fabiani e Gp Yachts. Non mancheranno i maxi-rib, con un paio di nomi prestigiosi come quelli di Sacs e Lg Anvera, ed è annunciata anche la presenza, per la prima volta, di Honda Marine, con la sua gamma di motori fuoribordo.

Grande assente sarà Ferretti Group, che per la prima volta non sarà presente a Viareggio con i propri marchi (Ferretti Yachts, Pershing, Riva, Itama, CRN, Custom Lines, Mochi, Wally) avendo deciso di concentrare il massimo dell’impegno sul Salone di Venezia, in programma all’Arsenale dal 18 al 23 giugno. Un’assenza in parte compensata dalle new entry di altri cantieri, come Absolute, produttore di yacht di lusso nelle categorie Fly, Sport e dislocanti (rappresentato dal dealer Officine Nautica Italia); Permare, Cranchi e Solaris. Ci sarà anche Rossini, cantiere specializzato in refitting e assistenza a yacht di tutte le dimensioni, e non mancheranno alcune aziende vicine alla nautica come Mapei (vernici e rivestimenti), Atlas Marine (sistemi di alimentazione elettrica e convertitori), Luxury Water Toys. Con loro anche qualificati esponenti del comparto accessori e strumentazione.

Nella conferenza stampa di presentazione, gli organizzatori hanno anticipato che il layout espositivo si arricchisce e completa con la nuova banchina dell’innovazione, con la rinnovata area broker e i nuovi spazi dedicati a Luxury Tenders & Ribs. In allestimento c’è anche un’area tutta nuova, all’interno della darsena Europa, dove sarà possibile ammirare imbarcazioni dall’alto tasso tecnologico come il prototipo del drone marino Sand, o anche esempi virtuosi in campo di sostenibilità applicati alla nautica.

A beneficio degli addetti ai lavori è prevista una novità denominata Piattaforma My Matching, innovativo sistema di match-making a cura di Fiera Milano, messo a disposizione degli espositori e di operatori del settore selezionati. Attraverso questa piattaforma sarà possibile ricercare gli operatori e i produttori di proprio interesse e fissare appuntamenti per i giorni di manifestazione prima che l’evento abbia inizio. Non mancherà la presenza di numerosi buyer stranieri e di rappresentanti della stampa internazionale, invitati a Viareggio grazie alla collaborazione di ICE Agenzia Italia e del ministero dello Sviluppo Economico.

A beneficio dei visitatori è previsto un unico ingresso situato a Nord della darsena Italia, che consentirà di percorrere un itinerario “a senso unico” più fluido ed omogeneo lungo tutto il perimetro del Salone per ammirare le imbarcazioni collocate lungo le due darsene. Dal giovedì al sabato l’apertura è prevista dalle 10,30 alle 19,30; la domenica dalle 10,30 alle 18. Non comunicato, per ora, il prezzo dei biglietti.

Tra i plus dedicati ai più esigenti sono previsti anche trasferimenti rapidi in elicottero, oltre all’assistenza per la sistemazione alberghiera, per tour turistici e visite a musei e bellezze del comprensorio. Non mancheranno spazi dedicati al glamour, con l’happy hour lungo Via Coppino, le cene preparate dallo chef stellato Filippo La Mantia e, soprattutto, la Notte Blu programmata per l’11 maggio, una serata speciale che coinvolgerà le boutique della passeggiata di Viareggio per poi concludersi con uno spettacolo pirotecnico in mare.

“Lo sforzo profuso nelle ultime due edizioni del Versilia Yachting Rendez-vous si concretizzerà quest’anno in quella che sarà sicuramente un’edizione molto più matura, più attenta all’approfondimento di tematiche legislative stringenti, alla presentazione di dati aggiornati relativi al settore e alla promozione dei brand di punta della filiera nautica nazionale” ha dichiarato il presidente di NI, Lamberto Tacoli, sfoggiando grande ottimismo e gratitudine nei confronti dei partner. “Ringrazio calorosamente Fiera Milano e il Distretto tecnologico per la nautica e la portualità della Toscana” ha detto ancora Tacoli, sottolineando che “chi sceglie di partecipare al VYR lo fa sapendo di trovare una vetrina di chiaro richiamo nazionale e internazionale con reali opportunità di business”.

Fabrizio Curci, amministratore delegato di Fiera Milano, da parte sua ha osservato: “Il Versilia Yachting Rendez-vous si conferma un appuntamento d’eccellenza che racchiude il meglio della nautica dell’alto di gamma. Una manifestazione che in breve tempo si è consolidata non solo come strumento di business, ma anche come incubatore di tendenze di stile, utile per rilanciare i valori immateriali legati al mondo della nautica e a promuovere l’eccellenza ovunque essa si manifesti”.

In sintonia Vincenzo Poerio, presidente del Distretto tecnologico per la nautica e la portualità toscana, che oltre a parlare di “orgoglio per un evento che valorizza le eccellenze italiane”, ha ricordato l’impegno messo “per favorire incontri e business tra broker esteri e cantieri del settore e l’attenzione al tessuto imprenditoriale fortemente orientato al settore superyacht, con iniziative rivolte all’innovazione e alla ricerca”. Poerio non ha mancato di ringraziare per la collaborazione la Regione Toscana e il Comune di Viareggio, il cui sindaco, Giorgio Del Ghingaro, ha manifestato da parte sua autentico orgoglio per la propria città, definendola “il luogo dove si costruiscono non barche qualsiasi, ma le più belle del mondo”.