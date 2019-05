Al Versilia Yachting Rendez-vous 3 yacht Benetti della categoria Class

VIAREGGIO - Dai cantieri Benetti di Viareggio sono usciti, nell’ultimo anno nautico (2017-2018) ben 11 yacht e la produzione è ancora in grande fermento, con 25 imbarcazioni in costruzione, di cui 9 da consegnare entro il 2019. Un impegno gravoso quanto prestigioso, proiettato sulla conquista di spazi importanti sulla parte più esclusiva (e remunerativa) del mercato internazionale. I vari più recenti riguardano il “Baya”, quinta unità di Delfino 95; il “Good Day”, quarto esemplare di Mediterraneo 116, e il BS011, undicesima unità di Classic Supreme 132. “Sono tre unità dislocanti della categoria Class costruite a Viareggio, testimonianza concreta del profondo legame che abbiamo con la città” tiene a far sapere il cantiere controllato dalla famiglia Vitelli, prenotando un ruolo da protagonista nella terza edizione del Versilia Yachting Rendez-vous, salone della nautica di lusso allestito proprio lì dove Benetti ha le sue radici dal 1873.

Il Delfino 95 – vale la pena ricordarlo – è uno yacht di 29 metri dallo stile classico ed elegante, caratterizzato da linee esterne disegnate da Giorgio M. Cassetta che danno origine ad intensi giochi di luce negli ambienti attraverso la presenza di larghe finestrature. L’esemplare battezzato “Baya” presenta, come consuetudine su imbarcazioni di questo tipo, aggiornamenti e personalizzazioni richiesti dal fortunato armatore e gli spazi interni, ampi e accoglienti, regalano un’interessante alternanza materica e cromatica in quanto arredati con innovative combinazioni di marmi, inserti in ottone lucidato e legni frassino, eucalipto e tay. La cabina armatoriale è caratterizzata da un letto impreziosito da raffinati poggiatesta decorati in pelle e un ampio bagno con vasca e doccia. La seconda postazione di comando sul sun-deck è ottimale per godere della crociera all’aperto. I motori, due Man V8 da 1.000 cavalli ciascuno, permettono di percorrere circa 2.400 miglia a una velocità di crociera di 10 nodi. La velocità massima è 13,5 nodi.

E’ uno yacht dislocante anche il “Good Day” di 35,5 metri con scafo in vetroresina e sovrastruttura in fibra di carbonio. È il quarto esemplare di Mediterraneo 116 e anche in questo modello le linee esterne, sinuose e slanciate, sono di Giorgio M. Cassetta. L’Interior Style Department di Benetti ha realizzato gli interni giocando sull’alternanza di legni tay, tanganika e olmo per creare una forte differenziazione degli ambienti. Oltre al legno, la barca si impreziosisce di dettagli marmorei e mosaici che caratterizzano i bagni. Convivialità e comodità sono state le parole d’ordine dell’armatore che ha richiesto zone pranzo in tutti i ponti, insieme a un’area relax con una piscina a prua dell’upper deck. Il main deck ospita gli appartamenti dell’armatore, la zona giorno e una cucina dotata di un forno a vapore e di un moderno sistema wok. Nel lower deck, la zona notte per gli ospiti vanta 4 cabine e tutti i ponti sono collegati da un ascensore. Nell’upper deck, su richiesta dell’armatore (un magnate cinese), un ambiente con capiente cella per i vini è attrezzato per il karaoke.

BS011 è uno yacht di 40,24 metri in lunghezza per 8,28 metri di baglio nonché l’undicesima unità di Classic Supreme 132. Qui le linee esterne filanti sono di Stefano Righini e trovano continuità negli eleganti interni proposti da Ezequiel Farca e dall’Interior Style Department di Benetti. Lo stile contemporaneo di BS011 è caratterizzato dalla contrapposizione di tonalità chiare e scure data dall’uso di legni eucalipto, rovere e faggio e di marmi di vario colore. Il sun deck e l’upper deck godono di particolari spazi all’aperto e sull’upper deck la vasca Jacuzzi, posizionata a prua della pilot house, offre una veduta privilegiata sul mare. Il layout si sviluppa su 4 ponti e prevede 5 cabine per 10 ospiti. La suite armatoriale sul main deck è preceduta da un ampio ingresso e da una zona relax e ospita un bagno comunicante per lui e per lei. Nel lower deck, 3 vip con letto matrimoniale e una cabina con letti separati, ognuna dotata di bagno privato, compongono la zona notte per gli ospiti.