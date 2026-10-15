Vertex, dopo i saloni prime uscite in mare per la barca hi-tech Made in Calabria che sfida i big della nautica

Un’anteprima a luglio nella sede del cantiere a Soverato (Catanzaro), poi la presentazione in pompa magna al Salone di Genova (dall’1 al 6 ottobre), subito dopo (15 ottobre) un evento dimostrativo in mare, a La Spezia, sede del dealer Pagliarini Group, e, a gennaio prossimo, passerella internazionale al Boot di Dusseldorf. Prosegue a ritmo serrato il lancio di Vertex, il nuovo marchio fondato dalla famiglia Ranieri (già titolare di Ranieri International) decisa a tentare l’avventura in una parte del mercato nautico mai frequentata prima: quella dedicata alle imbarcazioni hi-tech di classe premium.

Nei piani la conquista di spazio in circa 30 mercati europei. Tutto ciò – vale la pena ricordarlo – partendo dall’orgoglio di partire dalla Calabria, e per la precisione dalla località Caldarello di Soverato, sul mare Jonio, così come indica la lettera V del nome Vertex. “L’inclinazione della lettera V – è stato spiegato - corrisponde esattamente alle coordinate geografiche della città in provincia di Catanzaro, Nord 38.41 – Est 16.33”.

Per il debutto in questo nuovo mondo della nautica ci si è rivolti a un maestro del design come Giuseppe Martinez, uno dei guru del settore con esperienze maturate come partner di alcuni dei nomi più illustri del Made in Italy (da Benetti a Pershing, da Pardo Yachts a Bluegame, e non solo). La costruzione è stata invece avviata nello stabilimento ampliato e ammodernato a Soverato, all’interno del quale viene realizzato il 95% dei componenti e – viene assicurato – si va oltre gli standard europei, integrando artigianato e industria 4.0.

Frutto di questo progetto ambizioso sono, com’è noto, due barche di 14 metri, denominate Vertex 45TT e Vertex 45Z: sono in pratica due modelli sviluppati sulla stessa piattaforma navale di 45 piedi, ma si differenziano principalmente per la copertura e la configurazione della parte superiore. Elemento comune è la struttura realizzata sfruttando anche il carbonio, elemento che contribuisce a irrobustire il tutto senza incidere sul peso.

“La rigidità strutturale assicurata dal carbonio – è stato spiegato – riguarda le zone che lavorano di più”. E tutto ciò – vale la pena sottolinearlo – assicura una navigazione fluida, con vibrazioni attenuate, stabilità e controllo in ogni condizione. Del resto la barca nasce su una monoscocca integrata, con ponte, pavimento cabina e vani tecnici stampati come un unico elemento, caratteristiche che comportano meno giunti, più precisione, e anche meno rumore. Il tutto poi poggia su una carena ventilata e la struttura sfrutta anche elementi elastici tra scafo e ponte che assorbono il moto ondoso, attenuano la risonanza e riducono vibrazioni, migliorando la navigazione a ogni velocità. Insomma, parliamo di una barca all’avanguardia, in grado di misurarsi con i migliori della categoria in materia di planata, stabilità, comfort, prestazioni e sicurezza.

Il Vertex 45TT è un walkaround sportivo progettato principalmente per il day cruising e il contatto diretto con il mare. Adotta una configurazione aperta con T-Top, offrendo un’impostazione più ariosa e votata alla fruizione estiva o giornaliera. Il Vertex 45Z è invece un cruiser all-season pensato per una maggiore protezione e per soggiorni più lunghi. E’ dotato di un hard-top integrato rigido e chiuso e aggiunge la possibilità di chiusure removibili. Tra le peculiarità distintive spicca la cosiddetta Magic Door, una porta a scomparsa che permette di trasformare l’open space di prua in una cabina dedicata.

La versione 45Z del Vertex è stata la protagonista dell’evento post Salone di Genova organizzato a La Spezia, dove è stato possibile salire a bordo e apprezzare direttamente le qualità di questo prodotto hi-tech destinato a sfidare alcuni dei marchi storici del made in Italy, abituali protagonisti della fascia medio-alta del mercato. Diciamo subito che le prestazioni velocistiche possono variare sensibilmente in base alla motorizzazione prescelta. La gamma prevede infatti la possibilità di optare per due, tre o quattro motori fuoribordo e di arrivare fino a una potenza complessiva di 1.400 cavalli. Con tre Mercury da 425 cv ciascuno è stata rilevata una velocità massima di 47 nodi, mentre l’andatura di crociera si attesta a 30 nodi, con consumi tra 6 e 6,5 litri/miglio.

Qualsiasi sia la motorizzazione, vale la pena sottolineare che la qualità emergente del marchio Vertex sta nella capacità di unire l’heritage alla tecnologia più avanzata. L’utilizzo del carbonio nei punti di maggiore sollecitazione garantisce rigidità strutturale, leggerezza e prestazioni superiori. E la versione 45Z reinterpreta il concetto di walkaround di lusso in chiave sportiva, elegante e funzionale. Con i suoi 14 metri di lunghezza e 4 metri di larghezza offre ampi spazi vivibili e una navigazione stabile e sicura, anche in condizioni impegnative. I responsabili del cantiere, del resto, hanno detto sin dall’inizio che “con questa barca si vuole dimostrare che performance, lusso e tecnologia possono coesistere. Il carbonio – sottolinea il management di Vertex Yachts - non è solo un materiale, è la nostra filosofia costruttiva”.

E lo stile? Originale e piacevole, con silhouette pulita, forma e funzione che convergono, nessun elemento superfluo. In particolare, a bordo del 45Z (la versione con l’hard-top integrato) si fa apprezzare la possibilità di utilizzare la barca anche fuori stagione, grazie alla protezione sulle zone di coperta principali, senza per questo compromettere la silhouette atletica della barca. Su entrambe le versioni, comunque, gli spazi all’aperto si fanno apprezzare per i passavanti laterali generosi che aumentano la vivibilità complessiva: più libertà di movimento, più sicurezza, più spazio per godersi ogni zona del ponte. La console di comando è ben disegnata, razionale ed ergonomica, ogni strumento è al posto giusto, i comandi risultano intuitivi e la visibilità panoramica.

Molto interessante l’allestimento degli spazi sotto coperta, con dinette trasformabile e disponibilità fino a 4 posti letto con l’opzione della Magic Door, ovvero della porta innovativa che trasforma accesso, privacy e flusso degli spazi nell’area di prua “creando” un ambiente separato. In cantiere ne parlano come di una soluzione “funzionale, intelligente, sorprendente”. Ma non è tutto. Sottocoperta è disponibile qualcosa di particolare anche per la zona di poppa, ovvero la “privacy door”, la porta privata proposta come optional per garantire indipendenza e riservatezza alla cabina dotata di due letti gemelli. Ideale per navigazioni con più famiglie o equipaggio, probabilmente superflua per un’unica famiglia (genitori e due figli). In tutti i casi è previsto un bagno con doccia separata.

Molto ampio e articolato il range dei prezzi, legati alla scelta della motorizzazione e agli optional. A titolo indicativo, possiamo dire che la barca utilizzata per le prove in mare a La Spezia, Vertex 45Z motorizzata con tre Mercury per complessivi 1.275 cv, viene proposta a 714.000 euro più IVA e più accessori.