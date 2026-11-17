Sembra giunta all’epilogo la vicenda della crisi di The Italian Sea Group, la holding della nautica titolare dei marchi Admiral, Tecnomar, Perini e Picchiotti, più la divisione dedicata al Refit e la società Celi. Dopo il ritiro di Azimut-Benetti e l’esclusione del Gruppo Palumbo decisa dal Tribunale di Firenze, è stata accettata l’offerta da 220 milioni di euro della holding di investimenti internazionali SRI Global di Giulio Gallazzi e Bernardo Vacchi. All’imprenditore e banchiere d’affari bolognese e al suo socio è stato dunque aggiudicato, inizialmente in affitto, poi in proprietà, il complesso aziendale fondato da Giovanni Costantino.

SRI Global è una holding specializzata in acquisizioni e operazioni di risanamento e rilancio industriale. Nella compagine che ha rilevato TISG, Gallazzi detiene il 52% delle quote, mentre il restante 48% fa capo a Bernardo Vacchi (imprenditore bolognese della famiglia proprietaria del gruppo IMA). In passato è stato attivo nel settore bancario (tra cui il consiglio di amministrazione di Banca Carige e l’ingresso dal 2022 tra i principali azionisti di Banca del Fucino tramite SRI). È noto alle cronache anche per aver tentato in passato l’acquisizione della società calcistica Genoa.

Nell’ambito della procedura di concordato preventivo gestita dal Tribunale di Firenze, la cordata Gallazzi-Vacchi ha presentato, come detto, l’offerta giudicata vincente da 220 milioni di euro, superando la concorrenza dopo la rinuncia ai rilanci da parte di Azimut/Benetti e l’esclusione delle proposte, giudicate tardive, del Gruppo Palumbo e di TISG Asia. La proposta pervenuta da Hong Kong – è stato spiegato – “oltre ad essere giunta fuori tempo massimo, era incompleta, non documentava l’effettiva liquidità e presentava un assetto societario non trasparente”.

TISG Asia – spiega una nota dell’agenzia ANSA – è una società che non ha legami azionari con TISG, ma il suo amministratore delegato Traugott Kaminski è dal 2016 il rivenditore dei marchi Admiral e Tecnomar in Asia. Il 50% della holding fa capo a Lit Yachting (al 100% di TGG Group, il family office di Barry Lau) mentre il restante 50% è detenuto dallo stesso Kaminski. Il quale si diceva pronto, nel suo piano, a “impegnarsi per 250 milioni di euro e nessuna riduzione della forza lavoro legata a questa operazione; a formare un nuovo team esecutivo europeo, a investire nel Talent Hub, negli apprendistati e nella formazione per la prossima generazione di costruttori navali toscani; a preservare l’occupazione in tutti i quattro i poli, Marina di Carrara, La Spezia, Viareggio e Terni.”

Respinte le proposte orientali, il destino dei cantieri di Massa Carrara e La Spezia è ora, come detto, nelle mani di Gallazzi e Vacchi. Il loro piano prevede un primo passaggio tramite l’affitto dell’azienda che potrebbe arrivare già il mese prossimo, a cui seguirà il trasferimento definitivo degli asset produttivi e dei marchi Admiral, Tecnomar, Perini Navi e Picchiotti.

Nel comunicato diffuso a cose fatte, TISG precisa che “il consiglio d’amministrazione si riunirà lunedì 23 novembre per assumere le deliberazioni conseguenti all’esito della procedura, condotta secondo quanto disposto dal Tribunale di Firenze nell’ambito della regolazione della crisi.” Intanto, nell’ambito dell’acquisizione del cantiere da parte della cordata Sri Global Limited, è stata annunciata la nomina di Vincenzo Poerio, di recente dimessosi da Tankoa, nel ruolo di amministratore delegato.