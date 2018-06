Viking Orion, consegnato il gioiello da crociera da mille posti di Fincantieri

ANCONA - Giganti dei mari ma anche gioielli di piccole dimensioni. In Fincantieri le consegne delle nuove navi si susseguono a ritmi sempre più serrati. L’ultima è la Viking Orion consegnata alla Compagnia armatrice nello stabilimento di Ancona. Viking Orionla è la quinta nave da crociera che Fincantieri ha costruito per la società armatrice Viking.

I numeri di Fincantieri sono impressionanti. Il polo cantieristico italiano ha costruito dal 1990 ad oggi 84 navi da crociera (di cui 61 dal 2002), mentre altre 43 unità sono in costruzione o di prossima realizzazione negli stabilimenti del gruppo

La nuova nave, come le unità gemelle, si posiziona nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Ha infatti una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, è dotata di 465 cabine e può ospitare a bordo 930 passeggeri.

La nave è stata progettata da architetti e ingegneri navali di grande esperienza, tra cui un team di interior design della Smc Design di Londra, e dello studio Rottet di Los Angeles, che hanno voluto trasferire su “Viking Orion” un design moderno di ispirazione scandinava, caratterizzato da un’eleganza sofisticata e al tempo stesso funzionale. Oltre alle cabine, dotate ognuna di balcone privato, la nave presenta anche spaziose suite con ampie viste, due piscine, di cui una a sfioro posizionata a poppa della nave, nonché un’area wellness progettata secondo la filosofia del benessere tipico dei paesi nordici, con sauna e grotta di neve.

«Le unità Viking - informa Fincantieri - sono costruite secondo le più recenti normative in tema di navigazione e fornite dei più moderni sistemi di sicurezza, compreso il ‘Safe return to port’. Sono inoltre dotate di motori ad alta efficienza, idrodinamica e carena ottimizzate per una massima efficienza con conseguente riduzione dei consumi e sistemi che riducono al minimo l’inquinamento dei gas di scarico e che soddisfano le più severe normative ambientali».

La prima della serie, Viking Star, è stata realizzata nel cantiere di Marghera e consegnata nel 2015. Le unità successive, Viking Sea, Viking Sky e Viking Sun, consegnate nel 2016 e 2017, sono state costruite ad Ancona, così come la sesta unità, Viking Jupiter, varata proprio poche settimane fa. Altre 10 unità prenderanno il mare dagli stabilimenti italiani tra il 2019 e il 2027, a testimonianza del legame di fiducia che unisce il Gruppo Fincantieri alla società armatrice.