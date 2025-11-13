VISION-F, varato a Istanbul il catamarano a motore in alluminio che guarda al futuro. Si distingue per spazio e comfort

Chissà perché, quando si parla di cose fuori del comune, noi italiani diciamo “cose turche!”. Ma raramente lo diciamo con ammirazione, semmai il contrario. Come dire: ma guarda dove s’è arrivati! Ebbene, in materia di nautica da diporto dovremmo cominciare ad abituarci a dire “cose turche!” in termini elogiativi. Anzi, in certi casi dovremmo parlare di certi progetti targati Istanbul con autentica ammirazione.

Il caso più recente è quello del VISION-F 101, catamarano a motore di 30,7 metri appena varato. E’ il primo ad essere costruito in alluminio secondo gli standard RINA Commercial Class; si distingue per volumi eccezionali, tra cui il flybridge di 132 metri quadrati e una suite armatoriale di quasi 30, per non dire della capacità di contenere al minimo il pescaggio (1,45 metri), in modo da poter navigare anche in acque poco profonde. Il tutto, con una motorizzazione “amica” delle lunghe traversate in totale comfort, affidata a 4 Volvo Penta IPS 1350 per complessivi 4.000 cavalli, in grado di assicurare velocità fino a 17 nodi.

L’imbarcazione, appena varata, sarà consegnata al suo fortunato armatore nei prossimi mesi, quando il cantiere avrà completato l’armamento e gli arredi, seguendo un programma fondato sull’innovazione. Non per niente VISION-F sta per Visione del Futuro. E infatti l’aspetto, più ancora che moderno, è sorprendente, definito dalla prua dritta, dall’abbondanza di vetro curvo e dalla sovrastruttura bassa e aerodinamica.

La spaziosità è una caratteristica distintiva degli alloggi, tutti situati sul ponte inferiore e progettati per offrire i massimi livelli di comfort e privacy. Entrando, si fa apprezzare una sofisticata tavolozza di toni neutri come il marrone, il bianco e il grigio che creano un’atmosfera tranquilla, esaltata dal flusso delicato della luce naturale. La suite armatoriale si estende, come detto, su una superficie totale di 29,5 metri quadri e occupa metà dello scafo di dritta. Comprende una camera da letto principale di 18 mq splendidamente arredata, uno spogliatoio di 6,5 metri e un bagno privato di 5. Anche le tre cabine ospiti con bagno privato sono di dimensioni generose e riprendono il sapiente gioco di toni neutri e design moderno che caratterizza la suite armatoriale. Un ampio salone di 103 mq e una cucina di 13 completano le aree vivibili al coperto, alle quali vanno aggiunte le tre cabine per 5 membri d’equipaggio.

Uno dei maggiori vantaggi del VISION-F 101 è il ponte di prua di 76 metri quadri, che vanta un impressionante sistema di intrattenimento cinematografico. E ancora: tra le caratteristiche uniche di questo modello tutto da scoprire spicca il tetto in poliestere rinforzato con fibra di vetro, utile per migliorare la velocità in acqua.

Il varo del nuovo catamarano è, comunque, soltanto una delle tappe più importanti della programmazione del cantiere di Istanbul. Oltre al VISION-F 101 sono attualmente in produzione ben otto modelli diversi, dagli elettrici GRP VISION-F E-Cat 62 e 80, agli yacht in alluminio 80, 82, 101 e 120, fino al Superfast 46 e al VISION-F 155.