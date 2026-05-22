Volvo Penta, ecco il nuovo sistema integrato ibrido IPS: meno consumi ed emissioni e vantaggi per cantieri e armatori

Era il 2004 quando Volvo Penta stupì il mondo della nautica con l’invenzione del rivoluzionario sistema di propulsione IPS (Inboard Performance System): tecnologia di propulsione marina che sostituisce le tradizionali linee d’asse con dei pod orientabili installati sotto lo scafo; posiziona le doppie eliche controrotanti rivolte in avanti, offrendo manovrabilità eccezionale, contenimento dei consumi, maggiore spazio a bordo e vibrazioni ridotte. Oggi, a distanza di 22 anni da quella svolta epocale, e dopo aver già sperimentato, dal 2024, le prime motorizzazioni ibride, il colosso svedese della propulsione marina applicata alla nautica da diporto si prepara a lanciare un nuovo sistema di propulsione dedicato agli yacht.

Si chiama D13 IPS ed è destinato a sfruttare la sinergia tra motore termico e supporto elettrico per contenere consumi ed emissioni. Insomma, è un sistema di propulsione ibrido molto sofisticato, che sarà lanciato sul mercato entro la fine del 2026, distinguendosi per la capacità di integrare più funzioni. Secondo la Casa “rappresenta un importante passo avanti nella fornitura di una soluzione completa, dalla plancia di comando all’elica”.

In anticipo rispetto alla commercializzazione, Volvo Penta ha diffuso notizie dettagliate sul nuovo sistema di propulsione, affermando che “la nuova piattaforma ibrida-elettrica completamente integrata combina un comfort di bordo superiore con una semplificazione in termini di gestione, installazione e progettazione”. Una dettagliata nota dell’azienda anticipa, senza tanti giri di parole, che “combinando propulsione, motori elettrici, batterie, gestione energetica e controlli in un unico pacchetto integrato, il nuovo sistema semplificherà la gestione per armatori, comandanti, progettisti e costruttori navali”. E ancora: secondo i tecnici che hanno sviluppato il progetto, un altro dei pregi che il nuovo sistema ibrido assicurerà “sarà la capacità di trasformare l’esperienza di navigazione grazie a un funzionamento pressoché silenzioso, comandi intuitivi e un livello unico di integrazione dei sistemi”.

Insomma, con il lancio del pacchetto completo D13 IPS Hybrid per yacht, Volvo Penta rafforza il suo impegno per l’innovazione e la leadership nella propulsione marina, offrendo una soluzione completamente integrata e pronta per il futuro destinata a ridefinire le aspettative di armatori e costruttori di yacht nei confronti di un sistema ibrido-elettrico.

“Il nostro nuovo Volvo Penta D13 IPS Hybrid è una soluzione nautica completa, dalla plancia all’elica”, afferma Hanna Ljungqvist, presidente della divisione Marine di Volvo Penta. “Offrendo un pacchetto completamente integrato con un unico punto di responsabilità – aggiunge la manager - semplifichiamo ogni aspetto, dalla progettazione e installazione al funzionamento e alla manutenzione, migliorando al contempo il comfort e le prestazioni a bordo.”

Sempre grazie alle anticipazioni fornite dalla Casa, il nuovo sistema consentirà di scegliere tra 3 modalità di funzionamento: elettrica, ibrida e crossover. E nel primo caso – com’è facile immaginare – sarà possibile navigare silenziosamente a emissioni zero, a bassa velocità, attraccando con precisione e ancorando in quasi totale silenzio, sfruttando magari le batterie ad alta capacità anche per alimentare i servizi di bordo.

In modalità ibrida – ecco un’altra qualità specifica del nuovo sistema propulsivo – sarà possibile abbinare la componente elettrica a un motore termico alimentabile con l’HVO100, un carburante paraffinico rinnovabile in grado di ridurre le emissioni fino al 90% rispetto al diesel convenzionale. Inoltre – viene anticipato da Volvo Penta - il sistema è dotato di un sistema di post-trattamento compatto conforme alla normativa IMO III, la più severa in materia di emissioni.

L’elemento centrale dell’innovazione è l’architettura completamente integrata. Tutti i componenti sono collegati tramite il sistema EVC (Electronic Vessel Control) di Volvo Penta, garantendo che funzionalità distintive come Joystick Driving, Assisted Docking, Autopilot e Glass Cockpit operino senza problemi in tutte le modalità di guida. Questa integrazione offre un controllo preciso, in particolare nelle manovre a bassa velocità e nelle situazioni di ormeggio in spazi ristretti.

Ma al di là dei vantaggi destinati al diportista-utente di uno yacht dotato di questo nuovo sistema propulsivo, in casa Volvo Penta tengono a far sapere che l’IPS Hybrid è destinato a semplificare anche la costruzione delle imbarcazioni. “L’approccio “tutto in uno” – viene spiegato - offre vantaggi significativi fin dalle prime fasi di un progetto, e offrendo una soluzione completa di propulsione ibrida elettrica per yacht, comprensiva di propulsione, batterie, gestione dell’energia e sistemi di controllo, si riduce la necessità di rivolgersi a più fornitori e si semplifica l’intero processo di costruzione”.

Nicola Pomi, vicepresidente Vendite Yacht e Superyacht di Volvo Penta, non ha dubbi: “Lavorando come un unico partner lungo l’intero sistema, possiamo supportare i clienti dalla progettazione iniziale fino all’installazione e alla gestione operativa. Questo livello di co-ingegneria e collaborazione consente costruzioni più efficienti, prestazioni ottimizzate e maggiore flessibilità nella progettazione degli yacht.”

Secondo i progettisti l’ingombro standardizzato del sistema IPS di Volvo Penta semplifica ulteriormente l’installazione, eliminando la necessità di complessi allineamenti degli alberi e consentendo un approccio più immediato. Tra le qualità spicca anche la maggiore flessibilità nella configurazione, inclusa la possibilità di realizzare sale macchine più piccole e di sfruttare al meglio lo spazio a bordo per le aree dedicate agli ospiti e ai servizi. “La collaborazione dei cantieri con Volvo Penta fin dalle prime fasi del progetto – viene spiegato - supporta anche l’allineamento dello scafo e del sistema di propulsione, l’ottimizzazione delle prestazioni e una più agevole integrazione nei processi produttivi”.

Altro pregio del sistema Volvo Penta è il vantaggio, per i cantieri produttori di barche, di doversi interfacciare con un unico fornitore. “Con noi responsabili dell’intero pacchetto di propulsione – viene sottolineato dalla Casa svedese - l’assistenza e il supporto diventano più semplici”. Inoltre, la rete di assistenza globale dell’azienda offre accesso a tecnici qualificati e a strumenti diagnostici avanzati, contribuendo a garantire tempi di attività affidabili e una risoluzione efficiente dei problemi ovunque operi l’imbarcazione. “Si tratta di offrire tranquillità tanto quanto prestazioni”, ha aggiunto Nicola Pomi, ripetendo che “con un unico partner a supporto dell’intero sistema, i nostri clienti possono concentrarsi sul godersi il tempo in acqua, sapendo di poter contare su un’assistenza esperta in ogni fase”.