Wallywhy100, in arrivo nel 2023 il coupé-crossover dallo stile originale, prestazioni sportive e gran comfort

ANCONA - E’ una sorta di crossover-coupé destinato a posizionarsi nella fascia di mercato al limite dei 21 metri e destinato a distinguersi per il design innovativo e l’eccezionale versatilità. Si chiama Wallywhy100, sarà una delle novità più interessanti del 2023, nata da un progetto unico e audace che sembra fatto apposta per mettere potenziali acquirenti di fronte a una scelta non facile: scendere a compromessi con la comodità o con le prestazioni?

Secondo Stefano De Vivo, direttore di Wally, “il Wallywhy100 nasce per coprire una lacuna del mercato. I coupé tradizionali – osserva il manager - pur essendo belli e slanciati, non offrono il comfort e la vivibilità che gli armatori di oggi si aspettano dalle loro barche. D’altro canto, yacht più grandi e voluminosi in genere non permettono alte velocità e flessibilità d’uso. Tra 20 anni – si sbilancia De Vivo - il settore guarderà al Wallywhy100 come a uno yacht che ha osato essere diverso”.

Il design esterno e l’architettura navale nascono dall’esperienza del team Wally-Ferretti Engineering, mentre quello degli interni porta la firma dello Studio A. Vallicelli & C.

Luca Bassani, che del marchio Wally (ora di proprietà di Ferretti Group) è stato il fondatore, oltre che designer di straordinaria capacità d’innovazione, non ha dubbi: “Grazie al suo design innovativo, il Wallywhy100 è una barca estremamente versatile, perfetta tanto come day-cruiser o per il fine settimana, quanto come imbarcazione di supporto per superyacht”.

Secondo il designer la nuova barca è anche “la casa ideale per una vacanza lontano da terra, grazie alle sue ampie cabine, alle numerose e versatili aree relax, alle generose zone equipaggio e all’ampio garage e storage”. Insomma, il Wallywhy100 sembra destinato ad armatori esperti e consapevoli delle proprie esigenze, che non hanno paura di rompere gli schemi.

Perfetto crossover, soddisfa l’esigenza di chi - nella fascia inferiore ai 70 piedi - cerca uno yacht da crociera più confortevole, in grado di unire le caratteristiche di un’imbarcazione coupé di 60-70 piedi con i vantaggi del volume extra. Non a caso, una nota del cantiere controllato dal Gruppo Ferretti specifica che “il Wallywhy100 va a posizionarsi in una fascia inferiore ai 21 metri, unendo le caratteristiche di una tradizionale barca coupé con i volumi extra tipici della famiglia Wallywhy”.

Una delle caratteristiche distintive del design è la capacità di distinguersi da altre proposte sul mercato, avendo concentrato il progetto sul marcato rapporto tra funzionalità e prestazioni. Il pozzetto riparato è proiettato in avanti per assicurare ampio spazio alla vita sociale, sia interna sia esterna, il che conferisce all’imbarcazione un look accattivante, dalla forte personalità. Questo aspetto è ulteriormente enfatizzato dall’ampio beach club a pelo d’acqua e dalla prua alta e imponente, leggermente rovesciata, che dovrebbe garantire una navigazione asciutta e sicura in tutte le condizioni atmosferiche.

Come i modelli più grandi Wallywhy150 e Wallywhy200, anche questo enfatizza la sinergia tra esterno e interno: a differenza di molte imbarcazioni di queste dimensioni, che presentano il layout suddiviso tra vari livelli per creare l’illusione di maggior spazio, in questo caso si è optato per una configurazione su un unico piano, da poppa a prua. Il risultato è un’area multipurpose al livello del ponte principale, che può essere chiusa o completamente aperta per pranzare in sicurezza a contatto con il mare.

Tra le altre caratteristiche, spicca l’enorme beach area di 14 metri quadri, attrezzata con una grande piattaforma idraulica per il varo e il recupero di tender e water toys fino a 3,6 metri di lunghezza, mentre la passerella idraulica assicura un facile accesso all’acqua e alla banchina. Naturalmente il beach club vanta anche le murate abbattibili tipiche di Wally che non solo aumentano lo spazio vivibile del 50%, ma offrono anche un’impareggiabile vista a 180 gradi.

A poppa la cabina armatoriale a tutto baglio vanta un bagno ensuite con vetrate a regolazione elettrica. L’ampia gamma di armadi e ripostigli e le finestre laterali con vista ininterrotta sull’esterno rendono questa cabina unica nella sua categoria. La stessa filosofia progettuale, tesa a offrire un’esperienza di navigazione immersiva con l’ambiente circostante, prosegue nelle altre due cabine ospiti (per un totale di 6 persone a bordo): la cabina VIP a sinistra e quella con letti gemelli a dritta sono entrambe dotate di bagno privato e di ampie finestre, per essere costantemente inondate di luce naturale.

Anche la zona equipaggio è stata studiata con attenzione e cura e vanta un accesso dedicato sia dal ponte principale sia da quello inferiore, per evitare di transitare negli spazi riservati agli ospiti.

Prendendo spunto dal mondo Wallypower, il ponte di prua del nuovo Wallywhy100 è dotato di una lounge multiuso che può essere utilizzata sia per un aperitivo “al fresco” (alzando il tavolo al centro), sia come solarium (abbassandolo all’altezza delle sedute). Quest’area trasformabile crea un ulteriore spazio dinamico e polivalente per gli ospiti da sfruttare sia all’ancora sia in navigazione.

Per quanto riguarda la propulsione, si è optato per una configurazione affidabile e ben collaudata, con due D13 Volvo IPS, che offrono una velocità di crociera di 24 nodi e punte massime di oltre 27 nodi nelle specifiche IPS1350 aggiornate.

Quanto alla navigazione, il cantiere assicura che grazie al sistema joystick e a tutta una serie di tecnologie avanzate di Volvo Penta, sarà possibile gestire in totale autonomia l’imbarcazione, definita dal cantiere “facile da governare e perfetta per quegli armatori che preferiscono gestire da soli il proprio yacht”.