Wellcraft pronto a lanciare 33 T-Top e Speedster: walkoround all’americana (ma costruite in Polonia)

Marchio americano (originario della Florida), proprietà francese (Gruppo Beneteau), costruzione polacca (nel cantiere di Ostróda): è questo l’identikit attuale di Wellcraft, brand di grande e solida tradizione, che si prepara a mettere in mostra, in prima mondiale, allo Yachting Festival di Cannes, il nuovo 33 T-TOP, sport cruiser di 10,34 metri progettato per assicurare alte prestazioni in mare aperto e un look muscoloso, oltre ad offrire versatilità e comodità insospettabili. Nell’occasione verrà esposta, nel salone francese, anche la versione Speedster, che poggia sulla medesima carena e condivide la formula walkaround, ma si distingue per la sportività e il carattere di alcuni dettagli, come la mancanza della copertura rigida sopra la postazione di comando, il parabrezza più inclinato (possibile scegliere tra High e Sport), il cruscotto orientato verso il pilota, il display fornito da Garmin e una piccola doppia cuccetta sotto coperta.

Alla vigilia del vernissage in Francia, il cantiere tiene comunque a sottolineare che entrambe le versioni “rappresentano un concentrato di qualità in grado di assicurare capacità eccezionali, navigazioni avventurose da condividere tra amici, offrendo polivalenza, prestazioni e un rapporto qualità-prezzo senza compromessi, ridefinendo gli standard del segmento 33 piedi”. Lo stesso cantiere ha anticipato che il listino partirà da circa 163.300 euro (IVA esclusa).

Sviluppato in collaborazione con Navia Design, lo scafo a doppio step è stato adottato per agevolare planate rapide e assicurare stabilità e controllo, anche alle andature più sostenute. Già, perché i nuovi Wellcraft possono raggiungere anche velocità superiori ai 50 nodi. Dipenderà dalla scelta della motorizzazione fuoribordo, per la quale sono previste varie soluzioni, dal propulsore singolo al doppio, preferibilmente con potenze da 500 cv (2x250) a 700 cv (2x350).

Potenza a parte, i nuovi Wellcraft – vale la pena sottolinearlo – beneficiano della tecnologia W.I.S.E. (ingegneria della struttura di infusione Wellcraft), processo costruttivo che combina l’infusione e l’iniezione e integra le traverse e lo scafo in un’unica struttura, rendendola più rigida e più leggera. Questo metodo utilizza più fibra di vetro e meno resina, migliora il rapporto peso/potenza e contribuisce a un metodo di produzione più rispettoso dell’ambiente.

Inutile dire che mentre la versione Speedster mira alla sportività e alle prestazioni, la T-Top privilegia la ricerca del comfort. La configurazione standard massimizza infatti i posti a sedere e lo spazio di stivaggio a bordo per le giornate in compagnia e le esplorazioni condivise, proponendo tra l’altro un ampio lettino prendisole per tre persone, una zona pranzo a forma di U, una panca rivolta in avanti e un generoso spazio per riporre gli oggetti. A richiesta è possibile anche contare sulla configurazione Barracuda, concepita per la pesca: aggiunge una vasca per il pescato vivo, un vano per il pesce, un vano porta-attrezzatura, portacanne e sedute pensate per le giornate di navigazione in mare aperto.