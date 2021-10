Yacht e super yacht italiani protagonisti assoluti della 62ma edizione del Fort Lauderdale Boat Show

FORT LAUDERDALE - Per cinque giorni la Florida capitale mondiale della nautica da diporto: dal 27 al 31 ottobre si svolge infatti la 62ma edizione dell’International Boat Show di Fort Lauderdale, il salone con barche in acqua più grande del mondo. 647 gli espositori presenti, 719 le imbarcazioni ormeggiate lungo le banchine allestite dagli organizzatori della Marine Industries Association of South Florida (MIASF).

Tra i protagonisti della rassegna americana ci sono, come ormai tradizione, anche gli italiani, “scesi in campo” con una flotta di yacht e super yacht di alto livello, in molti casi presentati in prima assoluta al pubblico americano dopo le trionfali passerelle di fine estate nei saloni del Mediterraneo, ovvero a Cannes, Montecarlo e Genova. Le flotte più ampie dell’eccellenza del Made in Italy sono rappresentate da Azimut-Benetti e Ferretti Group, che a Fort Lauderdale espongono16 e 12 yacht a testa.

Nella flotta di Ferretti Group spiccano 4 première: Ferretti 1000, Ferretti 780, Pershing 6X e Riva 88 Folgore. A completare la scena una selezione dei modelli più rappresentativi della produzione più recente del gruppo guidato dall’avvocato Alberto Galassi, come i Ferretti 720 e 920, i gioielli a marchio Riva Rivale 56, Rivamare e Dolceriva, i Pershing 7X e 8X e il 48 Wallytender X, l’unico fuoribordo della flotta motorizzato con 4 Mercury.

“Nel pieno di un anno a dir poco entusiasmante per Ferretti Group e per le nostre barche, ci siamo presentati a Fort Lauderdale nella migliore forma di sempre. Le Americhe sono un mercato di grande importanza strategica, in cui abbiamo investito tanto per consolidare la nostra presenza e servire al meglio la clientela locale, grazie anche al presidio del nostro dealer esclusivo Allied Marine” ha dichiarato Galassi alla vigilia del boat show americano. “Proprio qui a Fort Lauderdale - ha aggiunto - nel 2020 abbiamo acquisito un cantiere per espandere le nostre attività di refit e i servizi post-vendita. Per questo ci sentiamo davvero a casa, orgogliosi di presentare al pubblico americano le nostre meravigliose barche, reduci dal trionfale tour nei saloni europei.”

In perfetta sintonia anche il gruppo Azimut-Benetti, che a Fort Lauderdale ha presentato in anteprima mondiale l’Azimut Verve 42, “fratello minore” del Verve 47, progettato appositamente per il mercato americano e titolare di un successo strepitoso, con 50 unità vendute, 30 delle quali solo nell’ultimo anno.

Come il modello che l’ha preceduto, anche il più piccolo 42 (13 metri) si presenta con un design di chiara impronta italiana e con un layout che prevede ampi spazi per momenti di relax e convivialità, senza escludere le prestazioni all’insegna della potenza e della velocità. “Tutto ciò – assicurano in casa Azimut – contribuirà a rafforzare ulteriormente il successo registrato sul mercato americano, come dimostrano i 10 contratti di retail già sottoscritti per il nuovo Verve 42”.

Il cantiere controllato dalla famiglia Vitelli espone a Fort Lauderdale anche l’Azimut Grande Trideck e l’Azimut 53, entrambi per la prima volta negli USA. A completare la parata altri 9 yacht, tra i quali il Magellano 25 Metri, che è stato appena inserito nell’ADI Design Index, l’ambita lista annuale dei migliori prodotti italiani che parteciperanno alla selezione del Compasso D’Oro, il più prestigioso premio internazionale creato nel 1954 da Giò Ponti: una attestazione di merito in più per Azimut, che nel secondo trimestre 2021 (aprile-giugno) ha consegnato in America 25 nuove unità tra i 14 e i 35 metri, il 27% in più dello stesso periodo dell’anno precedente. Risultati più che soddisfacenti, dunque, ai quali ha contribuito di certo anche la collaborazione con MarineMax, storico ed esclusivo dealer del brand.

Protagonisti assoluti del Fort Lauderdale Boat Show sono anche i super yacht con marchio Benetti, imbarcazioni di grandi dimensioni e di grande fascino che rappresentano al meglio la capacità del cantiere di guardare all’innovazione tecnologica senza trascurare la tradizione. Nel salone della Florida ne sono esposti tre, ma il protagonista assoluto è il nuovo Motopanfilo 37M, giustamente definito dai progettisti “l’esempio della classicità proiettata nel futuro”. E’ infatti uno yacht in composito sospeso nel tempo, che affonda le sue radici nel design delle navette Benetti degli anni 60, di cui riprende l’eleganza gentile e raffinata. Non per niente ha vinto il premio nella categoria Best Innovation agli World Yachts Trophies assegnati durante l’ultimo Cannes Yachting Festival.

Accanto al Motopanfilo 37M c’è Rebeca, la prima unità di Oasis 40M, pluripremiato modello che si è aggiudicato, per il layout, il titolo di miglior motoryacht dislocante nella sua categoria agli World Superyacht Awards. Tra le qualità che lo caratterizzano, l’Oasis Deck, una spettacolare beach area multifunzione di 90 metri quadri, completamente aperta sul mare a pochi gradini dall’acqua. A completare la scena, Benetti ha portato in Florida anche il Bachanal, custom yacht di 47 metri con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, mai esibito prima in un salone nautico.

Tra i big della grande nautica italiana non manca Sanlorenzo, che a Fort Lauderdale presenta in anteprima mondiale l’SL106 Asimmetric, imbarcazione planante di 32,28 metri (baglio massimo 7,06) progettata con l’obiettivo di ottenere una maggiore fruibilità degli spazi interni e una migliore comunicazione con l’esterno. Il risultato è un layout che consente di recuperare circa 10 metri quadri di superficie a favore degli ambienti interni. I posti letto disponibili sono 10, 5 quelli dedicati all’equipaggio. Con due motori MTU 16V 2000 M96 2434 hp la velocità massima dichiarata è di 28 nodi (24 di crociera).

Novità anche da Blue Game, marchio di proprietà Sanlorenzo che ha portato per la prima volta in America il BGX70, barca del 2019 con credenziali di tutto rispetto, visti i successi ottenuti in Europa, dove è stato giudicato come “Most innovative yacht” al Cannes Yacht Show 2019, e “Motoryacht dell’anno” al Dusseldorf Boat Show 2020. Su queste solide basi si fonda dunque l’ottimismo di Sanlorenzo Americas, che si occupa della distribuzione del marchio Bluegame negli USA, curandosi di rendere compatibile il made in Italy con i gusti e il lifestyle americani applicati a barche di piccole/medie dimensioni. A tal proposito vale la pena ricordare che a Fort Lauderdale è stato portato anche il BG42, modello entry-level della gamma Blue Game e custode dell’anima cross-over di questo marchio capace di offrire il meglio sui fronti open, walkaround, cruiser e fishing.

Tra i cantieri italiani si è presentato a Fort Lauderdale anche Absolute, che ha esposto il 48 Coupé, primo modello della nuova gamma sportiva, e il 60 FLY, reduce dal premio incassato a Cannes per il miglior layout nella classe da 45 a 60 piedi.

Di rilievo anche la partecipazione di Pardo Yachts, che espone tre imbarcazioni già conosciute da questa parte dell’oceano (P38, P43 e P50) ma ha anche colto l’occasione per dare qualche anticipazione sul GT52, yacht di 16 metri che verrà presentato a Dusseldorf 2022 con l’obiettivo di posizionarsi tra la gamma walkaround e quella endurance. In tal modo Pardo si rivolgerà a un segmento di mercato che guarda ad armatori alla ricerca di volumi ancora più vivibili e confortevoli rispetto agli attuali modelli walkaround, ma senza rinunciare alle prestazioni.

A completare la parata del made in Italy, infine, anche i RIB hi-tech di LG-Yacht, l’azienda di Misano Adriatico che finora ha prodotto gli insuperabili maxi gommoni in carbonio con marchio Anvera nelle misure di 42 e 48 piedi, ma presto varerà la superammiraglia Anvera 58, gigante di 17,50 metri destinato a conquistare il mercato al di qua e, soprattutto, al di là dell’Oceano.

Oltre alle barche, il salone americano mette in mostra anche accessori, componentistica e attrezzature varie. E anche in questo ambito spicca la presenza italiana, con CMC Marine, che a Fort Lauderdale ha aperto una sede tre anni fa e all’edizione 2021 del boat show della Florida ha esposto i suoi stabilizzatori di ultima generazione, elettrici e ultracompatti. Se non bastasse, l’azienda toscana è presente anche nello stand di Azimut Yachts accanto al nuovo Grande Trideck, che oltre a Stabilis Electra High Speed e Thruster Dualis, ospita Argo, il sistema progettato per controllare l’interazione reciproca degli apparati di pinne e timoni, garantendo maggiore stabilità di rotta, un più preciso controllo delle virate e un notevole risparmio di carburante.