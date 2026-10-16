Yacht italiani alla conquista del mercato: già vendute 4 unità del Maiora M30 da 12 milioni di euro (IVA esclusa)

Dopo la world première allo Yachting Festival di Cannes è stato tra i grandi assenti al recente Salone di Genova, ma rappresenta senza dubbio una delle novità più interessanti del Made in Italy di più recente generazione. Parliamo del Maiora M30, yacht planante di 30,40 metri, con baglio massimo di 7,40, prodotto a Viareggio dal cantiere del Next Yacht Group: un’imbarcazione della nuova collezione M con cui il brand toscano inaugura un’inedita filosofia progettuale, proiettandola verso una nuova dimensione. Obiettivo dichiarato: unire in un’unica visione architettura, design e percezione del mare.

Costruito in vetroresina, il nuovo yacht nasce dalla collaborazione tra il cantiere e lo studio Quartostile, che ne ha curato il design esterno. Il risultato è una silhouette immediatamente riconoscibile, capace di trasmettere dinamismo e leggerezza, che ha già incontrato il favore della parte più alta del mercato: risultano infatti già vendute 4 unità, al prezzo di 12 milioni di euro (IVA esclusa).

Gli interni sono stati curati dal Centro Stile di NEXT Yacht Group assieme ad ACUBE, lo studio di design viareggino fondato da Alessio Marciadri e Alessio Benassini. Su questo fronte ci si è concentrati sulla ricerca della perfetta continuità tra architettura navale ed esperienza abitativa. E infatti una nota del cantiere sottolinea che “più che disegnare una barca, l’obiettivo è stato costruire un’esperienza di bordo, eliminando i confini tra dentro e fuori, facendo della luce un materiale progettuale e progettando percorsi continui anziché ambienti separati”. Tra le scelte apprezzabili, la circolazione walkaround che consente un percorso senza barriere da poppa a prua e viceversa.

Lo yacht si sviluppa su tre ponti e cinque cabine possono accogliere fino a 12 persone. La suite armatoriale è situata nel main deck, mentre le 4 suite ospiti sono nel lower deck. La zona equipaggio è organizzata per ospitare fino a 5 persone in 3 cabine, incluso il comandante con alloggio privato.

Equipaggiato con due motori MAN V12-2000 da 2.000 hp ciascuno, l’M30 raggiunge una velocità massima di 21 nodi, offrendo – assicura il cantiere – “un equilibrio tra prestazioni, comfort di navigazione e autonomia”.

“Con il Maiora M30 – tiene a dire Giorgio Mattei, vicepresidente di Next Yacht Group - non abbiamo voluto semplicemente presentare un nuovo yacht, ma dare forma concreta a una riflessione più ampia sul significato del lusso contemporaneo, inteso come capacità di favorire qualità del tempo, convivialità e autenticità. Gli spazi fluidi, la continuità tra interno ed esterno, la luce e il rapporto costante con l’acqua – sottolinea il manager - sono tutti elementi che contribuiscono a creare un’esperienza di bordo rilassata, naturale e profondamente personale”.

In questa chiave spicca la beach area, ampliata e resa ancora più funzionale, capace di “dialogare” direttamente con il pozzetto, concepito come una vera waterfront lounge: non più uno spazio di transito tra la barca e l’acqua, ma cuore sociale dello yacht, in cui la convivialità trova la sua forma più naturale.

Sul main deck, poi, la filosofia progettuale della linea M trova una delle sue espressioni più evidenti: lo spostamento degli elementi tecnici verso l’esterno, le finestrature a tutta altezza e le superfici vetrate continue eliminano le tradizionali barriere visive. Il salone di circa 36 metri quadrati offre la massima versatilità, i divani custom e la zona dining possono essere configurati secondo differenti layout, mentre una palette cromatica neutra consente all’armatore di personalizzare dettagli e finiture mantenendo intatta la coerenza stilistica dell’insieme. Il risultato è uno spazio che non viene percepito come un ambiente chiuso, ma come una naturale estensione degli esterni, in perfetta sintonia con la filosofia della Linea M.

A prua si sviluppa la suite armatoriale full beam, concepita come un autentico appartamento sul mare di circa 30 metri quadrati. Le grandi superfici vetrate inondano l’ambiente di luce naturale e creano una connessione costante con il paesaggio circostante. La cabina integra una zona studio, una chaise longue, un ampio dressing e un bagno privato, con possibilità di ulteriori personalizzazioni mirate a creare un habitat capace di offrire comfort, privacy e connessione con il mare in ogni momento della giornata.

Il lower deck ospita le 4 cabine dedicate agli ospiti, tra VIP e guest, ciascuna di circa 12 metri quadrati, progettate per garantire elevati livelli di comfort e vivibilità durante la permanenza a bordo.

Anche gli spazi superiori (Upper deck) sono pensati come parte di un sistema abitabile continuo. L’ottimizzazione dei percorsi e delle connessioni tra le diverse aree dello yacht consente una fruizione fluida delle aree esterne, rafforzando quella continuità visiva, funzionale e percettiva che rappresenta uno dei principi fondanti del progetto. La timoneria rialzata è stata concepita come un ambiente perfettamente integrato nel progetto complessivo. La postazione di comando è affiancata da una comoda area lounge con divano e vani storage dedicati alle attrezzature sportive e agli accessori di bordo. Di qualità superiore materiali e dettagli d’arredo.