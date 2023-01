Yacht da sogno: ecco Plectrum, l'ultima opera di design realizzata da Pierpaolo Lazzarini

L'ultima «opera d'arte» di Pierpaolo Lazzarini si chiama «Plectrum» ed è uno yacht di 74 metri. La forma dello scafo prende ispirazione dal design delle barche a vela dell'ultima coppa d'America, ma invece di essere spinto dal vento, il Plectrum si muove e si solleva sopra la superficie dell'acqua spinto da tre motori alimentati a idrogeno.

Progettato per essere interamente composto da fibra di carbonio secca, il super leggero yacht può raggiungere una velocità massima stimata di 75 nodi (quasi 140 km/h ndr.).





Il sistema ad aliscafo è regolabile in base alle esigenze di navigazione e la larghezza varia tra i 15 metri (quando lo yacht è ormeggiato/ancorato e le "ali" sono chiuse) e i 20 metri (2,5 metri per lato, mentre naviga a velocità elevata). La costruzione è interamente in materiali compositi di fibra di carbonio.

New 74m ‘flying’ foil superyacht concept by Lazzarini Design: meet Plectrum!🇮🇹 She takes her inspiration from the latest America's Cup sailing yachts, the Prada models, that use foil cant systems to lift and lower the immensely strong cant arms. Top speed? 75 knots 👀 pic.twitter.com/6waB1rd50o — Yacht Informer (@yachtinformer) January 26, 2023



«Plectrum» ha quattro piani, in quello principale sono presenti sei cabine per gli ospiti e una suite per il proprietario.



Lo yacht ha anche la possibilità di far atterrare elicotteri, ha un garage centrale per due gommoni e un altro posteriore per mezzi acquatici e un'auto. Il lancio è previsto per il 2025.