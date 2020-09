Yamaha a Genova con fuoribordo e moto d’acqua. Prove in mare con gommoni e barche fino a 12 metri

GENOVA - Ritiratasi dalla scena mondiale Evinrude, assente per scelta Honda, a Genova ci sarà spazio abbondante per gli altri protagonisti del mercato fuoribordo. Lo sanno bene a Gerno di Lesmo, sede di Yamaha Italia, dove è stata predisposta una vera e propria invasione degli spazi a terra e in acqua del Salone nautico. In mostra non solo l’intera gamma, appena aggiornata, dei fuoribordo giapponesi, in moltissimi casi proposti in package con barche e, soprattutto, gommoni, ma anche moto d’acqua e sistemi hi-tech legati all’uso e alla gestione dei nuovi motori V MAX SHO: su tutti il nuovo sistema di rigging Helm Master EX e la flotta di novità allestite in collaborazione con Capelli.

Dei fuoribordo di nuova generazione abbiamo dato, su questo sito, ampie anticipazioni. Ci limitiamo dunque a rammentare che si tratta di una linea di motori pensata per imbarcazioni sportive, da pesca e da diporto, veloci e leggere, declinata nelle potenze di 90, 115, 150 e 175 cavalli, potenze sviluppate con l’obiettivo di assicurare qualità, ingombri e pesi ridotti, massima coppia, doti di accelerazione e velocità mai raggiunte prima, oltre alla tradizionale affidabilità Yamaha.

Ma i contenuti innovativi passano, come detto, anche attraverso l’ottimizzazione delle funzionalità legate all’uso dell’imbarcazione. E su questo versante sarà tutto da scoprire, a Genova, il nuovo Helm Master EX di Yamaha, che in verità è stato lanciato a luglio e già adottato su alcune barche, ma soltanto a Genova potrà essere scoperto dal grande pubblico, visto che sarà presente a bordo di numerose barche disponibili per prove in mare.

Definito in gergo tecnico “rigging system”, è stato pensato per professionisti, appassionati, pescatori e diportisti meno esperti, ai quali viene assicurata un’ampia e sofisticata gamma di funzionalità. Sviluppato per essere utilizzato con un motore singolo o anche per pluri-motorizzazioni a partire dai 150 hp a manetta elettronica, il sistema può essere utilizzato al 100% delle potenzialità, ma può anche essere aggiornato step by step, integrando nel tempo le varie funzionalità in base alle esigenze del diportista.

Il nuovo Helm Master EDX comprende un elegante controller Drive-by-Wire 6X9 (DBW), un display touchscreen a colori CL5, sofisticate funzioni per il pilota automatico, un sistema sterzante elettrico digitale (DES, Digital Electric Steering) e un innovativo joystick per il completo controllo dell’imbarcazione anche in spazi ristretti.

Per consentire la prova dei nuovi motori e della nuova tecnologia di supporto, Yamaha ha allestito, in accordo con vari cantieri, una flotta davvero imponente di barche e gommoni. Oltre al tradizionale partner Capelli, al salone si potranno anche ammirare tante e differenti soluzioni di package frutto della collaborazione della casa giapponese con alcuni dei nomi più in vista della cantieristica. Tra questi, non solo gli specialisti del comparto Rib, ma anche produttori di barche in vtr come Invictus e Jeanneu. Il marchio francese mette a disposizione un cabinato di 12,5 metri, motorizzato con tre F300B di Yamaha, per una potenza complessiva di 900 cv. Il primato della potenza va al Tempest 1000 con tre motori da 425 hp, mentre tra i “senza patente” spiccherà l’F40G della Casa dei tre diapason, sottoposto a un restyling estetico ispirato alle grafiche più sportive e aggressive dell’SHO VMAX.

Yamaha si dedica anche alle moto d’acqua, e dopo l’anteprima dell’agosto scorso presenterà ufficialmente a Genova la gamma WaveRunner 2021. Due i nuovi modelli: il VX Cruiser HO e il GP1800R SV HO. Il primo rappresenta il top della gamma VX: adotta il motore più potente della famiglia, 4 cilindri 1,8 litri, che assicura alte prestazioni, oltre a manovrabilità di precisione e fun drive. Il 1800 SV HO rientra invece appieno tra i modelli GP, pensati per le competizioni. Tra le novità annunciate ci sarà anche la nuova SuperJet, destinata a segnare una nuova era nel segmento delle moto d’acqua stand-up, quelle più piccole, più leggere e più manovrabili, che si guidano in piedi. Dotata di un potente motore a 3 cilindri 4 tempi, la nuova moto d’acqua di Yamaha viene presentata dalla Casa come fenomeno di agilità e maneggevolezza, con capacità tutte da scoprire in accelerazione e velocità.

Oltre alle novità di prodotto, a Genova verrà annunciata anche la riattivazione degli Incentivi Satisfaction Sea di Yamaha: in vigore dal primo giorno del salone (1 ottobre) resteranno attivi fino al 30 novembre, proponendo una formula d’acquisto molto vantaggiosa per i motori fuoribordo (da 8 cv in su) e formule di finanziamento dedicate. Tra le novità più recenti delle politiche commerciali, Yamaha ha introdotto, tra l’altro, anche l’E-Commerce, sistema di acquisti online, che consente di comprare da remoto tutti i motori portatili da 2.5 a 8 hp, compresi gli elettrici.